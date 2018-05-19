منع استعمال مكبرات الصوت خلال صلاة التراويح في هذه المدينة التونسية

قررت السلطات المحلية التونسية، منع استعمال مكبرات الصوت أثناء صلاة التراويح في مدينة حمام سوسة. ونقلت إذاعة " شمس إف أم" التونسية اليوم السبت (19 مايو/أيار 2018)، عن منية الجويني معتمدة حمام سوسة قولها إن "قرار منع استعمال مكبرات الصوت في الصومعة أثناء صلاة التراويح من الواعظ الديني التابع لمعتمدية حمام سوسة، جاء إثر تقديم بعض جيران المساجد عريضة مطالبين بإيقاف استعمال المكبرات، بعد انزعاجهم من الأصوات العالية".

وأردفت نفس المتحدثة أن الجيران قالوا إنها (المكبرات)، تمنع تركيز أبنائهم في المراجعة خصوصا وأنهم في فترة امتحانات. جدير بالذكر أن الواعظ الديني بالمعتمدية المذكورة، كان قد قرر منع استعمال مكبرات الصوت على خلفية شكاوى صدرت من بعض المواطنين.

ر.م/ع.ِش ( د ب أ)