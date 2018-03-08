 مورغان فريمان يعتذر بعد اتهامات بالتحرش الجنسي | عالم المنوعات | DW | 25.05.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

مورغان فريمان يعتذر بعد اتهامات بالتحرش الجنسي

صدمة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انضمام الممثل مورغان فريمان لقائمة المتهمين بالتحرش الجنسي. الممثل الحائز على الأوسكار عقب على الاتهامات التي وجهتها له ثمانية من النساء.

BG Morgan Freeman | Bruce almighty (picture alliance/United Archives)

عبر الممثل العالمي الشهير مورغان فريمان عن أسفه، معتذراً عن سلوك غير لائق بحق مجموعة من النساء اتهمنه بالتحرش الجنسي. "أنا آسف"، بهذه الكلمات بدأ فريمان حديثه، أثناء مقابلة تليفزيونية مع شبكة "سي إن إن" الأميركية. واعتذر فريمان عما حدث منه من كلمات وسلوك غير لائق، مؤكداً انه لم يكن يقصد أن يضايق أي شخص.

وبحسب موقع فويس أوف أميركا، قال فريمان:" أعتذر لكل شخص أغضبته أو ضايقته، لم أكن أقصد ذلك، ولم تكن نيتي هكذا على الإطلاق." وأضاف فريمان، البالغ من العمر 80 عامًا: "أي شخص يعرفني وعمل معي يعلم إنني لست شخصاً سيئاً، وعندما يصدر منى تصرف خاطئ لا يكون عن قصد."

مختارات

أثارت الحملة النسائية "أنا أيضاً"، التي أطلقتها الممثلة أليسا ميلانو عبر موقعها على تويتر ضجة إعلامية كبيرة، ولكن يبدو أن الممثل مات ديمون يرى بأن الهاشتاغ لم يكن منصفاً بحق الرجال غير المتحرشين في هوليوود. (22.12.2017)

تلقى القضاء بلوس أنجليس شكوى ضد الرئيس الأمريكي لعلاقة جنسية مع عارضة بمجلة "بلاي بوي"، وذلك بعد أسبوعين من قيام ممثلة أفلام إباحية بالشكوى للسماح لها بالحديث عن علاقتها بترامب، كما حققت أخرى انتصارا مرحليا على ترامب. (21.03.2018)

يأتي ذلك بعدما اتهمت ثمانية من النساء، الممثل الشهير بالتحرش الجنسي الصريح ضدهن، في أماكن عمله من مواقع تصوير واحتفالات، خلال تصوير فيلمه "Going in Style" عام 2017. وبحسب شبكة "سي إن إن"، فقد تجاوز عدد النساء 16 امرأة، أجرت الشبكة الإخبارية لقاءات معهن. ومن بين هؤلاء النساء، إحدى مساعدات الإنتاج، التي اتهمت الممثل الشهير بمحاولة رفع ملابسها أكثر من مرة في عام 2015، أثناء تصوير أحد الأفلام السينمائية.

من جهتها قالت كلوي ميلاس، وهي مراسلة لدى شبكة "CNN" إن فريمان وجه لها كلمات "وقحة" عندما كانت حبلى في الشهر السادس. كما كان ينظر إليها بشكل مريب، على حد قولها، وهو ما دفع جميع السيدات اللاتي يعملن للتوقف عن ارتداء الملابس القصيرة بسبب سلوكه.

وتتعرض الآن ميلاس لانتقادات من البعض ممن أكدوا أنه كان يجب عليها أن تنسى الأمر برمته، خوفاً من الانتقام، وما كان يجب عليها أن تكشف عن اسمها. ولكن ميلاس، حسب ما أكدته، فضلت كشف الحقيقة بمشاركة زميلتها التي تعرضت للتحرش أيضاً وتدعى آن فونج.

