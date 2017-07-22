مورينيو يُخطط لصفقة مدوية مع برشلونة

ذكر موقع "ديلي ستار" أن مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، يعتزم التعاقد مع حارس مرمى فريق برشلونة تير شتيغن في فترة الانتقالات الصيفية، لتعويض رحيل حارس "الشياطين الحمر" المحتمل دافيد دي خيا إلى فريق ريال مدريد الإسباني.

وأوضح الموقع البريطاني أن المدرب البرتغالي، يُريد كسر العقد الجزائي للحارس الألماني تير شتيغن والبالغ 157 مليون جنيه استرليني، وأضاف أن مورينيو قد يبيع مهاجمي الفريق أنطونيو مارسيال، وماركوس راشفود من أجل تمويل الصفقة المنتظرة.

وتابع نفس المصدر أن المدرب البرتغالي، يعرف أن رئيس فريق ريال مدريد فلورنتينو بيريز قد أقنع حارس مانشستر يونايتد، دي خيا بالانضمام إلى الفريق الملكي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ليحل مكان الحارس الكوستاريكي كايلور نافاس.

من جهة أخرى، يُقدم الحارس الإسباني موسما كبيرا برفقة فريق مانشستر يونايتد، إذ حافظ على نظافة شباكه في الكثير من المباريات، وساعد "الشياطين الحمر" على حصد الكثير من النقاط المهمة في كل المسابقات، التي يخوضها الفريق الإنجليزي هذا الموسم.

أما حارس برشلونة تير شتيغن، فقد أثبت هو الآخر أنه واحد من أفضل الحراس في عالم الساحرة المستديرة، حيث يتألق بشكل لافت هذا الموسم مع النادي الكتالوني، الذي يسير بنجاح نحو تحقيق لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.

جدير بالذكر، أن فريق مانشستر يونايتد مُقبل على ثورة من التغييرات في صفوفه، في ظل رغبة النادي البريطاني ترميم صفوفه بلاعبين جدد، يساعدون الفريق الإنجليزي العريق على العودة إلى منصة التتويج من جديد.