 مودعا فرانكفورت..كوفاتش يستقبل فريقه الجديد بايرن بطريقة مؤثرة | عالم الرياضة | DW | 20.05.2018
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عالم الرياضة

مودعا فرانكفورت..كوفاتش يستقبل فريقه الجديد بايرن بطريقة مؤثرة

في نهائي كأس ألمانيا بالملعب الأولمبي ببرلين امتزجت أجواء الفرح بالدموع التي ذرفها الجانبان الفائز فرانكفورت ومدربه كوفاتش"الذي لا يتحكم بدموعه"، وحزن فريقه الجديد بايرن ميونيخ الذي أهدر فرصة الفوز بالكأس.

Deutschland Trainer Niko Kovac mit Tränen in den Augen (Imago/photoarena/Eisenhuth)

قدم المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش أوراق اعتماده لفريقه المستقبلي بايرن ميونيخ بأفضل طريقة، وذلك من خلال قيادة اينتراخت فرانكفورت للقبه الأول في كأس ألمانيا منذ 30 عاما بالفوز على النادي البافاري 3-1 في المباراة النهائية، مساء السبت (19 مايو أيار 2018) على الملعب الأولمبي في برلين.

وكان الكرواتي البالغ 46 عاما متأثرا جدا بعد تمكنه من اهداء فرانكفورت لقبه الأول على الإطلاق، إن كان محليا أو قاريا، منذ أن توج بطلا للكأس عام 1988، قبل أن يودعه للاشراف على بايرن ميونيخ اعتبارا من الموسم المقبل.

وقال كوفاتش بعد حرمانه النادي البافاري من الثنائية المحلية وتعكيره على يوب هاينكس الاحتفال باللقب في مباراته الأخيرة كمدرب لبايرن، "كل من يعرفني، يعرف بأنني شخص عاطفي وأسمح لدموعي أن تسيل. كانت دموع ارتياح بعد عامين من القتال لتحقيق النجاح مجددا".

ووصل كوفاتش إلى اينتراخت فرانكفورت في اذار/مارس 2016 بعد أن قاد المنتخب الكرواتي بين 2013 و2015، وأنهى معه الموسم الأول في المركز 11 على صعيد الدوري وقاده الى نهائي الكأس حيث خسر أمام بوروسيا دورتموند.

   وبعدما أنهى الموسم المنصرم في المركز الثامن الذي لا يؤهله للمشاركة القارية الموسم المقبل، ودع كوفاتش النادي باهدائه بطاقة "يوروبا ليغ" من خلال احراز لقب الكأس.

وتحدث كوفاتش عن التجربة التي أمضاها مع فرانكفورت، قائلا "تطورنا كان متواصلا، فمن تجنبا الهبوط الى الدرجة الثانية، لوصولنا الى نهائي الكأس (2017) ثم الفوز باللقب... ما حققنا هنا في الأعوام القليلة الأخيرة كان مذهلا". وواصل "أنا سعيد لتمكننا من الفوز خلافا للترجيحات".

Fußball DFB Pokal Finale Bayern München Eintracht Frankfurt (picture-alliance/dpa/A. Dedert)

"هاينكس أروع مدرب"

وكانت مباراة السبت مواجهة بين الشباب الذي يجسده كوفاتش، والخبرة التي يجسدها هاينكس (72 عاما) الذي خاض مباراته الـ77 في الكأس الألمانية، ليصبح ثاني أكثر المدربين مشاركة في المسابقة خلف اوتو ريهاغل (92). وكان هاينكس يمني النفس بأن يسدل الستار على تجربته الرابعة كمدرب لبايرن بأفضل طريقة من خلال احراز الثنائية المحلية، لاسيما بعد الفشل في قيادته الى تكرار سيناريو ثلاثية 2013 بعد أن خرج النادي البافاري من نصف نهائي دوري ابطال اوروبا على يد ريال مدريد الإسباني حامل اللقب.

ولجأ بايرن إلى هاينكس في تشرين الأول/اكتوبر الماضي، بعد إقالة الايطالي كارلو انشيلوتي لسوء النتائج. وفي حين كان من المتوقع ان يبقى المدرب المحنك حتى نهاية الموسم فقط، حاول بايرن إقناعه بالبقاء لفترة إضافية، لكن دون جدوى.

