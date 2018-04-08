 موسكو تنشر شرطتها العسكرية في بلدة دوما السورية | أخبار | DW | 11.04.2018
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أخبار

موسكو تنشر شرطتها العسكرية في بلدة دوما السورية

نفى الجيش الروسي وجود أثر لضربة بالكيماوي في دوما السورية، متهماً جماعة الخوذ البيضاء باختلاق وقوعه. وتنشر روسيا اعتبارا من الخميس في دوما وحدة من الشرطة العسكرية "لضمان الأمن وحفظ النظام..." حسب جنرال روسي.

Bildergalerie Katholikentag Münster 2018 | Russische Soldaten am Checkpoint in Damascus (Reuters/O. Sanadiki)

جنود روس عند معبر حدودي بدمشق (أرشيف)

أعلن الجيش الروسي اليوم الأربعاء (11 أبريل/ نيسان 2018) أن موسكو ستنشر اعتباراً من غد الخميس شرطتها العسكرية في مدينة دوما السورية، آخر معقل سابق للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقال الجنرال فيكتور بوزنيخير في مؤتمر صحافي إن "وحدة من الشرطة العسكرية الروسية ستنتشر اعتبارا من الغد في مدينة دوما لضمان الأمن وحفظ النظام وتنظيم المساعدة للسكان المحليين". وأضاف أن آخر مقاتلي المعارضة "يغادرون حاليا مدينة دوما" و"ليس هناك أي اطلاق نار أو مواجهة منذ خمسة أيام في الغوطة الشرقية".

مختارات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا من أن الصواريخ "قادمة" لضرب سوريا ردا على هجوم يعتقد أنه بالأسلحة الكيماوية في دوما. روسيا ردت بالقول على أن الصواريخ الأمريكية ينبغي أن توجه صوب الإرهابيين لا الحكومة السورية. (11.04.2018)

اعتبر خبير الشؤون الخارجية في التحالف المسيحي الذي تقوده المستشارة ميركل أن ما يجري في الغوطة الشرقية بسوريا يساوي التطهير العرقي، متهما الحكومة السورية وروسيا بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان. (11.04.2018)

في خطوة قد تسبب تصعيدا أكبر في الحرب السورية، أعلن سفير روسيا في لبنان أن موسكو ستتصدى لأي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا، يأتي ذلك بعد تهديد واشنطن بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بسبب هجوم كيماوي محتمل على دوما. (11.04.2018)

وكانت دوما السورية، بحسب بيانات منظمات إغاثة، قد تم قذفها ببرميل متفجر يحتوي على مواد كيميائية ليلة السبت/الأحد، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص إثر ذلك. ولكن سوريا وحليفتها روسيا تنفيان ذلك. ولم يتسن لمسؤولي الأمم المتحدة حتى الآن التحقق من صحة تقارير المنظمات.

ومن جهة أخرى قالت وكالة "تاس" السوفيتية للأنباء اليوم الأربعاء نقلا عن الجيش الروسي أن "الهجوم الكيماوي المزعوم في دوما اختلقته جماعة الخوذ البيضاء". وأعلنت موسكو سابقاً أن خبراءها لم يعثروا على أثر لمواد كيميائية في دوما. وشهد مجلس الأمن أمس الثلاثاء تصويتاً على ثلاثة مشاريع قرارات حول التحقيق في الهجوم المفترض، لكن المجلس فشل في تبني قرار بهذا الشأن بسبب المواقف الأمريكية والروسية المتناقضة.

ص.ش/ي. ب (ا ف ب، رويترز)

  • Mutmaßlicher Giftgasangriff in Syrien (picture-alliance /AP/dpa)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    أثارت تقارير حول هجوم مفترض بـ"غازات سامة" استهدف السبت الماضي (السابع من نيسان/أبريل 2018) مدينة دوما في الغوطة الشرقية تنديداً دولياً. وطلبت 9 دول، بمبادرة من فرنسا، عقدَ اجتماع عاجل لمجلس الأمن الاثنين لبحث تقارير عن الهجوم الكيميائي المفترض في دوما.

