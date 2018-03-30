 موريتانيا - السجن عشرين عاماً لأشخاص أدينوا بـ″ممارسة العبودية″ | أخبار | DW | 30.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

موريتانيا - السجن عشرين عاماً لأشخاص أدينوا بـ"ممارسة العبودية"

رغم حظر العبودية رسمياً في موريتانيا منذ 1981 إلا أنها مازالت تشهد حالات ممارسة للعبودية. وقبل نحو ثلاثة أعوام تبنت موريتانيا قانوناً جديداً يشدد العقوبة على مرتكبي تلك الجريمة، وطُبق الآن على رجلين وامرأة.

Afrika Mauretanien Proteste gegen Sklaverei (Getty Images/AFP/Stringer)

أعلن مصدر قضائي أن محكمة موريتانية حكمت بسجن ثلاثة أشخاص بين 10 و20 عاماً إثر إدانتهم بممارسة العبودية، وهي جريمة يقول حقوقيون إن مرتكبيها يفلتون من العقاب في هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا. وقال المصدر الجمعة (30 آذار/ مارس 2018) إن محكمة خاصة في مدينة نواذيبو في شمال غرب البلاد قضت هذا الاسبوع بسجن رجل يدعى ساليق و ع، وابنه 20 عاماً لكل منهما. ودانت المحكمة الرجلان بممارسة "العبودية" بحق أسرة اثنين من أفرادها أطفال.

مختارات

أصدرت محكمة نواكشوط الجنائية الخميس أحكاما بالسجن تتراوح ما بين ثلاث و15 عاما عاما بحق 13 ناشطا من منظمة "مبادرة المقوامة من أجل الانعتاق" المناهضة للعبودية بتهمة "استخدام العنف". (19.08.2016)

أشادت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشان الرق جولنارا شاهينيان بالتقدم الذي حققته موريتانيا في مكافحة الرق، لكنها أشارت إلى أنها لاتزال بحاجة إلى أن تفعل المزيد للقضاء عليه بشكل كامل ومن أجل أن "تترجم وعودها إلى أفعال". (28.02.2014)

كما قررت المحكمة عقوبة السجن 10 سنوات لربيعة ب ح، لإدانتها بالتهمة ذاتها بحق ثلاث شقيقات. وقالت المتهمة إنها لم تنجب أطفالاً وكانت تعامل إحدى الشقيقات كابنتها، مؤكدة أنها "كانت تلبي كل حاجاتها لكنها لم تشعر بالحاجة لدفع راتب لها". لكن المدعي العام رفض ذريعتها قائلاً: "ليس هناك عبوديةً رحيمةً او قاسيةً، العبودية جريمةٌ". وأشادت منظمات حقوقية بالأحكام الصادرة مشيرين إلى أنها بارقة أمل.

والعبودية محظورة رسمياً في موريتانيا منذ 1981، لكن البلاد ما تزال تشهد هذه الممارسة المذمومة. وفي 2015، تبنت موريتانيا قانوناً جديد ينص على أن العبودية "جريمة ضد الإنسانية" تعاقب بالسجن حتى 20 عاماً. وأشار تقرير لمنظمة العفو الدولية نُشر في 21 آذار/ مارس الجاري إلى أن هناك نحو 43 ألف شخص (حوالى 1 بالمئة من السكان) كانوا يعيشون في عبودية في موريتانيا عام 2016.

ص.ش/ع.غ (أ ف ب)

  • Wrapped in a vibrant pink scarf, Schweda, sits on the ground with one of her children

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    مولودة بالأغلال

    ولدت شفيده في موريتانيا ووجدت نفسها تحت وطأة العبودية كما هو حال إخوتها. وبعد أن نجح أخوها معطى الله في تحرير نفسه، أنقذها مع أطفالها في مارس/ آذار 2013.

  • A boy sits in rubbish along the side of a road

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    الفقر المدقع

    بعد ربع قرن من الجفاف الذي شهدته موريتانيا تحول مجتمع البدو الرحل إلى مجتمع مستقر.غير أن هذا التحول المجتمعي كان صعبا، حيث أصبح معدل البطالة في البلاد 40 في المئة، والكثير من الناس اضطروا للعيش بأقل من دولار واحد في اليوم.

