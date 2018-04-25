مونديال 2018: لوف يستدعي نوير إلى تشكيلة المانشافت الأولية

استدعى مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواكيم لوف، حارس مرمى بايرن ميونيخ مانويل نوير الغائب منذ أشهر للتعافي من الاصابة، الى التشكيلة الأولية المؤلفة من 27 لاعبا تحضيرا لنهائيات مونديال 2018 في روسيا.

وضمت اللائحة التي أعلنها لوف اليوم (الثلاثاء 15 مايو/ ايار 2018) ثلاثة حراس آخرين هم مارك أندريه تير شتيغن (برشلونة الاسبانية)، وبيرند لينو (باير ليفركوزن الألماني) وكيفن تراب (باريس سان جرمان الفرنسي). وسيكون أحد هؤلاء الحراس الأربعة، خارج التشكيلة النهائية المؤلفة من 23 لاعبا، والتي من المقرر ان يتم الاعلان عنها بحلول الرابع من حزيران / يونيو المقبل كحد أقصى، قبيل انطلاق منافسات المونديال الروسي المقام بين 14 حزيران / يونيو و15 تموز/يوليو.

ح.ز/ م.س (د.ب.أ، أ.ف.ب)