 مورينيو يتأهب لخطف نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو | عالم الرياضة | DW | 31.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

مورينيو يتأهب لخطف نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو

يبدو أن فشل مانشستر يونايتد في اعتلاء منصة التتويج هذا الموسم، سيدفع جوزيه مورينيو إلى وضع خصامه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جانبا، والتعاقد معه من أجل إعادة "الشياطين الحمر" إلى سكة الألقاب من جديد.

UEFA Champions League Achtelfinale | Manchester United - FC Sevilla (Getty Images/AFP/O. Scarff)

هل ينجح مورينيو في ضم رونالدو؟ صورة من الأرشيف.

يعيش المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أياما صعبة برفقة فريق مانشستر يونايتد، فالفريق الإنجليزي ودع دوري أبطال دوري أبطال أوروبا في الدور الـ 16 على يد إشبيلية الإسباني، كما أن فريق "الشياطين الحمر" يبتعد بفارق 16 نقطة كاملة عن متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.

ويُعاني مورينيو، حسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية، من مشاكل مع لاعبيه داخل غرفة الملابس، فقد استشاط المدرب البرتغالي غضبا من نجمه الفرنسي، بول بوغبا، في مباراة سابقة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

ويبدو أن "الداهية" عاقد العزم على تعزيز فريقه بصفقات من العيار الثقيل، والعودة بـ"الشياطين الحمر" إلى منصات التتويج. وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ديلي ستار" أن جوزيه مورينيو ينوي التعاقد مع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح الموقع البريطاني بناء على معلومات استقاها من الموقع الإسباني الشهير "دون بالون"، أن مانشستر يونايتد  سيقدم 132 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأضاف أن مورينيو قد يستغل التغييرات، التي سيشهدها نادي ريال مدريد في حال الخروج خاوي الوفاض هذا الموسم، من أجل إعادة رونالدو إلى "الشياطين الحمر".

مختارات

فجر إشبيلية مفاجئة من العيار الثقيل بإقصاء مانشستر يونايتد من دوري أبطال أوربا، فيما انهالت الانتقادات على مدرب "الشياطين الحمر" مورينيو بسبب طريقة لعبه وغياب الروح لدى الفريق الذي بات يخشى الخروج هذا الموسم خاوي الوفاض. (14.03.2018)

بعد موجة من الانتقادات كان قد وجهها المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد لويس فان خال لتلميذه وخليفته البرتغالي جوزي مورينيو، عاد المدرب الهولندي ليؤكد أنه ليس غاضبا من مورينيو، محملا مسؤولية إقالته لرئيس النادي. (30.03.2018)

وأشار موقع "ديلي ستار" أن مورينيو صرف النظر عن النجم الويلزي غاريث بيل، الذي لا يعيش أحسن أيامه مع الأبيض الملكي، وأضاف أن المدرب البرتغالي يُركز بشدة على التعاقد مع رونالدو، الذي اشتغل معه حينما كان مدربا للفريق المدريدي.

يُشار إلى أن كريستيانو رونالدو (33 عاما) استعاد تألقه بشدة في الآونة الأخيرة، إذ يحتل الآن صفة هدافي الدوري الإسباني برصيد 22 هدفا، فيما تعول جماهير "الميرنغي" على أحسن لاعب في العالم خمس مرات من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Russland FIFA Confederations Cup 2017 - Portugal v Chile

مصير دي ماريا في مانشستر يونايتد يلاحق ألكسيس سانشيز 23.03.2018

علقت جماهير نادي مانشستر يونايتد آمالا كبيرة على مهاجم فريقها الجديد ألكسيس سانشيز. لكن الوافد التشيلي لم يستطع حتى الآن تلبية التطلعات المعقودة عليه. فهل يكون مصيره مع الشياطين الحمر مثل مصير الأرجنتيني أنخيل دي ماريا؟

Paul Pogba

بول بوغبا يخسر عرش مانشستر يونايتد ويفوز بقلوب المحسنين 16.03.2018

بينما تنهال الانتقادات على لاعب مانشستر يونايتد بول بوغبا بسبب تراجع مستواه بشدة في الآونة الأخيرة، يقرر الدولي الفرنسي الاحتفال بعيد ميلاد الـ 25 بطريقة تعكس الجانب الإنساني الكبير من شخصية بوغبا. فماهي يا ترى؟

UEFA Champions League Achtelfinale | FC Barcelona - FC Chelsea | 2. TOR Barcelona

كورتوا في مرمى سهام فان خال لأنه "لم يغلق أقدامه" أمام ميسي! 27.03.2018

يبدو أن أهداف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي في مرمى فريق تشيلسي، لازالت تُلقي بظلالها على حارس الفريق تيبو كورتوا، الذي انتفض مؤخرا ضد تصريحات أدلى بها مدرب مانشستر يونايتد السابق لويس فان خال تنتقد أداء الحارس البلجيكي.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

تغيير النظام الغذائي .. وصفة بيليرين لتجاوز الإصابة!

مورينيو يتأهب لخطف نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو

قوة بايرن ميونيخ تفقد الكلاسيكو الألماني بريقه

هل تعاقد باريس سان جيرمان مع الألماني توخيل؟

فان خال يصفح عن مورينيو.. لكنه يفضل غوارديولا

لماذا يتمسك حكيمي بريال مدريد رغم إبقائه على دكة البدلاء؟