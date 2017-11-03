موراتا يعتزم كسر صيامه عن التهديف بوشم غامض! | عالم الرياضة | DW | 26.03.2018

مع انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي(2017/2018)، أثبت مهاجم فريق تشيلسي، ألفارو موراتا، أنه صفقة جيدة للنادي، الذي كان يعول على مواصلة تألقه بشكل أكبر، والتتويج نهاية الموسم بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

وسجل موراتا 10 أهداف في "البريمييرليغ"، فضلاً عن العديد من التمريرات الحاسمة، بيد أن المهاجم الإسباني ابتعد عن المستطيل الأخضر مدة طويلة بسبب الإصابة، وخفت توهجه في عالم الساحرة المستديرة بشكلٍ واضح.

ويُحاول موراتا منذ مدة استعادة حاسته التهديفية ومساعدة فريق تشيلسي، الذي يُواجه خطر الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة. وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ذا صن" أن مهاجم فريق تشيلسي وضع وشماً غامضاً من أجل كسر لعنة صيامه عن التهديف منذ فترة طويلة، وأضاف أن المهاجم الإسباني الشاب وضع الوشم في يده اليسرى إلا أنه لم يتضح بعد طبيعة الوشم، الذي وضعه مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن فنان الوشم الشهير سكوت ماكلارين تكفل بوضع الوشم على يد موراتا، موضحاً أن ما كلارين يتمتع بسمعة كبيرة لدى كثير من نجوم الدوري الإنجليزي، الذين سبقوا وتعاملوا معه على غرار النجم البلجيكي إدين هازارد.

وبحسب نفس المصدر، يأمل موراتا (25 عاماً) أن يُساعده هذا الوشم الجديد في العودة إلى هز شباك الفرق المنافسة وإخراس بعض الأفواه، التي تنتقد مهاجم الفريق اللندني كثيراً في الآونة الأخيرة.

يُشار إلى أن ألفارو موراتا انتقل إلى صفوف فريق تشيلسي في الصيف الماضي قادماً من نادي ريال مدريد، الذي فاز معه بالدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا، فيما يُعول المهاجم الإسباني على استعادة تألقه في أقرب وقت، وضمان مكان في تشكيلة المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم 2018.