 ميركل تدين لأول مرة بكل وضوح ما تفعله تركيا في عفرين السورية | أخبار | DW | 21.03.2018
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أخبار

ميركل تدين لأول مرة بكل وضوح ما تفعله تركيا في عفرين السورية

أدانت المستشارة الألمانية ما يحدث في عفرين السورية، التي استولت عليها قوات تركية وحلفاء محليون. وقالت "ليس مقبولا ما يحدث في عفرين". وكانت ألمانيا قد طالبت بأن تلتزم تركيا بالقوانين الدولية التي تضمن حماية المدنيين.

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ميركل تدين بشدة العملية العسكرية التركية في عفرين

انتقدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بشدة اليوم (الأربعاء 21 مارس / آذار 2018) الهجوم العسكري التركي في مدينة عفرين بشمال سوريا كما أدانت الهجمات المتواصلة للقوات السورية في منطقة الغوطة الشرقية القريبة من دمشق. وفي كلمة أمام مجلس النواب (بوندستاغ) قالت ميركل إن الحكومة الألمانية تدين الضربات الجوية على الغوطة الشرقية "بأشد العبارات". وكانت ميركل تشير إلى القوات الموالية للحكومة السورية لكنها ألقت أيضا باللوم على روسيا لأنها "تقف موقف المتفرج". وانتقلت ميركل إلى القتال في عفرين وقالت إن تصرفات تركيا غير مقبولة رغم وجود مصالح أمنية تركية. وتابعت "أدين هذا أيضا بأشد العبارات".

مختارات

ذكرت وسائل إعلام نقلاً عن وزارة الداخلية الألمانية أنه سُجل ما مجموعه 37 هجوماً على المساجد والجمعيات الثقافية والمطاعم التركية حتى الآن هذا العام، مقارنة بما مجموعه 13 حادثاً من هذا النوع طوال العام السابق. (20.03.2018)

بعد إعلان سقوط مدينة عفرين الكردية في سوريا بيد الجيش التركي والقوات السورية المتحالفة معها، أعلن المقاتلون الأكراد عن دخول الحرب "مرحلة جديدة" متوعدين بـ"ضرب" القوات التركية حتى تحرير عفرين. حول ذلك حاورت DW خبير كردي. (18.03.2018)

وأبدت الحكومة الألمانية "قلقاً متزايداً" إزاء تصرفات الجيش التركي في مدينة عفرين بشمال سوريا وطالبت بأن تلتزم تركيا بالقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية المدنيين في زمن الحرب. وقالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في برلين اليوم الأربعاء  "نحن نتابع التقارير، حول غزو الجيش التركي لأجزاء أخرى من المدينة، بقلق متزايد". وتابعت ديمر "يجب تطبيق الهدنة، التي طالبت بها الأمم المتحدة في كافة أنحاء البلاد".

وحذرت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية في مؤتمر صحفي "كل طرف مشارك في العمليات القتالية في سوريا عليه الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ويجب عليه ضمان حماية المدنيين، وهذا ما له أولوية قصوى".

ومن جانبه، قال راينر برويل، المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني واجب  حتى وإن كانت تركيا تقول إنها تستند إلى حق الدفاع عن النفس. وأضاف "كل ما تفعله تركيا يجب أن يسير في إطار الضرورة والاعتدال". وتابع أن "الحكومة الألمانية لديها شكوك كبيرة في حالة تركيا". وطالب برويل بإجراء تحقيق في تقارير عن مذابح وأعمال نهب وتدمير حدثت في المنطقة وحث على العودة إلى العملية السياسية لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا.

وحول سؤال بشأن دعوة رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، فولكر كاودر، حلف الناتو إلى مناقشة التدخل التركي في عفرين، قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية "نحن سنرحب قطعا بأي مباحثات إضافية في إطار الناتو حول هذه المسألة".

يذكر أن القوات التركية وحلفاءها من الجيش السوري الحر استولوا على عفرين الأحد الماضي بعد عملية عسكرية ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية استمرت ثمانية أسابيع.

ص.ش/ح.ز (رويترز، د ب أ)

  • Syrien Afrin Trauer um Opfer (Getty Images/AFP/G. Ourfalian)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    جنائز أهل عفرين

    تتفاوت الأرقام المعلنة لعدد ضحايا الهجوم التركي على عفرين، وقد أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في العاصمة البريطانية لندن في بيانات متفرقة مصرع عشرات المقاتلين والمدنيين بينهم عدد غير معروف من الأطفال والنساء. في الصورة نساء من عفرين يندبن قتلاهن الذين لفت نعوشهم بعدة رايات وبيارق.

  • Türkische Offensive in Nordsyrien Leopard 2A4 Panzer (picture-alliance/dpa/XinHua)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    بداية الهجوم التركي

    أكد وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي الجمعة (19 يناير/ كانون الثاني 2018) انطلاق عملية "غصن الزيتون" على منطقة عفرين الخاضعة لسيطرة الأكراد في سوريا . العملية بدأت بقصف عبر الحدود، واعقبته غارات جوية، ثم تدفقت القوات بعد ذلك الى المنطقة.