وقرر النادي البافاري بعد تمسك هاينكس بموقفه، اللجوء الى كوفاتش الذي شكل التعاقد معه حتى 2021 نوعا من المفاجأة، لاسيما في ظل خبرته التدريبية المتواضعة مقارنة مع ناد بحجم بايرن.

لكن المدير الرياضي لبايرن، زميل كوفاتش السابق في النادي البافاري، البوسني حسن صلاح حميدزيتش أكد بعد التوقيع "نحن مقتنعون بأنه المدرب الأنسب لمستقبل بايرن (...) يعرف النادي ولعبنا سويا. يجمعنا تقدير مشترك وتربطنا علاقة وثيقة".

DFB-Pokal Finale 2017/2018 FC Bayern München - Eintracht Frankfurt: Jubel (Reuters/K. Pfaffenbach)

كوفاتش وفريقه أنتراخت فرانكفورت يرفعون كأس ألمانيا

ودافع كوفاتش عن ألوان النادي البافاري بين العامين 2001 و2003، وترافق مع صالح حميدزيتش الذي حمل ألوان النادي بين 1998 و2007. وتوج اللاعبان معا بكأس الانتركونتيننتل في 2001، وبثنائية الدوري والكأس الالمانيين في 2003.

وسيعود الكرواتي مجددا الى النادي البافاري وهذه المرة كمدرب "عرف كيف يتعامل مع العديد من اللاعبين من جنسيات مختلفة، ولديه بالتالي كل المؤهلات لقيادة بايرن"، بحسب صالح حميدزيتش.

ومن المؤكد أن الفوز بكأس المانيا السبت على حساب بايرن بالذات، كان مهما جدا للكرواتي لأنه قدم أوراق اعتماده لادارة النادي بأفضل طريقة بمساعدة الحظ بعض الشيء، لاسيما بعدما نابت الخشبات الثلاث عن حارس فرانكفورت بصدها محاولتي البولندي روبرت ليفاندوفسكي وماتس هوميلس.

وعن مسيرة هاينكس قال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينتس رومينيغه عشية المباراة إنه"أروع مدرب يتمنى أي فريق أن يقوده (...) وبما اننا مضطرون لنقول له وداعا، نريد أن نقوم بذلك بتحقيق الثنائية"، لكن كوفاتش عكر عليه ذلك.

م.س/ ح.ز( د ب أ)

  • FC Bayern München, Ex-Trainer Carlo Ancelotti (picture-alliance/empics/N. Potts)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    بداية متعثرة

    بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.

  • Bundesliga 7. Spieltag - Hertha Berlin vs Bayern München - 0:1 - Willy Sagnol (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    سانيول يُدرب البايرن مؤقتا

    تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.

  • Jupp Heynckes offenbar neuer Bayern-Trainer (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    عودة المخضرم هاينكيس

    في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.

  • Bundesliga: Bayern München gegen SC Freiburg (Imago/J.Huebner)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    العودة إلى سكة الانتصارات

    في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.

  • 1. Bundesliga 9. Spieltag | Hamburger SV - Bayern München | TOR Bayern München (Getty Images/Bongarts/O. Hardt)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    مواصلة التألق

    واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.

  • 1. Sportfoto des Monats Oktober Bayern München - RB Leipzig (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    استعادة الصدارة

    في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.

  • Fußball Bundesliga Borussia Dortmund - FC Bayern (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    توسيع الفارق

    تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.

  • Deutschland Bayern München - Werder Bremen | Müller Jubel (picture alliance/dpa/S. Hoppe)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الابتعاد بالقمة

    واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga Mainz 05 - FC Bayern München (picture-alliance/dpa/T. Silz)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    الاقتراب من اللقب

    في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.

  • Fußball Bundesliga FC Augsburg - FC Bayern (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

    التتويج باللقب

    في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.

    الكاتب: مهدوي رضوان


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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا

بعد بداية متعثرة، استطاع قطار بايرن ميونيخ العودة إلى مساره الصحيح، تحت قيادة المدرب يوب هاينكيس، والتتويج بلقب الدوري الألماني للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. بالصور مراحل مهمة قادت إلى لقب البوندسليغا. (07.04.2018)  

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