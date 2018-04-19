 من أجل تعليم ذكي للجميع.. مبادرات شبابية لتغيير الواقع العربي! | سياسة واقتصاد | DW | 28.04.2018
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سياسة واقتصاد

من أجل تعليم ذكي للجميع.. مبادرات شبابية لتغيير الواقع العربي!

يمثل التعليم ركيزة من ركائز التطور والتقدم الحضاري والاقتصادي، ولذلك حمل بعض الشبان العرب على عاتقهم مهمة تغيير واقع مجتمعاتهم المحلية وذلك عبر إيجاد حلول لمشاكل التعليم المتشعبة في العالم العربي. DW تحدثت مع بعض هؤلاء.

Bildungsaktivitäten in Jordanien (Science League Jordan)

يقضي شريف حميدي ساعات طويلة أمام حاسوبه في مكتبه في مدينة الأعمال "دبي" لإيجاد شركاء جدد يؤمنون بمشروعه "التعليم 4.0"، الذي شمل حتى الآن 1000 طفل من المغرب والإمارات وحتى البوسنة.

ترك الشاب شريف حميدي وظيفته المرموقة  كمستشار إستراتيجي ومصرفي متخصص بإحدى شركات الإستثمار الأوروبية ليعود إلى المغرب للإعتناء بوالدته المريضة.

Charif Hamidi Unternehmer (Privat)

الشاب المغربي شريف حميدي صاحب مبادرة ''التعليم 4.0"

عندها لاحظ شريف أن العديد من أطفال بلدته يتركون مقاعد التعليم لأن المدرسة بعيدة عن منازلهم ولأن العديد منهم يضطر إلى العمل لمساعدة والديه. ولذلك بدأ الشاب المغربي، الذي ينحدر من عائلة لها تاريخ عريق في التعليم، باطلاق دروس تجريبية لفائدة تلاميذ المدرسة في الحي وقام بتحويل منزل جدته إلى قاعة دراسية مؤقتة للتدريس لأكثر من 300 تلميذٍ، معتمداً على التقنيات الجديدة في التعليم.

وصُنف شريف حميدي ضمن قائمة تضم 30 شاباً عربياً تحت الثلاثين، الأكثر ابتكاراً في العالم العربي، من طرف مجلة فوربس الشرق الأوسط. وقابل ذلك بكثير من الفرح والإعتزاز فتصنيفه ضمن تلك القائمة لم يأت من فراغ  بل من إيمانه بأهمية التعليم في العالم العربي وخاصة أهمية استعمال التكنولوجيا والابتكار.

شريف حميدي شاب متعطش للتجديد وانتهاج طرق مبتكرة و متماشية مع متطلبات العصر الرقمي الحديث وجذبت مبادرته للدروس التجريبيةاهتمام التلاميذ في مناطق كثيرة، وحينها قرر اطلاق مشروعه، الذي يحمل اسم ''التعليم 4.0 ''. وتعمل المؤسسة القائمة على هذا المشروع، والتي لها مقران بالمغرب و دبي، على إستعمال التكنولوجيا والانترنت لتعليم الأطفال، المنحدرين من طبقات فقيرة ومهمشة من دون رسوم دراسية. 

مختارات

أظهر استطلاع أن أغلب الطلاب الألمان راضون عن ظروف دراستهم ومستواها رغم تزايد كثافة الطلاب في الجامعات والمعاهد الألمانية حيث يرى ثلثا الطلاب في ألمانيا أن المستوى الدراسي في البلاد إيجابي. (27.10.2014)

نظام التعليم في ألمانيا ليس واضحا، ما جعل الكثير من القادمين الجدد يعانون من مشكلة اختيار المدرسة الملائمة لأطفالهم. هذا النص يقدم شرحا مبسطا للنظام التعليمي في ألمانيا، وكيف يتم اختيار المدرسة الملائمة للتلاميذ. (02.04.2017)

 يقول شريف حميدي لـDW ''مؤسسة التعليم 4.0  هي مؤسسة اجتماعية مبتكرة في مجال التعليم تستفيد من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتمكين الشباب وتنمية قدراتهم الإبداعية ومهاراتهم المعرفية وإعدادهم لسوق العمل المستقبلية''.

