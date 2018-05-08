 من جديد.. رادار ريال مدريد يرصد نجم بايرن ميونيخ | عالم الرياضة | DW | 19.05.2018
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عالم الرياضة

من جديد.. رادار ريال مدريد يرصد نجم بايرن ميونيخ

يبدو أن فقدان لقبي الدوري الإسباني وكأس الملك سيدفع ريال مدريد إلى إجراء العديد من التغييرات وإبرام صفقات كروية تُساعده على استعادة سيطرته محلياً. "الميرنغي" يبدي اهتمامه من جديد بنجم يتألق مع بايرن ميونيخ. فمن هو؟

Fussball Bundesliga 30.Spieltag - Bayern München vs Borussia Mönchengladbach 4:1 Tor (Reuters/M. Dalder)

دافيد ألابا، صورة أرشيفية.

ليس خافياً على أحد أن فريق ريال مدريد يعتزم إبرام العديد من الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية، من أجل استعادة هيمنته محلياً ومواصلة سيطرته الكروية على "القارة العجوز"، خاصة وأن "الميرنغي" يقف على أبواب إنجاز تاريخي، بالتتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

ويُحاول "الأبيض الملكي" ضم لاعبين يتمتعون بمهارات كروية كبيرة، وقدرة على اللعب في أكثر من مركز، مما يُساعد مدرب الفريق زيدان على تطبيق خططه التكتيكية، ومواصلة كتابة التاريخ كواحد من أفضل المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

مختارات

يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية ستشهد الكثير من الإثارة والتشويق، خاصة في ظل رغبة الفرق الكبيرة الوقوف على منصات التتويج. تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن فريق ريال مدريد وجه راداره لضم نجم يلعب في البايرن منذ عدة سنوات. (08.05.2018)

للمرة الرابعة على التوالي، ينال ديفيد ألابا لقب أفضل ظهير أيسر في المنافسات المحلية للدوري الألماني (بوندسليغا)، فما السرّ الذي جعل ألابا يحافظ على هذا اللقب رغم أنه لم يشغل مركز الظهير الأيسر سوى 5 مرات في هذا الموسم؟ (22.06.2015)

وفي هذا الشأن، ذكر موقع "ديلي ستار" أن ريال مدريد مهتم بضم لاعب فريق بايرن ميونيخ دافيد ألابا (25 عاماً) في فترة الانتقالات الصيفية، وأضاف الموقع البريطاني أن الدولي النمساوي من أحسن اللاعبين في العالم في مركز الجناح الأيسر، فضلاً عن قدرته اللعب في مركز وسط الميدان.

وأوضح "ديلي ستار" بناء على تصريحات منسوبة إلى جورج والد اللاعب ألابا قوله "الكل يعرف أن ريال مدريد مهتم جداً بخدمات دافيد، لكننا لا نستطيع قول الكثير الآن"، وأضاف: "سنرى ماذا سيحدث في فترة الانتقالات الصيفية".

وتابع نفس المتحدث "الآن ليست اللحظةالمناسبة) للحديث عن من هو الفريق المهتم بالحصول على خدمات ألابا. والكل يعرف مسبقاً أن ريال مدريد مهتم به. لذلك فهذا ليس سراً"، وأردف: "لكن الآن ليس هناك ما يُقال، إذ يجب على ألابا الانتظار ورؤية ما سيحدث عند نهاية الموسم".

يشار إلى أن ريال مدريد أبدى اهتمامه في وقت سابق بالحصول على خدمات نجم بايرن ميونيخ دافيد ألابا، بيد أن النادي البافاري تشبث باللاعب النمساوي ورفض التفريط في خدماته.

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    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

  • Fussball Europameisterschaft der Frauen 2017 Niderlande vs Schweden (Getty Images/D. Mouhtaropoulos)

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    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

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    تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.

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  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

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مختارات

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