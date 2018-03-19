 منظمة ألمانية ممولة للمدرسة المقصوفة في الغوطة: ″قصفها عمل إرهابي″ | أخبار | DW | 20.03.2018
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أخبار

منظمة ألمانية ممولة للمدرسة المقصوفة في الغوطة: "قصفها عمل إرهابي"

أعلنت منظمتا مجتمع مدني ألمانيتان أنهما تدعمان مادياً ومنذ خمس سنوات المدرسة التي لقي حتفه فيها 15 طفلاً أمس، إثر قصف جوي، مشيرتان إلى أن نوع السلاح المستخدم ونوعية التدمير يعدان دلائل قوية على أن الهجوم تم من قبل روسيا.

Vom Krieg zerstörte Schulen in Syrien Hamouria (Getty Images/AFP/A. Almohibany)

صورة من الأرشيف لمدرسة مدمرة في الغوطة

أعلنت منظمتا إغاثة ألمانيتان اليوم الثلاثاء (20 آذار/مارس 2018) أن المدرسة التي تم قصفها في الغوطة الشرقية أمس الاثنين تتلقى دعماً مالياً من ألمانيا.

مختارات

الأوربيون مستعدون للتدخل العسكري في سوريا بدون تفويض من الأمم المتحدة، ولكن حين يتعلق الأمر بحماية المدنيين فإنهم يصرون على تفويض أممي، حسب ما ترى الخبيرة الألمانية في شؤون الشرق الأوسط، كريستين هيلبرغ في حوارها مع DW. (07.03.2018)

تتسارع وتيرة الأخبار الواردة من الغوطة الشرقية، التي يفرض عليها النظام السوري حصاراً خانقاً. وبالتزامن مع ذلك يخشى السوريون الذين يعيشون في الغربة في ألمانيا من وقوع مجازر بحق أهلهم وأقاربهم، في حال اقتحم النظام للمنطقة. (06.03.2018)

وأوضحت منظمتا "مديكو إنترناشونال" و"تبني ثورة" الألمانيان أنهما يدعمان المدرسة منذ نحو خمسة أعوام. وبحسب المنظمتين، تم قصف المدرسة بصاروخ خارق  للتحصينات، موضحة أنه اخترق ثلاثة طوابق، قبل أن ينفجر في القبو أسفل المدرسة. وأضافت المنظمتان أنه في وقت الهجوم كان يبحث نحو 400 شخص عن حماية من القصف في المدرسة. وأشارتا إلى أن نوع السلاح المستخدم ونوعية التدمير يعدان دلائل قوية على أن الهجوم تم من قبل قوات روسية.

وقال إلياس بيرابو، المدير التنفيذي لمنظمة "تبني ثورة": "الاستعانة الروسية بأسلحة مخترقة للتحصينات ضد مأوى للحماية من الغارات الجوية لا يخدم مطلقاً غرضاً عسكرياً، وإنما هو عمل إرهابي". وأضاف أن مثل هذا الهجوم لديه هدف واحد، وهو قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص وخلق حالة من انعدام الأمن.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر مساء أمس الاثنين أن 15 طفلا لقوا حتفهم في هجوم جوي على ملجأ في مدرسة في الغوطة الشرقية السورية. وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، أمس إن  طائرات يُرجح أنها روسية استهدفت ملجأ أسفل مدرسة في مدينة عربين بالغوطة الشرقية. وأضاف أن القصف بصواريخ أحدث دماراً كبيراً، و"مجزرة" راح ضحيتها 17 شخصاً، هم 15 طفلاً وامرأتان، بالإضافة لإصابة نحو 52 آخرين بجراح.

خ.س/ف.ي (د ب أ)

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    نشطاء سوريون تقمصوا أدوار ضحايا الحرب في الغوطة الشرقية وجابوا شوارع برلين للتعبير عن معاناة المدنيين جراء هذه الحرب.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    للفت أنظار المارة وتسليط الضوء أكثر على هذا النشاط، اختار المشاركون في "الفلاش موب" الوقوف أمام بوابة براندنبورغ الشهيرة في العاصمة الألمانية.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    مشاركة في "الفلاش موب" تحاول تجسيد معاناة النساء والأطفال في حرب الغوطة. فمنذ بدء الهجوم، ارتفعت حصيلة القتلى في الغوطة الشرقية إلى 810 مدنيا بينهم 179 طفلاً، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    كاتدرائية برلين التي يقصدها الكثير من السياح كانت أيضا محطة لهؤلاء الناشطين. فهم يرغبون في إيصال معاناة أهل الغوطة لزوار برلين أيضا.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    قام النشطاء بتوزيع منشورات باللغة الألمانية والإنجليزية حيث يأملون أن تتفاعل الحكومة الألمانية أكثر مع الوضع الإنساني المأساوي في الغوطة الشرقية.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    الناشطون يحاكون ضحايا الغوطة الناجين من تحت الأنقاض، فيما يرفع أحدهم شعار النصر كدليل على الصمود وعدم الاستسلام.

  • Berlin, die Realität der Menschen in Ghouta als Flashmob (Anas Allawi)

    نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

    يذكر أن قوات النظام السوري تشن منذ 18 (فبراير/شباط 2018) حملة عنيفة على مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، ما تسبب في مقتل المئات وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. (إعداد: عبد الكريم اعمارا)


مختارات

نشطاء سوريون ينقلون مأساة الغوطة إلى شوارع برلين

نظم مجموعة من الناشطين السوريين "فلاش موب" في العاصمة الألمانية برلين لتسليط الضوء على مأساة الغوطة الشرقية. المشاركون في النشاط قاموا بمحاكاة ضحايا الغوطة بمشاهد مؤثرة تركت صدى في شوارع برلين. (07.03.2018)  

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