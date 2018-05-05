 ميركل تسعى لتعزيز دور المرأة داخل حزبها المسيحي | أخبار | DW | 05.05.2018
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أخبار

ميركل تسعى لتعزيز دور المرأة داخل حزبها المسيحي

أعربت المستشارة أنغيلا ميركل عن أسفها لتراجع نسبة النساء في كتلة حزبها في البرلمان، لكنها أعلنت أيضا عن رغبتها في أن تمنح المرأة داخل الحزب دورا أكبر. يشار إلى أن قيادة الحزب أقرت نسبة 30% للنساء في جميع المناصب.

Deutschland 70 Jahre Frauen-Union | Angela Merkel (Reuters/R. Orlowski)

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عن رغبتها في أن تمنح المرأة دورا أكبر داخل حزبها الديمقراطي المسيحي. وخلال كلمتها أمام رابطة المرأة التابعة لحزبها المحافظ، قالت ميركل اليوم السبت (الخامس من أيار/مايو 2018) في مدينة فرانكفورت: "النسبة المخصصة لنا (الكوتة) لم تعد تكفينا، في إشارة إلى لعب دور أكبر في الحياة الحزبية وتولي المناصب الحكومية".

وتأتي هذه الكلمة بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس الرابطة النسائية التابعة لحزب ميركل المسيحي، حيث كان قد تأسس في مطلع أيار/مايو 1948 في مدينة فرانكفورت. وأضافت المستشارة إلى أن تراجع حصة النساء داخل الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي المسيحي في الدورة التشريعية الحالية من 25% إلى 20% ليس " قصة نجاح"، في انتقاد ضمني لتراجع عدد النساء في الكتلة البرلمانية.

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تمكنت أنغيلا ميركل (62 عاما) ابنة القس التي نشأت خلف الستار الحديدي، من الارتقاء خلافا لجميع التوقعات، لتصبح أول مستشارة في تاريخ ألمانيا. ليس هذا فحسب، بل نالت لقب "أقوى امرأة في العالم" و"زعيمة العالم الحر". (20.11.2016)

مرت عشر سنوات على تولي أقوى امرأة في العالم زمام الحكم في ألمانيا. وقد أظهرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال هذه الفترة قدرة عالية على التعامل مع مجموعة من التحديات لكنها كانت عرضة لبعض الانتقادات أيضا. (21.11.2015)

وطالبت الهيئة الإدارية الاتحادية لرابطة المرأة التابعة لحزب ميركل المسيحي في المؤتمر بأن تكون نصف أعضاء القوائم الحزبية في الانتخابات العامة من النساء وذلك بشكل ملزم لكل فروع الحزب في البلاد. كما طالبت الهيئة الإدارية بأن تتوزع مقاعد المرأة في القوائم في المقدمة وفي الوسط وذيل القائمة على قدم المساواة مع الرجال.

يذكر أن الحصة (الكوتة) النسائية معمول بها في الحزب المسيحي، منذ أكثر من 20 عاما، وتنص هذه الكوتة على أن يكون للنساء 30% من كل المناصب المدرجة في قائمة الحزب. وأضافت ميركل أنه نظرا لأن الحزب لديه العديد من الترشيحات المباشرة على المناصب، فإنه لم يعد من الممكن "إصلاح" هذه النسبة عبر القائمة.

في الوقت نفسه، اعتبرت ميركل أن رفع حصة النساء بين أعضاء الحزب المسيحي هي "قضية وجودية"، لافتة إلى أن تمثيل أي حزب للشعب مرهون بهذه الخطوة. يذكر أن الكوتة النسائية داخل الحزب المسيحي تبلغ في الوقت الراهن 26%. وتضم الرابطة النسائية التابعة للحزب المسيحي 110 ألف عضو، ليكون بذلك أقوى الروابط النسائية التابعة للأحزاب.

ح.ع.ح/أ.ح(د.ب.أ)

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    الكاتب: زمن البدري


 

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