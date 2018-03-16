من أجل عفرين.. لاعب سابق في البوندسليغا يضرب عن الطعام | عالم الرياضة | DW | 21.03.2018

بعد محاولة الاغتيال الغامضة التي تعرض لها في أحد الطرق السريعة في ألمانيا، يعتصم لاعب فريق سانت باولي السابق دينيز ناكي أمام مبنى الأمم المتحدة بجنيف مضرباً عن الطعام للاحتجاج على العملية العسكرية التركية في عفرين.
دخل لاعب كرة القدم الألماني من أصول كردية دينيز ناكي ابتداءً من الاثنين (19 مارس/ آذار 2018) في إضراب عن الطعام احتجاجاً على العملية العسكرية التي يقودها الجيش التركي في مدينة عفرين السورية، حسبما نقل موقع "فيلت الألماني". واختار ناكي الذي يبلغ من العمر 28 عاماً، مبنى الأمم المتحدة في جنيف للاعتصام أمامه إلى جانب مجموعة من السياسيين والناشطين الحقوقيين والمثقفين، الذين دخلوا أيضاً في إضراب غير محدود عن الطعام.
وبخصوص هذه العملية الاحتجاجية، قال ناكي، المشهور بمواقفه المؤيدة للأكراد، في مقابلة مع موقع "فيلت" الألماني إنه يهدف إلى "التنديد بهجوم الجيش التركي المخالف للقانون الدولي على عفرين وأيضاً تذكير الأمم المتحدة بمسؤوليتها". وتابع ناكي بالقول: "نطالب الجيش التركي والمتحالفين معه من المسلحين الإسلامويين للخروج من عفرين ووقف هذا الهجوم"، مطالباً في نفس الوقت الأمم المتحدة بـ"القيام بواجباتها".
محاولة اغتيال غامضة
وقد سبق للسلطات الألمانية أن فتحت تحقيقاً في محاولة اغتيال فاشلة كانت تستهدف ناكي في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعرضه لإطلاق نار ليلاً في الطريق السريع بالقرب من محل سكناه بمدينة دورن الصغيرة القريبة من آخن. وقال ناكي في تصريحات صحفية حينها إنه كان "قريباً من الموت، حيث لم تمر الطلقات التي استهدفت سيارته بعيداً عنه، مؤكداً أنه عاش "أكبر رعب في حياته".
ويرجح لاعب سانت باولي سابقاً أن تكون محاولة الاغتيال التي استهدفته ذات طابع سياسي. وقال ناكي في مقابلة مع مجلة "شبيغل: "أنا مستهدف بشكل دائم في تركيا لان مواقفي مؤيدة للأكراد". وكانت محكمة تركية حكمت في نيسان/ أبريل 2017 على ناكي بالحبس سنة ونصف مع وقف التنفيذ بتهمة "الدعاية الإرهابية".
أشارت تقارير صحفية إلى أن اتحاد كرة القدم التركي أوقف دينيز ناكي من ممارسة كرة القدم نهائيا بسبب "التمييز والدعاية الإيديولوجية". فيما فك اللاعب ارتباطه مع ناديه "آمد"، وعبر عن عدم رغبته في العودة لتركيا من جديد. (31.01.2018)
تعرض لاعب الكرة الألماني الكردي دينيز ناكي لإطلاق نار أثناء قيادته لسيارته مساء الأحد الماضي على الطريق السريع قرب بلدة دورين القريبة من كولونيا، لكنه نجا من الموت وتحدث الآن مع DW عن هذا الاعتداء وعن حالته النفسية. (10.01.2018)