ويتكون فريق المؤسسة من عشرات المعلمين والباحثين والأساتذة، الذين يساهمون في تدريس مجاني للتلاميذ في العديد من المناطق في المملكة المغربية. وتطمح المؤسسة إلى وضع طرق وأساليب تدريس جديدة من شأنها أن تعزز كفاءات الشباب العربي وتسمح لهم بإتقان تكنولوجيات العصر الجديدة.

ويمثل الجيل الشبابي الحالي أكبر كتلة شبابيّة في المنطقة العربية في السنوات الخمسين الأخيرة إذ يمثل الشباب  30% من سكان المنطقة العربية  ويعاني الشباب من نسب بطالة عالية بالإضافة إلى التهميش الإجتماعي والسياسي كنتيجة للسياسات، التي تنتهجها العديد من الأنظمة العربية.

وحسب دراسة بعنوان "من التعليم إلى التوظيف" أجرتها مؤسسة ماكينزي عام 2012 يؤكد أصحاب الشركات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنّ فرص العمل متوفّرة لكنّ الشباب لا يملكون المهارات اللازمة لتعبئتها.

الأردن- حلول مستدامة لفرص أفضل للشباب

مؤسسة "إتحاد المعرفة'' في الأردن تدعم الحصول على تعليم جيد و تكوين الطلاب بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث و سوق الشغل في المنطقة.

وأسس الشابان: حمزة الارسبي وفرح أبو حمدان، ''إتحاد المعرفة'' في سنة 2012، وهي مؤسسة اجتماعية حائزة على العديد من الجوائز وهي من أبرز قصص النجاح الأردنية. وتقدم المؤسسة خدماتها للطلاب في المحافظات في جميع أنحاء الأردن، ومن بين أهدافها  تطوير المناهج المتخصصة في كل من المهارات العملية ومنهجيات التفكير.

يقول الشاب حمزة الارسبي لـDW ''كطلبة جامعيين، شعرت أنا و فرح بأن النظام التعليمي لم يُعدَّنا  لمواجهة العالم المهني الحقيقي المليئ بالتحديات و المصاعب". ويضيف صاحب إتحاد المعرفة: "لاحظنا أيضا نقصاً فادحاً في تدريس مهارات التفكير النقدي والتحفيز على البحث العلمي. لذلك قررنا أن يكون هدف ''إتحاد المعرفة'' دعم تمتع الطبقات المحرومة بالتعليم المجاني و تشجيع الإهتمام بالبحث العلمي والتكنولوجي'' . ويتابع حمزة الارسبي: "نريد الدفع نحو اقتصاد قائم على المعرفة الحقيقية في الأردن''.

Hamza Arsebi und Farah Abu Hamdan (Science League Jordan)

الشابان الأردنيان حمزة الارسبي وفرح أبوحمدان صاحبا مؤسسة "إتحاد المعرفة"، التي تدعم تعليما جيداً.

وتعمل المؤسسة بشكل رئيسي في المناطق المحرومة في جميع أنحاء الأردن حيث تم  تدريب و توجيه 5 آلاف طالب في سبع مدن و تطوير عدد من المناهج التعليمية لفائدة المدارس و الجمعيات غير الربحية.

و تم الاعتراف بجامعة العلوم من قبل الملك عبدالله الثاني كقصة نجاح أردنية وتم منحها زمالات من قبل منظمات دولية مثل جامعة ستانفورد ومؤسسة الشباب الدولية.

ويرى الشابان أن التعليم مهم لأنه ''وسيلة الإنسانية  لنقل معرفتها وخبرتها من جيل إلى جيل آخر''. ولكن لكي تكون هناك استفادة من المعرفة فيجب نشرها وتعميمها مع الدفع القوي للشباب وتحفيزهم. ويجد الشباب الأردني في المؤسسة منفذاً لاستكشاف إمكانياتهم ومهاراتهم. ''نحن ببساطة نقدم الأدوات والفضاء لهم ليكون لديهم المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي تعترضهم وبناء مستقبلهم الخاص بهم'، يؤكد حمزة الارسبي.