  • A young boy stands in front of a makeshift house

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    العيش في "غيتو"

    على مشارف العاصمة نواكشوط توجد الأحياء الفقيرة، حيث يعيش عبيد سابقون، بالإضافة إلى سكان الأرياف الفقراء في غيتو على شاكلة أكواخ الصفيح.

  • Dressed in a patterned scarf, Mbarka sits holding a young boy

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    مبادرات المجتمع المدني

    العبودية في موريتانيا لا تشكل الاستثناء. فمباركة ولدت كأمة، وكانت مجبرة على خدمة إحدى العائلات الغنية في نواكشوط. في عام 2011 وبدعم من الناشط بيرام عبيد ومنظمته "مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق في موريتانيا" استطاعت مباركة أن تتحرر.

  • Portrait of Messaoud Boubacar and former slave Matallah

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    النضال من أجل الحرية

    مسعود ابوبكر (يسار) هو ناشط في منظمات غير حكومية لمناهضة العبودية، وهو الذي ساعد معطى الله (يمين) وأخته وأطفالها التسعة في الانعتاق من براثن العبودية. ينتمي الاثنان إلى أثنية الحراطين، أي الأفارقة السود، وهي الإثنية التي يتم استعبادها من قبل بعض البيض في موريتانيا سواء من العرب أو الأمازيغ.

  • A woman stands in a doorway to a makeshift shack

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    أرقام مخيفة

    يعيش الحراطين في أسف السلم الاجتماعي والاقتصادي ولا توجد إحصائيات موثقة حول توزيع السكان. ولكن المنظمات الحقوقية تقدر نسبة العبيد في المجتمع الموريتاني بين 10 إلى 20 بالمائة من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم ثلاثة ملايين ونصف مليون نسمة.

  • A young girl wearing a dress stands alone in a makeshift house

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    مجتمع خال من الآباء

    "في مجتمع العبودية لا يوجد آباء"، كما يقول مسعود أبو بكر الناشط في مجال مناهضة العبودية. يغيب دور الأب تماما، حيث أن المستعبِدين "يمتلكون" النساء، وعندما يصبحن حوامل ويصبح لديهن أطفال، يتم بيعهن أو يفعلون بهن ما يشاؤون.

  • Portrait of Yarg, a boy of 11

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    العدالة الغائبة

    في يمين الصورة يظهر الطفل يرق البالغ من العمر 11 عاما، وهو من العبيد القلائل الذين نجحوا في تقديم مستعبديهم إلى المحاكمة . تم الحكم على الرجل بسنتين سجنا، في جريمة من المفروض أن يكون أخف حكم فيها هو عشر سنوات سجنا.

  • Men ride donkey carriages through a rubbish-filled street

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    الهوة بين الفقراء و الأغنياء

    موريتانيا واحدة من أغنى بلدان غرب افريقيا، ومع ذلك فأن مداخيل الصيد البحري والموارد المعدنية لا تجد طريقها إلى كافة شرائح الشعب الموريتاني.

  • A woman sits on a dirt floor caring for a child

    العبودية في موريتانيا: واقع مرير

    استعادة الكرامة

    يعيش معطى الله اليوم رفقة زوجته وابنه في فقر مدقع، ولكن بالرغم من كل التحديات التي ينبغي أن يواجهها، إلا أنه استعاد كرامته الإنسانية والأمل في مستقبل أفضل.

    الكاتب: روبرت آشر/ صفاء فاقي/ ريم نجمي


مختارات

العبودية في موريتانيا: واقع مرير

ما تزال العبودية في موريتانيا حاضرة بقوة في المجتمع الموريتاني، فحوالي عشرين بالمئة من السكان البالغ عددهم ثلاث ملايين ونصف يعيشون تحت وطأة العبودية، في مجتمع تجذرت فيه التفرقة الإثنية والعنصرية. (14.09.2013)  

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  