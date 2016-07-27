من أجل المرأة...الدوري الإيطالي بأحمر الشفاه!

كانت مفاجأة الجمهور الذي تابع مباريات الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم قوية، حين دخل نجوم الكرة الإيطالية واضعين على خدودهم خطوطا حمراء رُسمت بأحمر الشفاه. ذات المشهد تكرر أيضا في الموقعة التي انتزع فيها فريق نابولي الفوز في الدقيقة 90 من عمر المباراة على يوفينتوس الإيطالي بضربة رأس من كوليبالي.

فباولو ديبالا ونجم بايرن ميونيخ السابق دوغلاس كوستا وضعا على سبيل المثال أحمر الشفاه، كذلك الأمر بالنسبة للاعبي نابولي على غرار قائد الفريق مارك هامسيك، بل وحتى فريق التحكيم قام بالشيء ذاته. بعض هؤلاء اللاعبين قاموا أيضا بنشر صورهم إلى جانب زوجاتهم مواقع التواصل الاجتماعي .

السبب أن نجوم الكرة الإيطالية أرادوا ابداء تعاطفهم ودعمهم للنساء ضحايا التعنيف، وذلك عبر حملة بشعار "بطاقة حمراء ضد العنف" تمّ إلاقها من قبل جمعية لاعبي الدرجة الأولى بالتعاون مع منظمة „WeWorld Onlus" الإيطالية المعنية بحقوق الإنسان. وذلك بهدف التحسيس للعنف الذي تتعرض له النساء.

و.ب / ح.ز