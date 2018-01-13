من جديد أنقرة تلقي القبض على مواطن ألماني من أصل تركي

ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة شبيغل اليوم الثلاثاء (17 نيسان/أبريل 2018) أن السلطات التركية قد ألقت صباح الجمعة الماضي القبض على الألماني من أصل تركي، عادل دميرسي.

وأضاف الموقع أن الألماني، الذي ينحدر من مدينة كولونيا ويعمل في حقل الخدمة الاجتماعية، يبلغ من العمر 31 عاماً. وحسب الموقع الألماني فقد اقتحم رجال شرطة ملثمون ومدججون بالسلاح مكان إقامة عادل وأسرته واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفي ما يبدو أنه تضارب بشأن مهنة دميرسي طالب "اتحاد الصحفيين الألمان" DJV البارحة بالكشف عن مصير عادل قائلا بأنه يعمل كـ "مراسل صحفي".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية أنها على اتصال مع عائلتها ولكنها لا تعرف فيما إذا كانت دوافع الاعتقال سياسية أم لا. إلا أن محاميته أكدت للموقع الإعلامي الألماني أن السلطات التركية تتهم موكلها بعضوية الحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني التركي، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، مضيفة أنه تم الاستماع لموكلها من قبل السلطات التركية أمس الاثنين.

ويشار إلى أن العلاقات بين أنقرة وبرلين شهدت توتراً شديداً وتراشقاً لفظياً العام الماضي، قبل أن تأخذ بالتحسن نسبياً مطلع العام الجاري.

خ.س/ح.ز (DW، ي ب د)