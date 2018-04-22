 منظمات الإغاثة الإسلامية في مؤتمر المانحين لسوريا | سياسة واقتصاد | DW | 24.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

منظمات الإغاثة الإسلامية في مؤتمر المانحين لسوريا

سوريا واليمن والعراق، نظراً للنزاعات في العالم العربي تزداد أهمية منظمات الإغاثة الإسلامية التي تبقى مساهمتها مطلوبة أثناء مؤتمر المانحين لسوريا. ومنذ عام 2014 هناك تعاون إسلامي مسيحي في مجال الإغاثة الإنسانية.

Arbeitskreis Muslimische Flüchtlingsarbeit in Köln (Arbeitskreis Muslimische Flüchtlingsarbeit in Köln)

إنها تقف في ظل المانحين الكبار. وأسماؤها وحملاتها غير معروفة. ولكن أهميتها تزداد. فمنظمات إغاثة إسلامية مثل "منظمة الإغاثة الإسلامية" (Islamic Relief) أو "جمعية أغا خان" (Aga Khan) أو "مؤسسة الزكاة" (Zakat Foundation) تنتمي إلى أكثر من 200 منظمة غير حكومية ممثلة في مؤتمر المانحين التابع للأمم المتحدة لسوريا المنعقد في بروكسيل في الـ 24 و الـ 25 من أبريل/ نيسان الجاري.

وليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، بل أيضا في ألمانيا تجمع الجالية المسلمة تبرعات لصالح ضحايا الحرب في سوريا واليمن والعراق. "الحكومة الألمانية بدون شك مسرورة لكوننا موجودين. لقد قمنا ببناء الكثير في سوريا"، كما يقول نوري كوزيلي، المتحدث باسم "Islamic Relief" في كولونيا الألمانية.

الإيثار الإسلامي

أطراف صناعية لجرحى أو ضحايا الحرب والعناية الطبية في مستشفيات سوريا والمساعدة للاجئين في شمال العراق، عمل الإغاثة الإسلامية فرع ألمانيا شهد منذ التأسيس في 1996 احترافية في العمل ويتلقى معونات من الحكومة الألمانية أيضاً. وخصصت وزارة الخارجية بين 2013 و 2017 نحو 8.45 مليون يورو  لأربعة مشاريع إنسانية للإغاثة الإسلامية فرع ألمانيا. والمحور الأساسي كان الرعاية الطبية الأساسية في سوريا إضافة إلى دعم المستشفيات والمنشآت الطبية.

وقدمت وزارة التنمية الألمانية الدعم بين 2013 و 2016 لمشروع لإعادة التأهيل والمد بالأطراف الصناعية لجرحى في الأردن، بينهم أيضا كثير من اللاجئين السوريين بحوالي 1.4 مليون يورو. ومنذ 2012 أصبحت الإغاثة الإسلامية عضوا في  "حملة ألمانيا تساعد" (Aktion Deutschland hilft) وهو تحالف من 14 منظمة إغاثة ألمانية.

Islamic Relief Deutschland in der Syrienhilfe (Islamic Relief Deutschland e.V.)

العناية الطبية لطفل سوري من قبل منظمة الإغاثة الإسلامية فرع ألمانيا

حاجة كبيرة للحاق بالركب

وفي مقارنة مع الأموال، التي من المفترض جمعها في مؤتمر الأمم المتحدة لصالح سوريا تبدو أموال مشاريع الإغاثة الإسلامية فرع ألمانيا ضعيفة للوهلة الأولى. فمفوض شؤون اللاجئين للأمم المتحدة فليبو غراندي قيم في مستهل القمة المساعدة الضرورية لسوريا والبلدان المجاورة لعام 2018 وحده بأكثر من أربعة مليارات يورو. وألمانيا تقدم منذ سنوات قسطا لا يُستهان به. وحسب بيانات وزارة الخارجية الألمانية فإن قيمة المساعدة الإنسانية للحكومة الألمانية في إطار أزمة سوريا منذ 2012 وصلت في المجموع إلى 2.165 مليار يورو. وغالبية الأموال يتم توزيعها عبر الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها مثل برنامج الغذاء العالمي ومفوضية شؤون اللاجئين.