تونس- ''المدرسة'' بين يديك

وفي تونس وجد المهندس الشاب قيس سبع حلاً مناسباً لخدمة إدارة شؤون المدرسة وتسهيل تنظيمها الداخلي وذلك عبر تطوير تطبيق "ODESCO"، الذي  يهدف إلى تعميم نظام إدارة التعليم عبر تسهيل التواصل بين الإدارة والتلاميذ وعائلاتهم.

يقول قيس سبع لـDW ''جاءت فكرة التطبيق بعد أن طلبت مدرسة كندية من أحد أعضاء الفريق تطوير برنامج لتنظيم إدارتها فقمنا بتطوير تطبيق مشابه يتكيف مع النظم التعليمية التونسية لتسيير الجانب الإداري بأكمله، الذي يستغرق عادة وقتا كبيراً عند تسييره يدوياً''.

Kais Sbaa und das Team ODESCO (Kais Sbaa)

التونسي قيس سبع مع فريق تطبيق "ODESCO"، الذي يسهل عملية التواصل بين إدارات المدارس والتلاميذ وعائلاتهم.

ويمكًن هذا  التطبيق  المسؤولين من إرسال تعليمات معينة تخص المعلمين والتلاميذ وتشمل المعلومات سير الدروس و أنشطة المدرسة ويمكن كذلك للمعلمين التواصل مع تلاميذهم، كما يمكن للتلاميذ أنفسهم متابعة سير دروسهم بالتنسيق مع أعضاء هيئة التدريس. ويعمل البرنامج على إنشاء بطاقات الإعداد و أيضا تحديث جداول الأوقات  بطريقة تلقائية وسهلة. ''أضحت  المدرسة ذكية وفي نقرة واحدة  يصبح كل شيء في متناول اليد''، يؤكد قيس.

وفي تقريرها ''التعليم للجميع''، الصادر في 2013،  قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إن واحداً من كل خمسة شبان في الدول العربية لم يكمل دراسته الابتدائية، وهو ما يعادل 10.5 مليون شاب، يكافحون من أجل إيجاد عمل آمن و أجر جيد.

ورغم هذه الأرقام، التي تعكس أزمة التعليم في عدة دول عربية، تطمح العديد من الجمعيات و المؤسسات الإجتماعية إلى تغيير واقع التعليم في المنطقة وذلك عبر الريادة الاجتماعية والإستثمار في المشاريع التعليمية من أجل محو الأمية وتطوير التعليم المدرسي والجامعي.

أسماء العبيدي

  • Universität Harvard Flash-Galerie (AP)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة هارفارد (الولايات المتحدة)

    احتلت الجامعة المركز الأول حسب تصنيف المركز. وتعتبر جامعة هارفارد من أقدم وأعرق الجامعات الأمريكية، وإحدى أفضل جامعات العالم. تقع الجامعة في مدينة كامبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

  • Stanford Universität in Kalifornien USA Gebäude Außenaufnahme (picture-alliance/dpa/J.Dabrowski)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة ستانفورد (الولايات المتحدة)

    أخذت جامعة ستانفورد المركز الثاني عالمياً وهي جامعة أمريكية تقع في ولاية كاليفورنيا بالقرب من مدينة بالو ألتو. يصنف المركز ترتيب الجامعات على أساس 8 مؤشرات من ضمنها جودة التعليم وتوظيف خريجي الجامعات والبحوث العلمية للجامعة.

  • MIT Massachusetts Institute of Technology (Imago)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (الولايات المتحدة)

    أول ثلاث جامعات حسب التصنيف العالمي من الولايات المتحدة، واحتل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا المركز الثالث. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا أو معهد ماساتشوستس للتقنية ويعرف اختصاراً بـMIT وهي جامعة بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس ويعتبر هذا المعهد من المعاهد المتألقة عالمياً.

