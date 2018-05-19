مودعا فرانكفورت..كوفاتش يستقبل فريقه الجديد بايرن بطريقة مؤثرة

قدم المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش أوراق اعتماده لفريقه المستقبلي بايرن ميونيخ بأفضل طريقة، وذلك من خلال قيادة اينتراخت فرانكفورت للقبه الأول في كأس ألمانيا منذ 30 عاما بالفوز على النادي البافاري 3-1 في المباراة النهائية، مساء السبت (19 مايو أيار 2018) على الملعب الأولمبي في برلين.

وكان الكرواتي البالغ 46 عاما متأثرا جدا بعد تمكنه من اهداء فرانكفورت لقبه الأول على الإطلاق، إن كان محليا أو قاريا، منذ أن توج بطلا للكأس عام 1988، قبل أن يودعه للاشراف على بايرن ميونيخ اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال كوفاتش بعد حرمانه النادي البافاري من الثنائية المحلية وتعكيره على يوب هاينكس الاحتفال باللقب في مباراته الأخيرة كمدرب لبايرن، "كل من يعرفني، يعرف بأنني شخص عاطفي وأسمح لدموعي أن تسيل. كانت دموع ارتياح بعد عامين من القتال لتحقيق النجاح مجددا".

ووصل كوفاتش إلى اينتراخت فرانكفورت في اذار/مارس 2016 بعد أن قاد المنتخب الكرواتي بين 2013 و2015، وأنهى معه الموسم الأول في المركز 11 على صعيد الدوري وقاده الى نهائي الكأس حيث خسر أمام بوروسيا دورتموند.

وبعدما أنهى الموسم المنصرم في المركز الثامن الذي لا يؤهله للمشاركة القارية الموسم المقبل، ودع كوفاتش النادي باهدائه بطاقة "يوروبا ليغ" من خلال احراز لقب الكأس.

وتحدث كوفاتش عن التجربة التي أمضاها مع فرانكفورت، قائلا "تطورنا كان متواصلا، فمن تجنبا الهبوط الى الدرجة الثانية، لوصولنا الى نهائي الكأس (2017) ثم الفوز باللقب... ما حققنا هنا في الأعوام القليلة الأخيرة كان مذهلا". وواصل "أنا سعيد لتمكننا من الفوز خلافا للترجيحات".

"هاينكس أروع مدرب"

وكانت مباراة السبت مواجهة بين الشباب الذي يجسده كوفاتش، والخبرة التي يجسدها هاينكس (72 عاما) الذي خاض مباراته الـ77 في الكأس الألمانية، ليصبح ثاني أكثر المدربين مشاركة في المسابقة خلف اوتو ريهاغل (92). وكان هاينكس يمني النفس بأن يسدل الستار على تجربته الرابعة كمدرب لبايرن بأفضل طريقة من خلال احراز الثنائية المحلية، لاسيما بعد الفشل في قيادته الى تكرار سيناريو ثلاثية 2013 بعد أن خرج النادي البافاري من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا على يد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

ولجأ بايرن إلى هاينكس في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بعد إقالة الايطالي كارلو انشيلوتي لسوء النتائج. وفي حين كان من المتوقع ان يبقى المدرب المحنك حتى نهاية الموسم فقط، حاول بايرن إقناعه بالبقاء لفترة إضافية، لكن دون جدوى.

وقرر النادي البافاري بعد تمسك هاينكس بموقفه، اللجوء الى كوفاتش الذي شكل التعاقد معه حتى 2021 نوعا من المفاجأة، لاسيما في ظل خبرته التدريبية المتواضعة مقارنة مع ناد بحجم بايرن.

لكن المدير الرياضي لبايرن، زميل كوفاتش السابق في النادي البافاري، البوسني حسن صلاح حميدزيتش أكد بعد التوقيع "نحن مقتنعون بأنه المدرب الأنسب لمستقبل بايرن (...) يعرف النادي ولعبنا سويا. يجمعنا تقدير مشترك وتربطنا علاقة وثيقة".

كوفاتش وفريقه أنتراخت فرانكفورت يرفعون كأس ألمانيا

ودافع كوفاتش عن ألوان النادي البافاري بين العامين 2001 و2003، وترافق مع صالح حميدزيتش الذي حمل ألوان النادي بين 1998 و2007. وتوج اللاعبان معا بكأس الانتركونتيننتل في 2001، وبثنائية الدوري والكأس الالمانيين في 2003.

وسيعود الكرواتي مجددا الى النادي البافاري وهذه المرة كمدرب "عرف كيف يتعامل مع العديد من اللاعبين من جنسيات مختلفة، ولديه بالتالي كل المؤهلات لقيادة بايرن"، بحسب صالح حميدزيتش.

ومن المؤكد أن الفوز بكأس المانيا السبت على حساب بايرن بالذات، كان مهما جدا للكرواتي لأنه قدم أوراق اعتماده لادارة النادي بأفضل طريقة بمساعدة الحظ بعض الشيء، لاسيما بعدما نابت الخشبات الثلاث عن حارس فرانكفورت بصدها محاولتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وماتس هوميلس.

وعن مسيرة هاينكس قال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه عشية المباراة إنه"أروع مدرب يتمنى أي فريق أن يقوده (...) وبما اننا مضطرون لنقول له وداعا، نريد أن نقوم بذلك بتحقيق الثنائية"، لكن كوفاتش عكر عليه ذلك.

م.س/ ح.ز( د ب أ)