 من مغني أعراس مغمور إلى نجم يوتيوب بالمغرب | عالم المنوعات | DW | 17.04.2018
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منوعات

من مغني أعراس مغمور إلى نجم يوتيوب بالمغرب

دخل مغني مغربي شاب عالم الشهرة في بلده بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. ففي غضون أيام قليلة حققت إحدى أغانيه الشعبية ملايين المشاهدات. فكيف انتقل بولماني من مغني إلى نجم يوتيوب مشهور؟

Marokko Amateur Sänger Younes Boulmani (Youtube/Moulay ali Goulmima)

 يونس بولماني مغني حفلات أعراس، شاب من مدينة آرفود (جنوب شرق المغرب). لم تكن شهرته تتجاوز مدينته الصغيرة ولم يكن يتصور أنه سيصبح نجماً يتحدث عنه الصغير والكبير من شمال المغرب إلى جنوبه.

لكن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت باب الشهرة أمامه في ظرف قياسي بعد تداول رواد هذه الوسائل لأغنية شعبية غناها في أحد الأعراس بعنوان "حتى لقيت اللي تبغيني" (انتظرتِ حتى وجدتُ الشخص الذي يحبني وبعدها جئتي تسألين عني !". ووصلت الأغنية حاليا إلى حوالي مليوني مشاهدة علي موقع يوتيوب في ظرف ثلاثة أيام. 

وبدأت الإذاعات والصحف المغربية في توجيه دعوات ليونس بولماني أو زيارته في مسقط رأسه  لأجراء حوارات معه لتسليط الضوء علي شخصيته وظروف عيشه. وكشف في بعض الحوارات الصحفية أن كلمات الأغنية وألحانها من إبداعه.

وكما هو الحال في الكثير من بلدان العالم  ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب خلال السنوات الأخيرة في دخول الكثير من المواهب الفنية إلى عالم الشهرة. ومن بين الأسماء التي استفادت من الوسائط الجديدة ومن دعم روادها، المغنية المغربية نادية شيبوب (51 عاماً) المشهورة بـ"أم كلتوم المغرب"، التي اشتهرت بعد أداء مقاطع من أغاني كوكب الشرق، والفنان المغربي الساخر عبد الرحمان أوعابد المشهور ب "إيكو" (في إحالة إلى صدى الصوت)، والذي يعد حاليا من أبرز الوجوه الكوميدية بالمغرب بالإضافة إلى نجوم آخرين في عالم الغناء والتمثيل.


ويُرجع بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي سبب الانتشار السريع لأغنية "حتى لقيت اللي تبغيني" وارتفاع عدد مشاهديها عبر اليوتوب يوما بعد يوم إلي بساطة الكلمات وإيقاعها وألحانها. ويرى البعض الآخر أن الدعم الجماهري للأغنية يحمل في عمقه رسالة ترفض موجة الأغاني المغربية الجديدة التي تحاكي الايقاعات الخليجية كما الحال بالسنبة لأغاني سعد المجرد وغيره من الجيل الجديد للمغنين المغاربة.

وأطلق عشاق يونس بولماني حملة على مواقع التواصل الاجتماعي  تطالب بدعوة هذا المغني الشاب إلى مهرجان موازين العالمي للموسيقي الذي تحتضنه مدينة الرباط شهر يونيو / حزيران من كل عام والذي يشهد مشاركة نجوم الغناء من مختلف أنحاء العالم.

ع.ع/ هـ.د

  • Albert Einstein in 1935 (Imago/United Archives International)

    مشاهيرٌ عانوا من التهميش في بداية مشوارهم ..

    ذكاء ألبرت آينشتاين كان استثنائيا، ومع ذلك ظهرت مواهبه لمن حوله أثناء مرحلة طفولته بدرجة متوسطة، وهو لم يتمكن من الكلام إلى أن بلغ سن الثالثة من عمره، ولم يتمكن من الكتابة إلى أن بلغ سن السابعة، كما فشل في إمتحان القبول بالمعهد الإتحادي السويسري للتكنولوجيا في زيوريخ، وكان سبب ذلك هو إفتقاره لمهارة إستخدام اللغة الفرنسية، غير أن ذلك كله قد تغير ليصبح مشهوراً بسبب عبقريته في مادة الفيزياء.

  • Actress Judi Dench (Foto: Imago/Zumapress)

    مشاهيرٌ عانوا من التهميش في بداية مشوارهم ..

    فازت الممثلة البريطانية جودي دينش بالعديد من الجوائز من بينها جائزة الأوسكار، كما فازت بستة جوائز من جوائز البافتا. ولحسن حظها لم تُصب بالإحباط في مطلع حياتها الفنية في ستينات القرن الماضي. فقد قِيل لها أن نجمها لن يلمع أبداً في عالم الأفلام لأنها ليست جميلة بالقدر اللازم. ولم تَبح جودي أبداً بإسم المخرج الذي عمل جاهداً على إحباط موهبتها.

  • Vincent Van Gogh, 'Self-Portrait in the Grey Felt Hat' 1887 (Van Gogh Museum)

    مشاهيرٌ عانوا من التهميش في بداية مشوارهم ..

    رسم الفنان الهولندي فنسنت ويليم فان غوخ قرابة الألفين ومئة لوحة فنية ولم يتمكن من بيع سوى لوحة واحدة قبل وفاته. وكان فان غوخ يؤمن بأن لوحاته ستلقى التقدير الذي تستحقه فيما بعد، وبالفعل أصبحت لوحات الرسام الهولندي من بين اللوحات الأغلى ثمناً في العالم.

  • Still from the film 'The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years' (APPLE CORPS LTD)

    مشاهيرٌ عانوا من التهميش في بداية مشوارهم ..

    لربما كانت من أكبر الأخطاء بحق تاريخ الموسيقى عندما قامت شركة ديكا لتسجيل الإسطوانات ومقرها في لندن في عام 1962 برفض قبول التعامل مع الشبان الأربعة من مدينة ليفربول، غير أن الشبان تمكنوا بعدها من الإتفاق مع شركة ليبل بارلوفون لتسجيل الأسطوانات وعٌرفت الفرقة بعدئذٍ بفرقة البيتلز وحققت شهرة عالمية.

  • British author J.K. Rowling (Foto: dpa)

    مشاهيرٌ عانوا من التهميش في بداية مشوارهم ..

    تمكنت الكاتبة البريطانية جوان. ك. رولينغ من أن تصبح مؤلفة الكتب الأكثر مبيعاً في العالم وتمكنت من جني ثروة تُقدر بالملايين بعد أن كانت تعيش على مساعدات الضمان الإجتماعي، ويُذكر أن أكثر من إثنتا عشرة داراً للنشر كانت قد رفضت طباعة سلسلة هاري بوتر التي حققت شهرة واسعة في العالم فيما بعد.

    الكاتب: غالية داغستاني


 

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