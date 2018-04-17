من مغني أعراس مغمور إلى نجم يوتيوب بالمغرب

يونس بولماني مغني حفلات أعراس، شاب من مدينة آرفود (جنوب شرق المغرب). لم تكن شهرته تتجاوز مدينته الصغيرة ولم يكن يتصور أنه سيصبح نجماً يتحدث عنه الصغير والكبير من شمال المغرب إلى جنوبه.

لكن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت باب الشهرة أمامه في ظرف قياسي بعد تداول رواد هذه الوسائل لأغنية شعبية غناها في أحد الأعراس بعنوان "حتى لقيت اللي تبغيني" (انتظرتِ حتى وجدتُ الشخص الذي يحبني وبعدها جئتي تسألين عني !". ووصلت الأغنية حاليا إلى حوالي مليوني مشاهدة علي موقع يوتيوب في ظرف ثلاثة أيام.

وبدأت الإذاعات والصحف المغربية في توجيه دعوات ليونس بولماني أو زيارته في مسقط رأسه لأجراء حوارات معه لتسليط الضوء علي شخصيته وظروف عيشه. وكشف في بعض الحوارات الصحفية أن كلمات الأغنية وألحانها من إبداعه.

وكما هو الحال في الكثير من بلدان العالم ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب خلال السنوات الأخيرة في دخول الكثير من المواهب الفنية إلى عالم الشهرة. ومن بين الأسماء التي استفادت من الوسائط الجديدة ومن دعم روادها، المغنية المغربية نادية شيبوب (51 عاماً) المشهورة بـ"أم كلتوم المغرب"، التي اشتهرت بعد أداء مقاطع من أغاني كوكب الشرق، والفنان المغربي الساخر عبد الرحمان أوعابد المشهور ب "إيكو" (في إحالة إلى صدى الصوت)، والذي يعد حاليا من أبرز الوجوه الكوميدية بالمغرب بالإضافة إلى نجوم آخرين في عالم الغناء والتمثيل.





ويُرجع بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي سبب الانتشار السريع لأغنية "حتى لقيت اللي تبغيني" وارتفاع عدد مشاهديها عبر اليوتوب يوما بعد يوم إلي بساطة الكلمات وإيقاعها وألحانها. ويرى البعض الآخر أن الدعم الجماهري للأغنية يحمل في عمقه رسالة ترفض موجة الأغاني المغربية الجديدة التي تحاكي الايقاعات الخليجية كما الحال بالسنبة لأغاني سعد المجرد وغيره من الجيل الجديد للمغنين المغاربة.

وأطلق عشاق يونس بولماني حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بدعوة هذا المغني الشاب إلى مهرجان موازين العالمي للموسيقي الذي تحتضنه مدينة الرباط شهر يونيو / حزيران من كل عام والذي يشهد مشاركة نجوم الغناء من مختلف أنحاء العالم.

ع.ع/ هـ.د