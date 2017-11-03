 موراتا يعتزم كسر صيامه عن التهديف بوشم غامض! | عالم الرياضة | DW | 26.03.2018
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عالم الرياضة

موراتا يعتزم كسر صيامه عن التهديف بوشم غامض!

يبدو أن مهاجم فريق تشيلسي ألفارو موراتا سئم من غيابه المتواصل عن هز شباك الفرق المنافسة والانتقادات اللاذعة التي يتعرض لها، فقد لجأ المهاجم الإسباني مؤخرا إلى طريقة خاصة من أجل كسر لعنة صيامه عن التهديف. فكيف ذلك ياترى؟

Alvaro Morata (picture-alliance/dpa/D. Klein)

هل يكون وشم موراتا الجديد فأل خير عليه، صورة من الأرشيف.

مع انطلاقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي(2017/2018)، أثبت مهاجم فريق تشيلسي، ألفارو موراتا، أنه صفقة جيدة للنادي، الذي كان يعول على مواصلة تألقه بشكل أكبر، والتتويج نهاية الموسم بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

وسجل موراتا 10 أهداف في "البريمييرليغ"، فضلاً عن العديد من التمريرات الحاسمة، بيد أن المهاجم الإسباني ابتعد عن المستطيل الأخضر مدة طويلة بسبب الإصابة، وخفت توهجه في عالم الساحرة المستديرة بشكلٍ واضح.

ويُحاول موراتا منذ مدة استعادة حاسته التهديفية ومساعدة فريق تشيلسي، الذي يُواجه خطر الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة. وفي هذا الصدد، ذكر موقع جريدة "ذا صن" أن مهاجم فريق تشيلسي وضع وشماً غامضاً من أجل كسر لعنة صيامه عن التهديف منذ فترة طويلة، وأضاف أن المهاجم الإسباني الشاب وضع الوشم في يده اليسرى إلا أنه لم يتضح بعد طبيعة الوشم، الذي وضعه مهاجم ريال مدريد ويوفنتوس السابق.

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في هذا الصيف ينتظر أن تكون هناك صفقات مهمة لانتقال اللاعبين على مستوى الأندية في أوروبا خصوصا في الدوري الإسباني والإنجليزي والفرنسي والألماني. ومن بين الصفقات المتوقعة ما قد يحطم رقم بوفون كأغلى حارس في تاريخ الكرة. (10.05.2017)

في الوقت الذي يُعاني فيه نادي تشيلسي اللندني من تراجع حاد في المستوى، يُواصل مهاجم الفريق ألفارو موراتا التعبير عن حبه لزوجته الحسناء أليس كامبيلو، التي حصلت على هدية ثمينة من زوجها بمناسبة عيد ميلادها الـ 23. (06.03.2018)

وأشار الموقع البريطاني إلى أن فنان الوشم الشهير سكوت ماكلارين تكفل بوضع الوشم على يد موراتا، موضحاً أن ما كلارين يتمتع بسمعة كبيرة لدى كثير من نجوم الدوري الإنجليزي، الذين سبقوا وتعاملوا معه على غرار النجم البلجيكي إدين هازارد.

وبحسب نفس المصدر، يأمل موراتا (25 عاماً) أن يُساعده هذا الوشم الجديد في العودة إلى هز شباك الفرق المنافسة وإخراس بعض الأفواه، التي تنتقد مهاجم الفريق اللندني كثيراً في الآونة الأخيرة.

يُشار إلى أن ألفارو موراتا انتقل إلى صفوف فريق تشيلسي في الصيف الماضي قادماً من نادي ريال مدريد، الذي فاز معه بالدوري الإسباني ولقب دوري أبطال أوروبا، فيما يُعول المهاجم الإسباني على استعادة تألقه في أقرب وقت، وضمان مكان في تشكيلة المنتخب الإسباني في نهائيات كأس العالم 2018.

  • Fußball UEFA Champions League Borussia Dortmund - Real Madrid Toni Kroos (picture-alliance/dpa/B. Thissen)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل أن يصبح أباً، كانت ذراعا لاعب خط وسط المنتخب الألماني، توني كروس، منطقة خالية من الوشم. غير أن نجم ريال مدريد قد غير ذلك عقب ولادة طفليه ليون وإيميلي، إذ حصل على وشم يصور وجه ابنه ليون مع تاريخ ميلاده واسمه على ذراعه اليسرى، في حين وشم اسم إيميلي وميلادها على ذراعه اليمنى. ربما لتذكيره في حال نسي أسماء أطفاله؟!

