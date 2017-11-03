موراتا يعتزم كسر صيامه عن التهديف بوشم غامض! | عالم الرياضة | DW | 26.03.2018

مع انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي(2017/2018)، أثبت مهاجم فريق تشيلسي، ألفارو موراتا، أنه صفقة جيدة للنادي، الذي كان يعول على مواصلة تألقه بشكل أكبر، والتتويج نهاية الموسم بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.
وسجل موراتا 10 أهداف في "البريمييرليغ"، فضلاً عن العديد من التمريرات الحاسمة، بيد أن المهاجم الإسباني ابتعد عن المستطيل الأخضر مدة طويلة بسبب الإصابة، وخفت توهجه في عالم الساحرة المستديرة بشكلٍ واضح.
ويُحاول موراتا منذ مدة استعادة حاسته التهديفية ومساعدة فريق تشيلسي، الذي يُواجه خطر الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة. وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ذا صن" أن مهاجم فريق تشيلسي وضع وشماً غامضاً من أجل كسر لعنة صيامه عن التهديف منذ فترة طويلة، وأضاف أن المهاجم الإسباني الشاب وضع الوشم في يده اليسرى إلا أنه لم يتضح بعد طبيعة الوشم، الذي وضعه مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق.
وأشار الموقع البريطاني إلى أن فنان الوشم الشهير سكوت ماكلارين تكفل بوضع الوشم على يد موراتا، موضحاً أن ما كلارين يتمتع بسمعة كبيرة لدى كثير من نجوم الدوري الإنجليزي، الذين سبقوا وتعاملوا معه على غرار النجم البلجيكي إدين هازارد.
وبحسب نفس المصدر، يأمل موراتا (25 عاماً) أن يُساعده هذا الوشم الجديد في العودة إلى هز شباك الفرق المنافسة وإخراس بعض الأفواه، التي تنتقد مهاجم الفريق اللندني كثيراً في الآونة الأخيرة.
يُشار إلى أن ألفارو موراتا انتقل إلى صفوف فريق تشيلسي في الصيف الماضي قادماً من نادي ريال مدريد، الذي فاز معه بالدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا، فيما يُعول المهاجم الإسباني على استعادة تألقه في أقرب وقت، وضمان مكان في تشكيلة المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم 2018.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل أن يصبح أباً، كانت ذراعا لاعب خط وسط المنتخب الألماني، توني كروس، منطقة خالية من الوشم. غير أن نجم ريال مدريد قد غير ذلك عقب ولادة طفليه ليون وإيميلي، إذ حصل على وشم يصور وجه ابنه ليون مع تاريخ ميلاده واسمه على ذراعه اليسرى، في حين وشم اسم إيميلي وميلادها على ذراعه اليمنى. ربما لتذكيره في حال نسي أسماء أطفاله؟!
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
ديفيد بيكهام، نجم المنتخب البريطاني السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، وشم أسماء أطفاله على جسده إضافة إلى صورة زوجته فيكتوريا، فضلاً عن وشوم أخرى تمثل يسوع والملائكة، واقتباس جميل من الإنجيل: "أنا ملك لحبيبي، وحبيبي لي".
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل ثلاث سنوات، قام مهاجم باريس سان جيرمان، زلاتان إبراهيموفيتش، بالكشف عن الوشوم التي تغطي جسده بأسماء 50 شخصاً يتضورون جوعاً، يمثلون 805 مليون شخصاً يعانون من نقص التغذية حول العالم. خلع النجم السويدي قميصه ليكشف عن هذه "الغابة" من الوشوم بعد أن سجل هدفاً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
بالإضافة إلى المقاطع النصية الطويلة، يتضمن أحد وشوم مدافع ناي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، رمزاً من عالم كرة القدم، حيث وشم صورة لكأس العالم على عضلة ساقه اليمنى، وذلك بعد فوز ألمانيا بكأس العالم عام 2014. وما يزال هنالك متسع لكأس العالم 2018 أيضاً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
نجم بوروسيا دورتموند المصاب ماركو رويس لاعب محب أيضاً، غير أنه لا يجد الوشوم طريقة مناسبة لعرض محبته. فعلى عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، اختار ألا يوشم صور أو أسماء لوالدته أو زوجته أو أطفاله. ببساطة، لدى رويس وشم باسمه وتاريخ ميلاده على أسفل ذراعه اليسرى.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
جميعاً نعلم مدى جرأة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لكن ما لا نعلمه أنه يتمتع بالجرأة ذاتها في اختياره الوشوم، إذ وشم النجم الأرجنتيني أحمر شفاه على جسده تحت منطقة الحزام.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
قبل ذلك، تسبب ميسي بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بوشم الجورب: وشم في العام الماضي أسفل ساقه اليسرى باللون الأسود في محاولة فاشلة لإخفاء وشم سابق.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
يحب حارس نادي كولونيا الألماني تيمو هورن أن يكون وشمه كبيراً وذا مغزى ديني. هذا الوشم، الذي يمثل نص المعمودية، قام به فنان الوشم المفضل لديه أوسكار بوغ، الذي عرف بشعبية كبيرة بين نجوم كرة القدم، حيث اعتاد السفر لمسافات طويلة لرسم الوشوم على أجسادهم.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.
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الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم
هذا هو الرجل الذي يقوم برسم وشوم لاعبي الدوري الألماني وغيرهم أيضاً. قال أوسكار (دافنشي) بوغ إنه يحب جمع لاعبي كرة القدم كزبائن، كمحبة نجوم كرة القدم لجمع الجوائز والكؤوس. إلى جانبه في هذه الصورة يجلس أحد أبرز زبائنه، مهاجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي ليروي ساني. ميلاني سانت/ ريم ضوا