  • Syrien Türkische Offensive in Nordsyrien nahe Afrin (picture-alliance/dpa/DHA-Depo Photos)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    مقاتلو الجيش الحر المتحالفون مع تركيا

    انضم الجيش الحر وهو فصيل سوري معارض تدعمه تركيا الى عملية "غصن الزيتون" . ويتهم الكرد وفصائل معارضة أخرى قوات الجيش الحر بأنها تضم عناصر جند الشام وجبهة النصرة وداعش بين صفوفها. الصورة تظهر أحد عناصر الجيش الحر المهاجم لعفرين وهو يرفع اصبعه في شارة التوحيد التي تشيع بين الفصائل الإسلامية المتشددة.

  • Syrien kurdische Kämpfer in Hasaka (Reuters/R. Said)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية

    يتصدى مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية بأسلحة خفيفة للهجوم التركي المدرع المسند بالطائرات. هذه الوحدات هي التي تصدت لتنظيم داعش، وقهرته في أغلب مناطق سوريا ونزعت منه كوباني وكانت سببا لهزيمته في سوريا والعراق. الصور لمجموعة من هؤلاء المقاتلين في الحسكة وهم يرفعون بنادقهم الكلاشنكوف في الهواء تعبيرا عن عزمهم الاستمرار في القتال.

  • Türkische Armee nimmt Berg Baraja in Syrien ein (picture alliance/AP/ANHA )

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    تدمير معبد عين داره

    معبد عين داره الذي بني خلال عصر الحديد في الحقبة الآرامية (بين 1300-700 قبل الميلاد) وقد دمر جزء كبير منه واصيب بأضرار جسيمة جراء القصف الجوي التركي وفقا لما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. مدير المرصد رامي عبد الرحمن كشف أن "نسبة التدمير (التي تعرض لها المعبد) بلغت أكثر من 60 بالمئة".

  • NATO Deputy Secretary General visits the Republic of Turkey (NATO)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    ممثلة الناتو زارت تركيا خلال الهجوم

    دولياً، أعربت ألمانيا عن قلقها إزاء العملية التركية في عفرين وطالبت بوقفها. لكنها أقرت بـ "المصالح الأمنية المشروعة" لأنقرة، فرنسا دعت الى اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث عملية غصن الزيتون.فعقد الاجتماع دون إصدار اعلان. الولايات المتحدة دعت الى ضبط النفس واوقفت شحنات العتاد والسلاح الى المقاتلين الكرد. لم يصدر عن الناتو رد فعل بشان الهجوم وقد إطلع عليه منذ البداية.

  • Türkei Erdogan Rede Operation Olivenzweig (picture-alliance/AP/M. Cetinmuhurdar)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    اردوغان توعد بمد العمليات الى أدلب

    واصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديداته بتوسيع عملية الجيش التركي على مدينة عفرين لتصل الى مدينة أدلب، مستخدما مصطلحا محببا لدى الجنود الأتراك: "صغيري محمد يزحف إلى عفرين. بمشيئة الله سيزحف إلى إدلب".

  • Türkei Raketenangriff Kilis - Grenze zu Syrien (picture-alliance/AP Photo/Can Erok/DHA-Depo Photos)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    صواريخ من سوريا على مدن تركية

    عمال الاغاثة يخلون مصابين اتراك جرحوا بصاروخين أطلقا من سوريا وسقطا على مدينة كيليس قرب الحدود السورية، ونجم عن الهجوم 13 اصابة في صفوف المدنيين. الهجمات مستمرة منذ أطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون".

  • Deutschland | Kurden-Demo in Köln (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    محطات في الهجوم التركي على عفرين

    تظاهرات كردية حاشدة في المدن الألمانية

    شارك نحو عشرين ألف كردي في مدينة كولونيا بألمانيا وفي مدن ألمانية أخرى في تظاهرات منددة بالهجوم التركي على عفرين . أضطرت الشرطة لتفريق المظاهرة بعد أن رفع بعض المتظاهرين رايات حزب العمال الكردستاني المحظور في ألمانيا، وصورا للزعيم الكردي السجين عبد الله اوجلان. وتضم ألمانيا أكبر جالية كردية وأكبر جالية تركية في العالم وتخشى السلطات أن ينعكس الهجوم على عفرين على الجاليتين.

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

محطات في الهجوم التركي على عفرين

شنت تركيا بتحالف مع جناح المعارضة السورية المعروف بالجيش الحر هجوماً على عفرين المدينة التي تسكنها غالبية كردية وتسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية. عملية "غصن الزيتون" حسب التسمية الرسمية قد تصل الى إدلب. (29.01.2018)  

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ميركل تدين بشدة العملية العسكرية التركية في عفرين  

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