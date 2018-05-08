من جديد.. رادار ريال مدريد يرصد نجم بايرن ميونيخ

ليس خافياً على أحد أن فريق ريال مدريد يعتزم إبرام العديد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل استعادة هيمنته محلياً ومواصلة سيطرته الكروية على "القارة العجوز"، خاصة وأن "الميرنغي" يقف على أبواب إنجاز تاريخي، بالتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

ويُحاول "الأبيض الملكي" ضم لاعبين يتمتعون بمهارات كروية كبيرة، وقدرة على اللعب في أكثر من مركز، مما يُساعد مدرب الفريق زيدان على تطبيق خططه التكتيكية، ومواصلة كتابة التاريخ كواحد من أفضل المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "ديلي ستار" أن ريال مدريد مهتم بضم لاعب فريق بايرن ميونيخ دافيد ألابا (25 عاماً) في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع البريطاني أن الدولي النمساوي من أحسن اللاعبين في العالم في مركز الجناح الأيسر، فضلاً عن قدرته اللعب في مركز وسط الميدان.

وأوضح "ديلي ستار" بناء على تصريحات منسوبة إلى جورج والد اللاعب ألابا قوله "الكل يعرف أن ريال مدريد مهتم جداً بخدمات دافيد، لكننا لا نستطيع قول الكثير الآن"، وأضاف: "سنرى ماذا سيحدث في فترة الانتقالات الصيفية".

وتابع نفس المتحدث "الآن ليست اللحظة) المناسبة) للحديث عن من هو الفريق المهتم بالحصول على خدمات ألابا. والكل يعرف مسبقاً أن ريال مدريد مهتم به. لذلك فهذا ليس سراً"، وأردف: "لكن الآن ليس هناك ما يُقال، إذ يجب على ألابا الانتظار ورؤية ما سيحدث عند نهاية الموسم".

يشار إلى أن ريال مدريد أبدى اهتمامه في وقت سابق بالحصول على خدمات نجم بايرن ميونيخ دافيد ألابا، بيد أن النادي البافاري تشبث باللاعب النمساوي ورفض التفريط في خدماته.