ميركل تطالب أوروبا ببذل المزيد من الجهد لوقف الحرب في سوريا

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم السبت (12 أيار/مايو 2018) إنه يتعين على أوروبا أن تفعل المزيد لإنهاء الحرب في سوريا، وذلك في كلمة ألقتها خلال تسلمها جائزة "مصباح السلام" للقديس فرنسيس من الرهبان الفرنسيسكان في مدينة أسيزي الإيطالية مسقط رأس القديس فرنسيس، لتنضم بذلك إلى زعماء سابقين حصلوا عليها مثل رئيس بولندا السابق ليخ فاونسا والدالاي لاما والرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريس والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس.

وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة في كنيسة القديس فرنسيس وصفت ميركل سوريا بأنها "واحدة من أكبر المآسي الإنسانية في عصرنا" وقالت إن الساسة الأوروبيين يجب أن يعملوا على نحو أكثر جدية لإنهاء هذا الصراع.

وأضافت "هذا الصراع أصبح صراعا للمصالح الإقليمية وصراعا للأديان...ولهذا السبب فإن جائزة اليوم تذكرني وكثير من الزعماء الأوروبيين الآخرين بأننا يجب أن نكون أكثر انشغالا بحل هذا الصراع".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أكثر من نصف مليون قتلوا في الحرب السورية منذ اندلاعها قبل سبع سنوات. وأضاف المرصد أن نحو 85 في المئة من القتلى كانوا مدنيين لاقوا حتفهم على يد قوات الحكومة السورية وحلفائها.

ز.أ.ب/ع.ش (رويترز)