 ميركل: تدريس المبادئ الدستورية للاجئين أمر متروك للولايات | أخبار | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

ميركل: تدريس المبادئ الدستورية للاجئين أمر متروك للولايات

يسعى رؤساء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي بزعامة ميركل على مستوى الاتحاد وعلى مستوى الولايات تخصيص دروس للاجئين في شأن فهم الدستور الألماني وقيم المجتمع. لكن المستشارة ميركل تعتقد أن هذا الأمر متروك للولايات.

Merkel besucht Schule in Berlin (DW/A. Köhler)

صورة من الآرشيف لميركل اثناء زيارتها لمدرسة

أعربت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، عن اعتقادها بأن مسألة فتح فصول لتلقين اللاجئين المبادئ الدستورية، متروك للولايات. وخلال اجتماع لرؤساء الكتل البرلمانية لتحالفها المسيحي، قالت ميركل اليوم الاثنين (السابع من أيار/مايو 2018) في فرانكفورت، إنه نظرا للسيادة الثقافية للولايات فإن "كل ولاية ستجد الطريق الخاص بها (في هذا الشأن)"، مشيرة إلى أن الحكومة الاتحادية ليس لديها ما تنظمه في هذا الموضوع.

وأشادت ميركل بما أسمته "طريق ولاية هيسن" في إشارة إلى الدور التطوعي لقانونيين يدرسون اللاجئين منذ عام 2015، مبادئ النظام القانوني الألماني، وقالت: " أرى من الرائع استعداد القضاة وممثلي الادعاء هنا في هيسن (مدينة فرانكفورت تقع في هيسن) لممارسة دور خارج الإطار المهني".

مختارات

كثيرون هم اللاجئون السوريون الذين تمكنوا في وقت وجيز من تحقيق النجاح في ألمانيا رغم الصعوبات، ليساهموا بذلك في تحسين صورة اللاجئ بألمانيا. نماذج للاجئين سوريين تمكنوا في مجالات مختلفة من الاندماج سريعا في مجتمعهم الجديد. (19.04.2018)

لم يعد اللاجئون في برلين محتارين في طريقة الوصول إلى أطباء أو محامين يتكلمون العربية، أو حتى الوصول إلى مطاعمهم وطعامهم العربي عن طريق المواقع والطبيقات، في حين يبقى التخوف من أثر هذه الخدمات على تكوين مجتمعات موازية! (28.01.2018)

ويشار إلى أن جهودا كبيرة تبذل على مستوى الولايات لدمج أطفال اللاجئين في المدارس مع محاولة تقليص الفارق المعرفي بين الأطفال الألمان والوافدين الجدد. ويعتقد الخبراء أن زيادة المعرفة القانونية والاحتكاك بالتعامل مع قيم المجتمع يساعد على دمج الأطفال في المجتمع ويقلص من نسبة الجنح التي يرتكبها شباب المهاجرين بقصد أو دون قصد.

من جانبه، قال فولكر بوفيير، رئيس حكومة ولاية هيسن، إن من المهم ألا تقتصر هذه الفصول في تدريس المبادئ القانونية، على الأطفال والشباب الخاضعين بالفعل للتعليم الإلزامي، بل على المهاجرين في الفئة العمرية بين 20 و30 عاما الذين يمكنهم عمليا تعلم القواعد والمفاهيم القانونية السارية في ألمانيا.

وأشار بوفيير إلى الخبرات الجيدة ،التي جمعتها ولايته من خلال عدم التركيز على المهاجرين الخاضعين للتعليم الإلزامي، بل " التركيز على كل الآخرين الذين يأتون إلى هنا".

من جانبها، ترفض نقابة "التربية والعلم"، فصول تدريس المبادئ القانونية لأطفال اللاجئين، وقالت مارليس تيبه، رئيسة الرابطة إن "هذا له أثر عكسي لأن التلاميذ سيتم عزلهم بدلا من دمجهم". وترى تيبه أنه يجب إعادة التفكير في موضوع "المادة المشتركة" (بين التلاميذ الألمان واللاجئين)، مضيفة أن من المهم في الحصة المشتركة التعامل مع قضايا المعايير القانونية والأخلاقية والأديان والقيم.