وبهذا يعتبر فريمان أحدث شخصية إعلامية شهيرة تُتهم بالتحرش الجنسي. ومن بين من اتهموا سابقاً بالتحرش الجنسي، كان عدد من الصحفيين مثل مات لوير وتشارلي روز وتوم بروكاو والممثل الشهير كيفن سبيسي، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي نفى جميع الادعاءات الموجهة إليه.

 يذكر أن "مورغان" حاصل على جائزة الأوسكار لعام 2005 كأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم مليون دولار بيبي، كما له رصيد يتجاوز 100 فيلم سينمائي من أهمها، فيلم Invictus والذي جسد فيه فريمان شخصية الرئيس الجنوب أفريقي السابق نيسلسون مانديلا.

س.م/ ا.ف 

   

  • Saad Lamjarred (Getty Images/AFP/F.Belaid)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    سعد لمجرد واتهام بالاغتصاب

    خمسة أشهر قضاها النجم المغربي وراء القضبان في سجن فرنسي، بعد أن اتهمته فتاة فرنسية باغتصابها وضربها في أكتوبر من عام 2017، وقد حصل صاحب أغنية "لمعلم" على الإفراج المؤقت وقام بإنتاج أغنية جديدة لكن القضية مازالت تنظر أمام القضاء الفرنسي.

  • US-Schauspieler Kevin Spacey (picture alliance/dpa/M. Balk)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    كيفن سبيسي يتحرش بطفل

    اتهم الممثل أنتوني راب الممثل كيفن سبيسي بالتحرش به عام 1986 عندما كان راب وقتها يبلغ من العمر 14 عاما. وقال سبيسي إنه لا يذكر الواقعة وقدم اعتذارا لكن الأصوات ارتفعت في هوليوود بضرورة معاقبة سبيسي وكان أول رد فعل هو رفع دوره من فيلم (أول ذا موني إن ذا ورلد) ،الذي اكتمل تصويره، وإعادة تصويره بممثل آخر.

  • Film Die Wonder Boys (Imago/Granata Images)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    تصرفات مخلة بالآداب

    اتهمت امرأة النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بفعل تصرفات مخلة بالآداب وقالت إنه تحرش بها لفظيا مرارا وأتى بفعل غير لائق أمامها عندما كانت تعمل لديه في الثمانينات. وقالت إن دوجلاس استخدم مرارا ألفاظا خارجة وإن الأمر وصل إلى حد تحسسه أعضاءه التناسلية أمامها خلال اجتماع عمل في شقته في نيويورك عام 1989.

  • Greta Gerwig und Woody Allen (Getty Images/J. Merritt)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    وودي ألن والتحرش بابنته

    اتهمت ابنة وودي ألن بالتبني المخرج السينمائي الشهير بالتحرش بها قبل أكثر من 25 عاما. وقالت إن ألن لمس مناطق حساسة من جسدها عندما كانت في السابعة من العمر. ونفى ألن (82 عاما) مرارا الاتهام الذي وجه إليه في بادئ الأمر عام 1992 وتجدد مؤخرا مع حملة "مي تو".

  • Ben Affleck wirbt im Senat für Dritte Welt (picture-alliance/dpa/Reynolds)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    بن أفليك وسلسلة من الاتهامات

    واجه أفليك عدة اتهامات بالتحرش الجنسي في أعقاب حملة "مي تو" وفي مقدمتها اتهام الممثلة هيلاري بورتون التي اتهمت الممثل الأمريكي بالتحرش بها قبل 14 عاما، كما واجه الممثل الحاصل على الأوسكار اتهامات أخرى من نجمات وعاملات في صناعة السينما.

  • Dustin Hoffman und Anne Bancroft im Film Die Reifeprüfung (Studiocanal)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    داستن هوفمان والتحرش بمتدربة

    اتهمت امرأة الممثل الأمريكي الشهير داستن هوفمان بالتحرش بها جنسيا عندما كانت متدربة مراهقة في موقع تصوير فيلمه التلفزيوني (ديث أوف إيه سيلزمان) عام 1985. واعتذر الممثل في بيان له عن ذلك التصرف وقال إنه يحترم النساء وأن ذلك التصرف "لا يعبر عنه".

