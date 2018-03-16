 من أجل عفرين.. لاعب سابق في البوندسليغا يضرب عن الطعام | عالم الرياضة | DW | 21.03.2018
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عالم الرياضة

من أجل عفرين.. لاعب سابق في البوندسليغا يضرب عن الطعام

بعد محاولة الاغتيال الغامضة التي تعرض لها في أحد الطرق السريعة في ألمانيا، يعتصم لاعب فريق سانت باولي السابق دينيز ناكي أمام مبنى الأمم المتحدة بجنيف مضرباً عن الطعام للاحتجاج على العملية العسكرية التركية في عفرين.

Deniz Naki FC St. Pauli (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

دخل لاعب كرة القدم الألماني من أصول كردية دينيز ناكي ابتداءً من الاثنين (19 مارس/ آذار 2018) في إضراب عن الطعام احتجاجاً على العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي في مدينة عفرين السورية، حسبما نقل موقع "فيلت الألماني". واختار ناكي الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، مبنى الأمم المتحدة في جنيف للاعتصام أمامه إلى جانب مجموعة من السياسيين والناشطين الحقوقيين والمثقفين، الذين دخلوا أيضاً في إضراب غير محدود عن الطعام.

وبخصوص هذه العملية الاحتجاجية، قال ناكي، المشهور بمواقفه المؤيدة للأكراد، في مقابلة مع موقع "فيلت" الألماني إنه يهدف إلى "التنديد بهجوم الجيش التركي المخالف للقانون الدولي على عفرين وأيضاً تذكير الأمم المتحدة بمسؤوليتها". وتابع ناكي بالقول: "نطالب الجيش التركي والمتحالفين معه من المسلحين الإسلامويين للخروج من عفرين ووقف هذا الهجوم"، مطالباً في نفس الوقت الأمم المتحدة بـ"القيام بواجباتها".

Deniz Naki (picture-alliance/dpa)

دينيز ناكي: إضرابي عن الطعام يهدف إلى تذكير الأمم المتحدة بمسؤولياتها

محاولة اغتيال غامضة

وقد سبق للسلطات الألمانية أن فتحت تحقيقاً في محاولة اغتيال فاشلة كانت تستهدف ناكي في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعرضه لإطلاق نار ليلاً في الطريق السريع بالقرب من محل سكناه بمدينة دورن الصغيرة القريبة من آخن. وقال ناكي في تصريحات صحفية حينها إنه كان "قريباً من الموت، حيث لم تمر الطلقات التي استهدفت سيارته بعيداً عنه، مؤكداً أنه عاش "أكبر رعب في حياته".

ويرجح لاعب سانت باولي سابقاً أن تكون محاولة الاغتيال التي استهدفته ذات طابع سياسي. وقال ناكي في مقابلة مع مجلة "شبيغل: "أنا مستهدف بشكل دائم في تركيا لان مواقفي مؤيدة للأكراد". وكانت محكمة تركية حكمت في نيسان/ أبريل 2017 على ناكي بالحبس سنة ونصف مع وقف التنفيذ بتهمة "الدعاية الإرهابية".

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    الكاتب: يوشا فيبر / زمن البدري


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