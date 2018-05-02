ميركل تدعو إلى التمسك بالاتفاق مع إيران ومناقشة برنامجها الصاروخي

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الأربعاء (الثاني من مايو/أيار 2018) إنه ينبغي عدم إلغاء الاتفاق النووي مع إيران لكنها طالبت بتوسيع إطار عمل المفاوضات المرتبط به. وقالت المستشارة الألمانية إنه ينبغي مناقشة برنامج إيران الصاروخي ونفوذها السياسي في سوريا مضيفة أن هذا موقف الكثير من أعضاء الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المستشارة الألمانية "سوف نواصل دفوعنا وبالتحديد الحفاظ على الاتفاق النووي علاوة على توسيع إطار العمل التفاوضي". وقالت ميركل إن من المهم أن تسارع إسرائيل بإحالة ما لديها من معلومات عن إيران إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد أكد على ضرورة أن تنظر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اتهام إسرائيل لإيران بالاستمرار سرا في خططها النووية. وشدد ماس، في تصريح لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة الأربعاء، على ضرورة أن تطلع الوكالة بأسرع وقت ممكن على المعلومات التي تعتمد إسرائيل عليها في اتهاماتها ضد إيران، وأن تعرف ما إذا كانت هذه المعلومات تتضمن فعلا دلائل على انتهاك إيران الاتفاقية النووية.

وأضاف ماس: "لأننا لا يمكن أن نسمح بلجوء إيران للأسلحة النووية، فلابد من تدخل آليات الرقابة التي تتيحها اتفاقية فيينا ولابد من الإبقاء على هذه الآليات ".

وشدد وزير الخارجية الألماني، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أن أمن إسرائيل في مركز السياسة الألمانية، وقال: "ولذلك أيضا فإننا سنحلل المعلومات الإسرائيلية بدقة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد كشف يوم الاثنين عما قال إنها "أدلة عن برنامج إيراني سري للأسلحة النووية في تطور" قد يشجع الولايات المتحدة على الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 بين إيران والقوى العالمية.

ع.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)