  • Syrien Kinder werden nach möglichem Giftgaseinsatz in Douma behandelt (picture alliance/AP Photo/Syrian Civil Defense White Helmets)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "21 حالة وفاة جراء الاختناق وإصابة 70 آخرين" من دون أن يتمكن من "تأكيد أو نفي" استخدام الغازات السامة. إلا أن الحصيلة التي أوردتها منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني في مناطق سيطرة الفصائل) تراوحت بين 40 و70 قتيلاً جراء القصف بـ"الغازات السامة"، وفق قولها.

  • People at hospital after alleged chlorine gas attack in Idlib (picture-alliance/AA/M. Bekkur)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    فيما تحدثت المنظمة والجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) عن وصول "500 حالة" إلى النقاط الطبية. وأشارتا إلى أعراض "زلة تنفسية وزرقة مركزية وخروج زبد من الفم وانبعاث رائحة واخزة تشبه رائحة الكلور".

  • US Präsident Donald Trump vor Industriearbeitern in Ohio (Reuters/Y. Gripas)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    أدان الرئيسان الأمريكي ترامب والفرنسي ماكرون "الهجمات الكيميائية التي وقعت في 7 نيسان/أبريل ضد سكان دوما". وكتب ترامب على تويتر "قتل كثيرون بينهم نساء وأطفال في هجوم كيميائي متهور في سوريا"، مضيفا "الرئيس بوتين وروسيا وايران مسؤولون عن دعم الأسد الحيوان. سيكون الثمن باهظا". فيما قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن "ملابسات استخدام الغاز السام هذه المرة تشير إلى مسؤولية نظام الأسد".

  • Syrien US-Angriff auf Luftwaffenbasis Al-Schairat (picture alliance/AP Photo/Russian Defense Ministry Press Service)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    يأتي تصريح ترامب بعد عام ويوم على ضربة أمريكية استهدفت قاعدة عسكرية للجيش السوري رداً على هجوم كيماوي في خان شيخون أودى بالعشرات في شمال غرب البلاد. وأبدى وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان "قلقه البالغ"، مؤكداً أن بلاده "ستتحمل مسؤولياتها كاملة باسم الكفاح ضد انتشار الأسلحة الكيماوية".

  • Syrien Ost-Ghouta Putin Assad Wandbilder (Reuters/O. Sanadiki)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    دمشق اعتبرت أنّ الاتهامات الموجهة لها في هذا السياق هي "أسطوانة مملة غير مقنعة"، فيما وجهت روسيا تحذيرا لواشنطن من تدخل عسكري "بذرائع مختلقة" نافية استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية.

  • Syrien Abzug Rebellengruppen aus Ghuta (Reuters/O. Sanadiki)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    وتزامن الاستخدام المفترض لـ"غازات سامة" قبيل إعلان دمشق أمس الأحد اتفاقًا لإجلاء فصيل جيش الإسلام "خلال 48 ساعة" من دوما، الجيب الأخير تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.

  • Chemiewaffen (picture alliance/ZUMAPRESS.com)

    هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

    يذكر أن محققي جرائم الحرب التابعون للأمم المتحدة وثقوا في السابق 33 هجوما كيماويا في سوريا ونسبوا 27 منها إلى الحكومة السورية التي نفت مرارا استخدام هذا النوع من الأسلحة. وفي عام 2013 قتل 1429 شخصا من بينهم أطفال في هجوم كيميائي بغاز السارين في الغوطة الشرقية، بحسب الولايات المتحدة. كما تم رصد غاز السارين في هجوم في أبريل 2017 على بلدة خان شيخون أدى إلى مقتل اكثر من 80 شخصا.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

هجوم كيماوي جديد في سوريا ..هذه المرة في دوما ومدنيون ضحايا بالعشرات

نددت واشنطن وعواصم أوروبية بالهجوم المفترض بـ"غازات سامة" في مدينة دوما بالغوطة الشرقية. سوريا وروسيا تنفيان استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية. منظمات إنسانية ونشطاء يؤكدون سقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين. (09.04.2018)  

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