  • David Beckham gibt Autogramme (picture-alliance/dpa/Globe-ZUMA)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    ديفيد بيكهام، نجم المنتخب البريطاني السابق وناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي ولوس أنجيلوس غالاكسي الأمريكي، وشم أسماء أطفاله على جسده إضافة إلى صورة زوجته فيكتوريا، فضلاً عن وشوم أخرى تمثل يسوع والملائكة، واقتباس جميل من الإنجيل: "أنا ملك لحبيبي، وحبيبي لي".

  • Frankreich Fußballer Zlatan Ibrahimovic (picture-alliance/dpa/Y. Valat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل ثلاث سنوات، قام مهاجم باريس سان جيرمان، زلاتان إبراهيموفيتش، بالكشف عن الوشوم التي تغطي جسده بأسماء 50 شخصاً يتضورون جوعاً، يمثلون 805 مليون شخصاً يعانون من نقص التغذية حول العالم. خلع النجم السويدي قميصه ليكشف عن هذه "الغابة" من الوشوم بعد أن سجل هدفاً.

  • Screenshot Twitter Jerome Boateng (Twitter/Jerome Boateng)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    بالإضافة إلى المقاطع النصية الطويلة، يتضمن أحد وشوم مدافع ناي بايرن ميونخ جيروم بواتينغ، رمزاً من عالم كرة القدم، حيث وشم صورة لكأس العالم على عضلة ساقه اليمنى، وذلك بعد فوز ألمانيا بكأس العالم عام 2014. وما يزال هنالك متسع لكأس العالم 2018 أيضاً.

  • Deutschland Fußball Trainingslager Borussia Dortmund (picture alliance/dpa/K.-J. Hindenbrand)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    نجم بوروسيا دورتموند المصاب ماركو رويس لاعب محب أيضاً، غير أنه لا يجد الوشوم طريقة مناسبة لعرض محبته. فعلى عكس لاعبي كرة القدم الآخرين، اختار ألا يوشم صور أو أسماء لوالدته أو زوجته أو أطفاله. ببساطة، لدى رويس وشم باسمه وتاريخ ميلاده على أسفل ذراعه اليسرى.

  • Screenshot Twitter FC Barcelona (Twitter/FC Barcelona)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    جميعاً نعلم مدى جرأة نجم برشلونة، ليونيل ميسي، عندما يتعلق الأمر بكرة القدم. لكن ما لا نعلمه أنه يتمتع بالجرأة ذاتها في اختياره الوشوم، إذ وشم النجم الأرجنتيني أحمر شفاه على جسده تحت منطقة الحزام.

  • Argentinien Lionel Messi (picture-alliance/dpa/D.Magno)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    قبل ذلك، تسبب ميسي بضجة على وسائل التواصل الاجتماعي بوشم الجورب: وشم في العام الماضي أسفل ساقه اليسرى باللون الأسود في محاولة فاشلة لإخفاء وشم سابق.

  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    يحب حارس نادي كولونيا الألماني تيمو هورن أن يكون وشمه كبيراً وذا مغزى ديني. هذا الوشم، الذي يمثل نص المعمودية، قام به فنان الوشم المفضل لديه أوسكار بوغ، الذي عرف بشعبية كبيرة بين نجوم كرة القدم، حيث اعتاد السفر لمسافات طويلة لرسم الوشوم على أجسادهم.

  • Fußball Champions League Finale 2016 Real Madrid - Atletio Madrid Ronaldo (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    مستحضرات البشرة وكريمات وعطور باهظة الثمن من مجموعته الخاصة: هذا كل ما يسمح به نجم نادي ريال مدريد ومنتخب والبرتغال، كريستيانو رونالدو، بأن يلمس جلده. رونالدو يخلع قميصه على الإغلب لإظهار عضلاته، لا لإظهار وشومه غير الموجودة أساساً.

  • Tätowierer Oscar Boge (Privat)

    الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

    هذا هو الرجل الذي يقوم برسم وشوم لاعبي الدوري الألماني وغيرهم أيضاً. قال أوسكار (دافنشي) بوغ إنه يحب جمع لاعبي كرة القدم كزبائن، كمحبة نجوم كرة القدم لجمع الجوائز والكؤوس. إلى جانبه في هذه الصورة يجلس أحد أبرز زبائنه، مهاجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي ليروي ساني. ميلاني سانت/ ريم ضوا


مختارات

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم

هناك شيء ما لا يمكن لنجوم كرة القدم الاستغناء عنه في هذه الأيام: "الوشم". المثير للانتباه أن الإقبال على زيادة عدد هذه الوشوم وزيادة حجمها مرغوب جداً، حتى وإن لم يكن منظرها جميلاً بالنسبة للناظر (19.12.2017)  

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