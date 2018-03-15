مونديال 2026: ترامب يهدد معارضي ترشح بلاده ومغاربة يردون عليه

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه على تويتر تأييده للعرض الموحد من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 ووجه تهديدا مبطنا إلى الدول التي ربما تعارض ذلك. إذ يتنافس المغرب ضد العرض الموحد من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكتب ترامب على حسابه: "سيكون من المخجل أن تعارض الدول التي نساندها دائما عرض الولايات المتحدة. لماذا يتعين علينا مساندة هذه الدول بينما هي لا تساندنا (بما في ذلك في الأمم المتحدة)؟"

"امبراطورية التسلط وعقلية الكاوبوي"

"الرئيس الأمريكي يتعامل بمنطق امبراطورية التسلط، رأينا ذلك في كل المبادرات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه دول الجنوب"، هكذا قالت السياسية المغربية نبيلة منيب رئيسة الحزب الاشتراكي الموحد في تصريح لـDW عربية تعليقا على تغريدة ترامب. وأضافت السياسية المغربية التي تعد من أبرز وجوه المعارضة في المغرب:"من حق كل الدول أن تقدم ترشيحها لتنظيم كأس العالم، أما ترامب فليس غريبا عليه إتقان لغة التهديد والوعيد، لكن لا ينبغي لنا كمغاربة أن يخيفنا منطق الغاب هذا، إنما ينبغي أن نتوجه لكل الضمائرالحية في العالم، لبناء منظومة عالمية أساسها الإنسانية والأخوة والعدل."

من جهتها عبرت الممثلة المغربية لطيفة أحرار عن عدم تفاجئها من تصريحات ترامب وقالت في تصريح لـDW عربية: "إنها تغريدة تدخل في إطار الحرب النفسية وتذكرنا بعقلية الكاوبوي"، لكنها في نفس الوقت قالت إن على المغاربة أن لا يكونوا عاطفيين وإنما ينبغي أن يعملوا جيدا على ملف الترشيح للمونديال. وقالت الممثلة المغربية التي سبق وأن تعرضت لهجوم من تيارات محافظة ضد عملها المسرحي وطريقة لباسها: "إن الرد يكمن في ملف ترشيح جيد وكذا في العمل على تغيير العقليات لتقبل ضيوف المونديال وثقافة الآخر ونقل قيم التسامح".

"إرهاب فكري واستعلاء"

ولم يختلف رأي المثقفين عن باقي الآراء، إذ قال مراد القادري رئيس بيت الشعر في المغرب لـDW عربية: "هذه التغريدة فيها الكثير من الإرهاب الفكري والاستعلاء على الشعوب". كما عبر الشاعر عن عدم تفاجئه من تصريح مماثل قائلا: "منذ أن جاء ترامب للسلطة وهو يعادي حقوق الشعوب الأخرى".

وفي اتصال لـDW عربية بالبطل الأولمبي هشام الكروج الذي هو في نفس الوقت سفير المغرب في إطار الترويج للملف المغربي لاحتضان كأس العالم 2026 رفض البطل العالمي التعليق على تغريدة ترامب دون إبداء أسباب.

كما توالت ردود فعل العديد من المغاربة على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ اختار الكثير منهم الرد على تغريدة ترامب باللغة الإنجليزية على موقع تويتر، وأجمعت تلك الردود على أن تغريدة الرئيس الأمريكي هي "دليل على قوة الملف المغربي وقدرته على التنافس". فيما عبر البعض الآخر بسخرية على تغريدة الرئيس الأمريكي، واصفين إياه "بالخائف من المغرب".

"رب ضارة نافعة"

وفي نفس السياق عبر الكثيرون عن سعادتهم بتغريدة ترامب معتبرين أنها على عكس ما يرجوه الرئيس الأمريكي ستساهم في دعم الملف المغربي، وخاصة من طرف الدول الإفريقية ودول الشرق الأوسط، إذ سبق للرئيس ترامب أن وصف بعض الدول التي ينحدر منها العديد من المهاجرين خاصة من إفريقيا وهايتي بـ"الحثالة" ما أثار موجة من الغضب.

علاوة على ذلك، فإن الرئيس الأمريكي حظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ من المتوقع أن تُصوت العديد من الدول الإسلامية والآسيوية لصالح المغرب.

من جهة أخرى عبر مستخدمون عن غضبهم أيضا من استخدام الرئيس الأمريكي لضغوطات سياسية في ملف رياضي، ومنهم من طالب المغاربة بمقاطعة السلع الأمريكية. وعلى موقع فيسبوك توالت ردود فعل المغاربة الذين عبروا عن سخطهم من هذه التغريدة إذ كتب أحد مستخدمي فيسبوك تعليقا على تغريدة ترامب:"بلطجة بلاحدود" معتبرا أنها تعبير عن "عنصرية الرجل الأبيض تجاه الأفارقة".

وإلى جانب ردود الفعل المغربية فإن العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من العرب عبروا عن تضامنهم مع المغرب، مستنكرين ما قاله الرئيس الأمريكي.