  • Pennsylvania Bill Cosby Prozess (Reuters/C. Mostoller)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    50 امرأة في مواجهة الكوميدي الشهير

    يعد مسلسل "عرض كوسبي" الشهير واحدا من أنجح المسلسلات الكوميدية في ثمانينيات القرن الماضي، لكن كوتسبي اشتهر أيضا بمسلسل الاتهامات الجنسية في السنوات الأخيرة، إذ يواجه تهما تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي على خمسين امرأة ومايزال القضاء الأمريكي ينظر في هذه القضايا.

  • Sex-Sakandale von Prominenten (Getty Images/AFP/J. Skarzynski)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    لعنة التحرش الجنسي التي لاحقت بولانسكي 40 عاما

    اعتقل المخرج البولندي رومان بولانسكي عام 1977 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة اغتصاب قاصر بعد تخذيرها وهو الأمر الذي اعترف به المخرج الحاصل على الأوسكار، غير أنه هرب من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا وظل ملاحقا قضائيا ولم يتمكن من دخول الأراضي الأمريكية مرة أخرى.

  • Mariah Carey Silvester 2016/ 2017 New York Times Square (Getty Images/E.Gologursky)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    النساء متهمات أيضا بالتحرش

    تواجه المغنية الأمريكية ماريا كاري اتهاما بالتحرش الجنسي بحارسها الشخصي السابق الذي قال إنها "كانت تقوم بسلوكيات جنسية لأجل لفت انتباهه"، وقال إن ماريا سألته خلال إحدى الرحلات أن يأتي إلى غرفتها لأجل أخذ حقائب لها، لكن عندما وصل هناك وجدها ترتدي قميص نوم شفاف ومفتوح.

  • Symbolbild Bildkombi Opfer sexuelle Belästigung Harvey Weinstein (getty images / picture-alliance)

    هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

    فضيحة المنتج الهوليوودي التي قلبت العالم

    حملة "مي تو" المناهضة للتحرش الجنسي جاءت بعد اتهام المنتج السينمائي هارفي وينستين، بتحرشه جنسيا بأكثر من 60 امرأة في هوليوود، في شهر أكتوبر2017، وهي الفضيحة التي كشفت عنها صحيفتي "نيويورك تايمز" و"ذا نيويوركر". وشملت قائمة ضحايا هارفي وينستين العديد من الممثلات الأمريكيات، من أبرزهن المكسيكية سلمى حايك، وروز ماكجوان.


مختارات

هؤلاء النجوم متهمون بالتحرش الجنسي والاغتصاب

استطاعت حملة "مي تو" أو "أنا أيضا" أن تسلط الضوء على ظاهرة التحرش الجنسي عبر العالم، الحملة أزاحت الغطاء عن العديد من الفضائح الجنسية للمشاهير كما أسقطت الكثير من الأقنعة. (22.01.2018)  

مواضيع ذات صلة

Saudi-Arabien Autofahren in Dhahran

في 2018.. هل يحتاج العالم العربي لثورة نسائية؟ 08.03.2018

خَطَت حكومات دول عربية خطوات لصالح تعزيز حقوق النساء. بعضها شكل قفزة نوعية وأخرى مازالت بعيدة عما هو بديهي جداً في دول أخرى. بيد أن المطالب مازالت كثيرة، فهل يحتاج العالم العربي لثورة نسائية؟

Deutschland Köln Silvesternacht - Polizeipräsenz am HBF

"نافريس" ـ بين مفهوم شرطة ألمانيا وغضب الجالية المغاربية 04.01.2017

أثارت تغريدة لشرطة ولاية شمال الراين وستفاليا على تويتر خلال احتفالات رأس السنة جدلا كبيرا واستياء في أوساط الجالية المغاربية في ألمانيا حتى بعد اعتذار الشرطة، وذلك بسبب مصطلح "نافريس" اعتبره الكثيرون عنصري ومسيئ.

Themenbild Facebook

 