  • Universität Cambridge Flash-Galerie (Richie - sa)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة كامبريدج (المملكة المتحدة)

    جامعة كامبريدج هي الجامعة الرابعة حسب تصنيف المركز وإحدى الجامعات السبع العتيقة في الجزر البريطانية وتقع في كامبريدج بالمملكة المتحدة.

  • Universität Oxford Christ Church College (Imago/J. Tack)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة أكسفورد (المملكة المتحدة)

    جامعة أوكسفورد تعدّ أقدم جامعة في العالم الغربي المتحدثة بالإنجليزية وأقدم جامعات بريطانيا السبع العتيقة وخامس أفضل جامعات العالم حسب التصنيف وتقع الجامعة في مدينة أكسفورد في إنجلترا.

  • Bildergalerie Deutschlands älteste Universitäten München (picture-alliance/dpa/A. Gebert)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ (ألمانيا)

    احتلت جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ الألمانية المركز الأول في ألمانيا والمركز 71 عالميا، وهي من أقدم جامعات ألمانيا.

  • König-Saud-Universität in Riad, Saudi-Arabien (CC BY-NC 2.0/ Mohd Azli Abdul Malek)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة الملك سعود (المملكة العربية السعودية)

    لم تخلو القائمة من الجامعات العربية، حيث دخلت فقط 9 جامعات من 4 دول عربية التصنيف وأفضلها جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في المرتبة 560 عالميا

  • Logo King Abdullah University of Science and Technology

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (المملكة العربية السعودية)

    جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية هي جامعة سعودية حديثة مخصصة للأبحاث والدراسات العليا وتقع في مدينة ثول على شاطئ البحر الأحمر شمال مدينة جدة. وهي أكبر المدن الجامعية على مستوى العالم. ترتيب الجامعة حسب التصنيف العالمي 577 و الثاني عربياً. وفي صعيد متصل دخلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الترتيب الـ612 عالميا والرابع عربيا وهي جامعة سعودية حكومية تقع في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية.

  • American University in Beirut, Libanon (picture alliance/Robert Harding World Imagery)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    الجامعة الأميركية في بيروت (لبنان)

    الجامعة الأميركية في بيروت هي جامعة خاصة لبنانية تأسست في 3 كانون الأول/ ديسمبر 1866 وتقع في منطقة رأس بيروت في العاصمة اللبنانية. وصُنفت حسب الترتيب العالمي في المركز الـ597 والثالث عربياً.

  • Kairo-Universität, Ägypten (CC BY-NC 2.0/ Zeinab Mohamed)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة القاهرة (مصر)

    ودخلت من مصر 4 جامعات: جامعة القاهرة (المرتبة 721 عالميا)، جامعة عين شمس (المرتبة 943 عالميا)، جامعة الإسكندرية (المرتبة 980 عالميا)، جامعة المنصورة (المرتبة 983 عالميا). لمشاهدة الترتيب كاملا على الموقع الرسمي للتصنيف العالمي يمكنكم زيارة الموقع التالي: http://cwur.org/2017.php

  • Studentenleben in Dubai (AP)

    تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

    جامعة الإمارات العربية المتحدة

    ودخلت جامعة واحدة من الإمارات العربية المتحدة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 957 عالميا). يُشار أن مركز التصنيف العالمي للجامعات ينشر تصنيفا فريدا عالميا عن الجامعات بحيث يقيس جودة التعليم وتطبيق الطلبة، فضلا عن هيبة أعضاء التدريس وجودة أبحاثهم، بشكل مستقل من غير الاعتماد على الدراسات الإحصائية والبيانات التي تقدمها الجامعات نفسها للمركز. إعداد: سامي آغا.


 

مختارات

تصنيف أفضل 1000 جامعة في العالم ... بما فيها عربية

أصدر مركز التصنيف العالمي للجامعات (cwur.org) يوم الثلاثاء (16 تشرين الأول/ أكتوبر) تصنيفه لعام 2017 لأفضل 1000 جامعة في العالم. وشارك في التقييم 27770 مؤسسة تعليمية في مجال التعليم العالي بجميع أنحاء العالم. (18.10.2017)  

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