مورينيو يتأهب لخطف نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو

يعيش المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أياما صعبة برفقة فريق مانشستر يونايتد، فالفريق الإنجليزي ودع دوري أبطال دوري أبطال أوروبا في الدور الـ 16 على يد إشبيلية الإسباني، كما أن فريق "الشياطين الحمر" يبتعد بفارق 16 نقطة كاملة عن متصدر الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي.

ويُعاني مورينيو، حسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية، من مشاكل مع لاعبيه داخل غرفة الملابس، فقد استشاط المدرب البرتغالي غضبا من نجمه الفرنسي، بول بوغبا، في مباراة سابقة بين مانشستر يونايتد وتوتنهام.

ويبدو أن "الداهية" عاقد العزم على تعزيز فريقه بصفقات من العيار الثقيل، والعودة بـ"الشياطين الحمر" إلى منصات التتويج. وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ديلي ستار" أن جوزيه مورينيو ينوي التعاقد مع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح الموقع البريطاني بناء على معلومات استقاها من الموقع الإسباني الشهير "دون بالون"، أن مانشستر يونايتد سيقدم 132 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأضاف أن مورينيو قد يستغل التغييرات، التي سيشهدها نادي ريال مدريد في حال الخروج خاوي الوفاض هذا الموسم، من أجل إعادة رونالدو إلى "الشياطين الحمر".

وأشار موقع "ديلي ستار" أن مورينيو صرف النظر عن النجم الويلزي غاريث بيل، الذي لا يعيش أحسن أيامه مع الأبيض الملكي، وأضاف أن المدرب البرتغالي يُركز بشدة على التعاقد مع رونالدو، الذي اشتغل معه حينما كان مدربا للفريق المدريدي.

يُشار إلى أن كريستيانو رونالدو (33 عاما) استعاد تألقه بشدة في الآونة الأخيرة، إذ يحتل الآن صفة هدافي الدوري الإسباني برصيد 22 هدفا، فيما تعول جماهير "الميرنغي" على أحسن لاعب في العالم خمس مرات من أجل التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.