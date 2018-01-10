موكب سيارات زفاف يخرج عن مألوف ألمانيا ويطلق النار احتفالاً | عالم المنوعات | DW | 25.03.2018

أبلغ شهود عيان في الساعة 16:20 يوم أمس السبت شرطة مدينة لوبيك شمال ألمانيا عن إطلاق نار في الهواء صادر عن موكب سيارات زفاف على الطريق السريع رقم A226. وقالوا إن سائق سيارة دايملر (عمره 21 عاماً ) اعترض فيما بعد سير حركة السير وأغلق الطريق السريع، بحسب ما تناقلت الأحد (25 آذار / مارس 2018) مواقع وسائل إعلام ألمانية، منها: "فوكوس" وَ "شتيرن.

وأوقفت الشرطة موكب السيارات البالغ عددها 26 سيارة، حيث كان يوجد مصادفةً حشد كبير من أفراد الشرطة قرب الموكب كانوا عائدين من حراسة إحدى المظاهرات. وفي موقف للسيارات ضبطت الشرطة ستة مسدسات لدى سيارات الموكب المشتبه بها، بهدف تفحص قانونية حيازة أصحابها لهذه المسدسات.

أما الشاب الذي عرقل حركة السير باعتراض سيارته للطريق فهو قيد المساءلة القانونية بتهمة تعريض حركة الطريق السريع للخطر. وطلبت الشرطة في منطقة شاربويتس من أي شاهد عيان كان حاضراً التواصل معها للإدلاء بشهادته حول ما حدث.

يشار إلى أن الاحتفال بإطلاق الرصاص الحي في الهواء هو من تقاليد الناس في بعض البلدان مثل الهند وأفغانستان والبلقان وبعض بلدان الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وقد تقع جراء ذلك حواث محزنة. لكن الشرطة لم تدلِ بأي تصريح حول إن كان المشاركون في موكب سيارات الزفاف ألماناً أم من أصول مهاجرة أم أجانب.

ع.م / ع.خ