 من جديد أنقرة تلقي القبض على مواطن ألماني من أصل تركي | أخبار | DW | 17.04.2018
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أخبار

من جديد أنقرة تلقي القبض على مواطن ألماني من أصل تركي

في تطور جديد قد يعيد عجلة تطبيع العلاقات التركية الألمانية إلى الوراء، ذكرت تقارير إعلامية أن السلطات التركية ألقت القبض على ألماني من أصل تركي في اسطنبول بتهمة عضوية منظمة إرهابية.

Ali Demirci (Facebook/Ali Demirci)

ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة شبيغل اليوم الثلاثاء (17 نيسان/أبريل 2018) أن السلطات التركية قد ألقت صباح الجمعة الماضي القبض على الألماني من أصل تركي، عادل دميرسي.

مختارات

رغم الأزمة التي تمر بها العلاقات الألمانية-التركية، ارتفعت الضمانات الحكومة الألمانية لائتمان الصادرات إلى تركيا بصورة ملحوظة. وتعتبر تركيا من أكثر الدول التي تطلب شركات ألمانية من أجلها الحصول على ضمانات ائتمان تصدير. (26.02.2018)

وأضاف الموقع أن الألماني، الذي ينحدر من مدينة كولونيا ويعمل في حقل الخدمة الاجتماعية، يبلغ من العمر 31 عاماً. وحسب الموقع الألماني فقد اقتحم رجال شرطة ملثمون ومدججون بالسلاح مكان إقامة عادل وأسرته واقتادوه إلى جهة مجهولة.

وفي ما يبدو أنه تضارب بشأن مهنة دميرسي طالب "اتحاد الصحفيين الألمان" DJV البارحة بالكشف عن مصير عادل قائلا بأنه يعمل كـ "مراسل صحفي".

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الألمانية أنها على اتصال مع عائلتها ولكنها لا تعرف فيما إذا كانت دوافع الاعتقال سياسية أم لا. إلا أن محاميته أكدت للموقع الإعلامي الألماني أن السلطات التركية تتهم موكلها بعضوية الحزب الشيوعي الماركسي-اللينيني التركي، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية، مضيفة أنه تم الاستماع لموكلها من قبل السلطات التركية أمس الاثنين.

ويشار إلى أن العلاقات بين أنقرة وبرلين شهدت توتراً شديداً وتراشقاً لفظياً العام الماضي، قبل أن تأخذ بالتحسن نسبياً مطلع العام الجاري.

خ.س/ح.ز (DW، ي ب د)

  • Türkei Strand bei Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تعد تركيا أحد أكثر الوجهات السياحية المحببة للألمان. وتتضمن الإجراءات الجديدة تشديد تعليمات السفر لتركيا ومطالبة المواطنين الألمان بتوخي الحذر، لكن مثل هذه التعليمات لا تمثل أقسى إجراء دبلوماسي يمكن أن تتخذه ألمانيا، التي كان من الممكن أن تصدر تحذيرا من السفر إلى تركيا.

  • Türkei Blick auf Alanya (picture alliance/DUMONT Bildarchiv/M. Tueremis)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    تتمتع تركيا بأهمية خاصة كنقطة ربط بين أوروبا وآسيا علاوة على أهميتها الإستراتيجية كجارة لليونان وبلغاريا من ناحية، وسوريا والعراق وإيران من ناحية أخرى؛ أي أنها تقع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي وفي الوقت نفسه جوار مناطق مشتعلة في الشرق الأوسط.

  • Türkei Sincan Gefängnis in Ankara (Getty Images/AFP/A. Altan)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد تركيا، من الممكن أن يؤثر على التواصل مع الألمان المحتجزين هناك وعددهم تسعة أشخاص، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

  • Türkei Konya Awacs Besatzung mit Abzeichen (picture-alliance/AP Photo/F. Augstein)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    يرجع انضمام تركيا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى عام 1952، كما أن الجيش التركي يعد من أكبر جيوش العالم إذ يبلغ قوامه نحو 640 ألف جندي وموظف،وفقا لتقرير لوكالة الأنباء الألمانية، وبالتالي فهو يحمل أهمية في التصدي لـ"تنظيم الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ"داعش".

  • Türkei Incirliks Militärbasis NATO (Imago)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    أقر البرلمان الألماني سحب الجنود الألمان من قاعدة "إنغرليك" ونقلهم إلى الأردن بعد أن منعت تركيا نوابا ألمان من زيارة القاعدة، الأمر الذي أزعج برلين بشدة. في الوقت نفسه مازال جنودا ألمان يتمركزون في قاعدة تابعة للناتو في كونيا.

  • Bulgarisch-türkische Grenze (picture-alliance/Joker/est&ost/M. Fejer)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    بدأت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي عام 2005 إلى أن تجمدت خريف عام 2016. ورغم أن انضمام تركيا للاتحاد مسألة غير مطروحة في الوقت الراهن، إلا أنه في حال انضمامها فستكون ثاني الأعضاء من حيث عدد السكان.

  • Rückführung der Flüchtlinge in die Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

    ثقل سياسي جديد أضيف لتركيا بعد الاتفاقية الخاصة باللاجئين مع الاتحاد الأوروبي. ووفقا لأنقرة فإن تركيا استقبلت نحو 7ر2 مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية. وتهدد تركيا بين الحين والآخر، بوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي وهو أمر لا يصب بالتأكيد في صالح ألمانيا ولا ترغب المستشارة ميركل في حدوثه، لاسيما قبل الحملة الانتخابية. ا.ف (وكالات)


مختارات

لهذه الأسباب تحافظ برلين على خط تواصل مفتوح مع أنقرة

التوترات المتصاعدة في العلاقات الألمانية التركية دخلت فصلا جديدا بالإجراءات التي اتخذتها برلين مؤخرا ضد أنقرة. مراقبون يرون إنه كان بوسع برلين الرد بشكل أقوى على تصرفات أردوغان، فما هي الأسباب التي تحول دون ذلك؟ (21.07.2017)  

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مسائيةDW : أنقرة وتحسين العلاقات مع واشنطن وبرلين.. ما الدلالات؟  

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