واستضافت أمريكا كأس العالم في 1994 في حين لن يسبق للمغرب استضافة هذا الحدث الكروي الكبير، بينما سبق أن تقدم بملف ترشيحه لاستضافة كأس العالم أربع مرات آخرها دورة كأس العالم 2010 التي استضافتها جنوب أفريقيا. وسيتم اختيار الفائز بتنظيم كأس العالم 2026 في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي (الفيفا) يوم 13 يونيو/ حزيران في موسكو.

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن! القرب من أهم سوق كروي يحتل المغرب موقعاً استراتيجيا يُسهل من مهمة تدفق الجماهير إلى هذا البلد الإفريقي، الذي يبعد بضعة كيلومترات عن القارة الأوروبية، أهم سوق كروي. علاوة على ذلك، فإن توقيت المغرب يتلاءم مع توقيت "غرينيتش"، مما يعد نقطة قوية في صالح الملف المغربي. في المقابل، ستضطر الجماهير إلى التنقل بين ملاعب ثلاث دول كبرى في حال نجاح ملف الترشح الثلاثي (أمريكا، كندا، المكسيك) في الفوز بتنظيم مونديال 2026.

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن! دعم إفريقي كبير يحظى ملف المغرب لتنظيم كأس العالم سنة 2026 بدعم شبه كامل من مختلف الدول الإفريقية (54 دولة)، فالقارة السمراء نظمت هذا العرس العالمي مرة واحدة فقط (مونديال جنوب إفريقيا 2010). كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "المسيئة" في حق بعض المهاجرين، خاصة من إفريقيا تقوي من إجماع الدول الإفريقية حول ملف المغرب.

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن! حضور جماهيري مُرتقب كرة القدم هي الرياضة الشعبية الأولى في المغرب، حيث ستضمن نسخة كأس العالم 2026 بنسبة كبيرة حضوراً جماهيراً كثيفاً. كما أن مواطني حوالي 70 دولة يمكنهم دخول التراب المغربي من دون تأشيرة واكتشاف المغرب، الذي يُعرف بانتشار قيم التسامح والتعايش بين العديد من الديانات. وسيمثل المونديال فرصة لمن أراد زيارة المغرب والتعرف على حضارته.

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن! تغيير طريقة التصويت أصبحت الدول الـ 211 المنتمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هي من تختار البلد، الذي سيحظى بشرف تنظيم المونديال، بدل اللجنة التنفيذية، كما كان مُتعارفا عليه في السابق، وهو ما يُعزز من شفافية اختيار البلد الأنسب، خاصةً وأن شبهات الفساد لازالت تحوم حول "الفيفا"، الذي يريد تلميع صورته مع رئيسه الجديد جياني إنفانتينو.

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن! ملف يخدم الكل أكدت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 أن ملفها يحترم مواصفات الفيفا: الملاعب وفضاءات التدريب ووسائل النقل وأماكن الإقامة، وأضافت أن تنظيم هذا العرس الكروي العالمي سيعود بالنفع على المغرب وإفريقيا واللاعبين والفيفا.

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن! ضعف البنية التحتية ورغم كل ما سبق فإن المغرب لديه بنية تحتية ضعيفة بالمقارنة مع الملف الثلاثي (الأمريكي- المكسيكي- الكندي)، الذي يُعد جاهزاً من الآن لاحتضان كأس العالم، فيما يتحتم على المغرب توفير 14 ملعباً تستوفي معايير دفتر تحملات "الفيفا"، علاوة على ذلك، فإن نسخة 2026 ستشهد ارتفاع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبا، مما يرفع من حجم الضغوط على البلد المُنظم.

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن! احتجاجات اجتماعية تعيش مناطق متفرقة في المغرب منذ مدة على وقع احتجاجات ذات طابع اجتماعي، وقد تُحسب هذه النقطة على ملف المغرب، خاصة وأن الاستقرار عنصر مهم في جذب السياح والشركات المعلنة، التي قد تُحدد وجهة كأس العالم سنة 2026. ورغم الاحتجاجات فقد نجح المغرب مسبقا في تنظيم نسخة ناجحة من قمة المناخ العالمية "كوب 22".

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن! الهاجس الأمني يتواجد المغرب بجوار منطقة تُحيط بها النزاعات، خاصة نزاع الصحراء، الذي يمتد منذ عدة عقود. وقد تضعف المخاوف الأمنية من فرص المغرب في احتضان كأس العالم سنة 2026.

في صور: المغرب والسعي لتنظيم مونديال 2026.. طموح كبير ولكن! معايير صارمة تُلزم معايير "الفيفا" أن تكون حركة المطارات محددة في 60 مليون مسافر على الأقل سنويا، فيما تتسع مطارات المغرب إلى 20 مليون مسافر في السنة، زيادة على ذلك، فإن "الفيفا" يفرض على كل مدينة يتسع ملعبها لحوالي 46 ألف مشجع أن يكون لديها فنادق تتسع لحوالي 30 ألف شخص. إعداد: ر.م الكاتب: مهدوي رضوان



ريم نجمي