موت أكبر عنكبوت سنا في العالم.. فما سر الاهتمام بوفاته؟

إن بلوغ العنكبوت رقم 16 سن الـ 43 يعتبر بحد ذاته أمرا ملفتا، وهو ربما ما كنت تجهله قبل الاطلاع على نبأ الوفاة. لكن المثير أكثر من سن العنكبوت الكهل، هو سبب وفاته. إذ أنه لم يمت نتيجة مرض أو ضعف قواه لبلوغه هذا السن، وإنما مات نتيجة لدغة نحلة، حسب ما أعلنه فريق الباحثين في جامعة كورتين بمدينة بيرث الأسترالية.
هذا العنكبوت حطم الرقم القياسي لعمر العناكب، إذ صاحب الرقم القياسي كان عنكبوتا مكسيكيا بلغ الثامنة والعشرين، وبالتالي يكون قد عاش 15 عاما أكثر من نظيره المكسيكي.
وعادة ما يعيش هذا النوع من العناكب ما بين 5 و20 عاما في حال موته طبيعيا. وقالت عالمة البيولوجيا في جامعة كورتين، ليندا ماسون التي أعلنت نبأ وفاة العنكبوت رقم 16، إن عيشه كل هذه السنين ووصوله لهذا العمر قد أتاح للباحثين الاطلاع ودراسة حياة وعادات هذا النوع من العناكب جيدا بشكل واسع.
صحيح أن الحيوانات عندما تحتجز ويتم رعايتها من قبل الباحثين تعيش مدة أطول فيما إذا كانت تعيش حرة في الطبيعة، إلا أن هذا العنكبوت لم يتم حبسه وإبعاده عن بيئته الطبيعة أبدا مذذ أن بدأ العلماء مراقبته ومتابعة حياته ولم يتحول أبدا إلى عنكبوت مخابر. أما ما أتاح للعلماء مراقبة هذا العنكبوت ومتابعة سيرة حياته هو جنسه المؤنث، حيث أن أنثى العنكبوت غالبا ما تقضي حياتها في نفس المكان.
ويعتقد العلماء أن سر الحياة الطويلة لهذا النوع من العناكب يعود إلى خصائصة البيولوجية وبطء عملية الأيض لديها.
ع.ج/ ع.ش (DW)
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حيوانات عام 2018 .. من بينها حصان عاطل عن العمل وفراشة ثعلب
الزرزور
طائر عام 2018 هو الزرزور، الطائر الصغير الذي يسمع تغريده في قارات آسيا وأوروبا. نجده فوق الشجر أو في الحديقة أو على شرفة المنزل أو النوافذ. وحين يجتمع الألاف منه خلال الهجرة بين القارات يظهر في السماء كجسد راقص في السماء.
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حيوانات عام 2018 .. من بينها حصان عاطل عن العمل وفراشة ثعلب
سمك محب للهجرة
سمك أبو ثلاث شوكات الصغير هو سمك العام. هذا ما قرره الغطاسون والصيادون الألمان، إذ يتميز بسلوك وحشي وشكل مميز جداً. وعند الأنهار القريبة من السواحل يصعد كل عام لغرض التكاثر. وعند التزاوج يتغير لون صدر الكور إلى الأحمر.
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حيوانات عام 2018 .. من بينها حصان عاطل عن العمل وفراشة ثعلب
قطط
تتعرض القطط البرية في ألمانيا إلى خطر الانقراض، حتى أن العدد المتبقي منها في غابات ألمانيا وصل إلى نحو 6 آلاف فقط. ورغم شببها الكبير بالقطط المنزلية لكن لا علاقة قرابة حقيقية بينها. ومن النادر مشاهدتها من قبل البشر، لأنها تنشط في الليل فقط. ويموت منها بسبب حوادث الدهس أو القتل المتعمد من البشر. واختيرت في فئة الحيوان البري لعام 2018.
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حيوانات عام 2018 .. من بينها حصان عاطل عن العمل وفراشة ثعلب
متعدد الوجبات
ضمن فئة الحيوانات البرمائية اختير الضفدع الملك. معرض للانقراض في ثلاث ولايات ألمانية ويعيش في المياه الراكدة والمتحركة. وجبته المفضلة هي العناكب والديدان ومتماثلات الأرجل واليرقات.
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حيوانات عام 2018 .. من بينها حصان عاطل عن العمل وفراشة ثعلب
حصان بلا عمل
حتى حصان الحقل مهدد بالانقراض في ألمانيا، والسبب يعود إلى أن مزارعي ألمانيا يعتمدون على الماكينات فقط. في ألمانيا حالياً 45 فرساً و10 فحول فقط من فئة هذا الحصان الذي حرث أسلافه الأرض في ألمانيا منذ آلاف السنين.
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حيوانات عام 2018 .. من بينها حصان عاطل عن العمل وفراشة ثعلب
تحب الدفء
الدودة الحبلية السوداء، أحدى ساكنات الغابات. تحتاج هذه الدودة إلى تجاويف في الأرض للبحث عن الدفء والغذاء. علماء الأرض اختاروها كحيوان الأرض لعام 2018.
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حيوانات عام 2018 .. من بينها حصان عاطل عن العمل وفراشة ثعلب
مهاجرة بسبب التغير المناخي
من الحشرات الطائرة اختيرت نحلة الغابة الصفراء، هذه النحلة بدأت بالهجرة نحو الشمال بسبب التغييرات المناخية وارتفاع حرارة الأرض.
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حيوانات عام 2018 .. من بينها حصان عاطل عن العمل وفراشة ثعلب
وحده الاسم خطير
العنكبوت الطائر الذي لا يلدغ ولا يؤذي. حشرة عام 2018، لا تملك هذه الحشرة أبرة تلدغ بها، بل عضوا جنسيا طويلا. تقتات على الحشرات الأخرى وعلى النباتات، وتطير بطريقة ذكية كي لا تقع في فخ العناكب الأخرى.
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حيوانات عام 2018 .. من بينها حصان عاطل عن العمل وفراشة ثعلب
في الخفاء
اليعسوب القزم يمثل فئة اليعسوب في ألمانيا، يعيش في المستنقعات، شفافة وصغيرة حتى لا يكاد المرء ملاحظتها. سبب جعل من الصعب دراسة فتراتها العمرية.
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حيوانات عام 2018 .. من بينها حصان عاطل عن العمل وفراشة ثعلب
فراشة الثعلب
فراشة الثعلب الكبير هي ممثلة فئة الفراشات، باختيار هذ النوع ترغب جمعية المحافظة على الفراشات في ولاية شمال الراين فيستفاليا في الحفاظ على هذا النوع من الحيوانات. السبب يعود إلى اختفاء مساحات من الأراضي الزراعية التي تنتشر فيها هذه الفراشة. إعداد: فابيان شمدت/ عباس الخشالي