ويعتزم زعماء الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي في ختام اجتماعهم الدوري إقرار ورقة مشتركة لتدريس القيم للاجئين.

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)


  • Migranten Fußgängerzone Weihnachtstrubel in Bonn

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    ألمانيا واحدة من أكثر الدول جاذبية للمهاجرين من مختلف دول العالم وخاصة الشباب من دول الاتحاد الأوروبي وحوض المتوسط بما فيها الدول العربية.

  • Cem Özdemir

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    في العقود الأخيرة مع تزايد أعدادهم بات دور المهاجرين في ألمانيا أكبر في الحياة الاقتصادية والسياسية وأثبت كثيرون جدارتهم مثل جام اأوزدمير رئيس حزب الخضر.

  • Sprachförderung für Kinder mit geringen Deutschkenntnissen

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    تعتبر ألمانيا من الدول الأقل نموا في عدد السكان ويعاني المجتمع الألماني من الشيخوخة مع مرور الزمن، لكن المهاجرين يساهمون في حل هذه المشكلة إلى حد كبير.

  • Symbolbild Asylbewerber in Deutschland

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    أشار مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إلى أن عدد المواليد في ألمانيا من ذوي الأصول المهاجرة ارتفع العام الماضي بنسبة 4,2%، وهي زيادة غير مسبوقة.

  • Bildergalerie Benimmregeln bei Studenten

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    كثير من الطلاب يفضلون الدراسة في ألمانيا نظرا لتقدمها العلمي والسمعة الجيدة لجامعاتها ومجانية التعليم بمختلف مراحله حتى الجامعي للطلاب الأجانب أيضا.

  • Symbolbild Fachkräftemangel in Deutschland

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    لكن رغم جاذبيتها والامتيازات التي توفرها للمهاجرين من أصحاب الكفاءات، نادرا ما تهاجر القوى العاملة المتخصصة من خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.

  • Migration nach Deutschland

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    أدركت ألمانيا أهمية المهاجرين ودورهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، لذا تساعدهم وتدعمهم لتعلم الألمانية والاندماج ولعب دور أكبر في المجتمع.

  • Deutschland Wahlheimat

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    ولإتاحة الفرصة لذوي الأصول المهاجرة للعمل في القطاع الحكومي، تبذل السلطات جهدها لجذب أبناء المهاجرين والتقدم للوظائف الحكومية مثل الإدارات والشرطة.

  • Berlin Muslime Integration

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    أظهرت الدراسات أن نجاح الاندماج وتجنب بناء مجتمعات موازية، يحتاج إلى تفاعل وتعاون ومساهمة المهاجرين أيضا، إذ أن برامج الاندماج الحكومية لوحدها لا تكفي.

  • Syrische Flüchtlingsfamilie in Frankfurt/Oder 2013

    المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

    ألمانيا لا تستقبل الطلاب والأيدي العاملة المهاجرة فقط، وإنما اللاجئين أيضا. إذ استقبلت أكبر عدد من اللاجئين في أوروبا وخاصة السوريين. الكاتب: عارف جابو


 

مختارات

المهاجرون يساهمون في تأمين مستقبل ألمانيا

تتمتع ألمانيا بسمعة جيدة وشعبية كبيرة في العالم، ويساهم في ذلك تقدمها العلمي ومواقفها السياسية وعلاقاتها الدولية. ما يجعلها وجهة كثير من الطلاب والمهاجرين الذين يزداد دورهم في المجتمع والاقتصاد بل وحتى النمو السكاني. (17.11.2014)  

مواضيع ذات صلة

Statement SPD-Vorsitzender Schulz

زعيم الاشتراكيين ينفي موافقة حزبه إطلاق مفاوضات تشكيل حكومة موسعة 01.12.2017

بعد أنباء أوردتها صحيفة "بيلد" حول قرار الاشتراكيين بدء مشاورات تشكيل حكومة موسعة مع ائتلاف ميركل، نفى زعيم الاشتراكيين تلك المعلومات "الخاطئة"، مشددا أن حزبه سيدرس جميع الخيارات الأسبوع المقبل.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  