لكن على المستوى الدولي يمكن القول أن منظمات الإغاثة الإسلامية تحاول اللحاق بالركب، إذ أن جمعية أغا خان، أحد الفاعلين الكبار في المساعدة الإنسانية والتعاون الإنمائي أعلنت مؤخراً أنها سترفع قيمة المساعدة الخاصة بسوريا حتى 2020 من 50 مليون إلى 200 مليون دولار.

ومنظمة الإغاثة الإسلامية تدعم ضحايا الحرب في سوريا منذ 2011 بنحو 273 مليون يورو. ومن بين الشركاء المتعاونين توجد وزارتا التنمية البريطانية والسويدية والاتحاد الأوروبي ومنظمات تابعة للأمم المتحدة وحتى بعض المنظمات، المثيرة للجدل بسبب توجهاتها الدينية والسياسية.

Neue Wasserquelle gebaut von Islamic Relief Worldwide (Ismail Hossain)

منظمة الإغاثة الإسلامية فرع ألمانيا تحفر عين ماء في بنغلاديش

ديانتان وهدف واحد

منذ 2014 تتعاون الإغاثة الإسلامية مع الرابطة العالمية اللوثرية، المجموعة العالمية للكنائس اللوثرية في العناية باللاجئين السوريين في الأردن وفي الإغاثة الطارئة بعد الكوارث الطبيعية مثل الزلزال في نيبال في 2015. ويُتوقع توطيد هذا التعاون المسيحي الإسلامي. " مشاريعنا تكشف أن المسيحيين والمسلمين يمكن أن يتعاونوا بنجاح"، تقول ماريا إيمونين، مديرة قسم المشاريع في الرابطة العالمية اللوثرية. ومستقبلا يُراد في الحالات الطارئة رد الاعتبار لمسائل الدين، التي غالبا ما يتم إغفال أهميتها.

وحتى الحكومة الألمانية تراهن على هذا التوجه. "نريد إقحام الدين كمنبع قيم والقيام بذلك ليس فقط مع فاعلين مسيحيين، بل أيضا مسلمين"، يقول أولريش نيتشكه الذي يقوم في وزارة التنمية الألمانية بتنسيق مبادرة القيم والدين والتنمية. ومن المتوقع توطيد هذه المبادرة التي أطلقها وزير التنمية الألماني غيرد مولر في 2016.

والمجموعات الدينية تمتلك أمام فاعلين حكوميين مزايا كبيرة، كما يقول الخبير نيتشكه الذي أضاف :"هم قبل الأزمة وخلال الأزمة وبعد الأزمة في عين المكان، في الوقت الذي تنته فيه برامج مساعدة طارئة بعد ثلاث سنوات، يبقى الإمام في المكان".

أستريد برانغه دي أوليفيرا/ م.أ.م

  • tüten voller geld (fotolia)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    أظهرت دراسة لمؤسسة الإغاثة (أوكسفام) أن الهوة بين الأغنياء والفقراء تباعدت منذ عام 2015 بشكل غير مسيوق. وحسب الدراسة فإن أغنى ثمانية أشخاص من أغنياء العالم يمتلكون ثروة تقترب مما يمتلكه نصف فقراء البشرية إجمالا. واستندت الدراسة إلى بيانات متعددة المصادر، منها على سبيل المثال تقديرات مجلة فوربس بشأن ثروة أغنى ثمانية رجال في العالم بالإضافة إلى بيانات بنك كريدي سويس بشأن ثروة العالم.

  • Symbolbild Gegensatz von Armut und Reichtum (picture alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    وقالت (أوكسفام) التي وصفت الفجوة بأنها "فاحشة" إنه في 2016 كان مجموع ما يمتلكه ثمانية أشخاص يعادل ما يمتلكه 3.6 مليار شخص يشكلون النصف الأفقر من البشرية. وطبقا لأحدث الحسابات فإنه في 2010 على سبيل المقارنة كانت الأصول المجمعة لأغنى 43 شخصا تساوي ثروة أفقر 50 بالمائة من سكان الأرض.

  • Michael Bloomberg 2014 (Reuters)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    يعتقد أن ثروة مايكل بلومبيرغ محافظ نيويورك السابق قد وصلت في عام 2016 إلى 40 مليار دولار، وأحتل بذلك المركز الثامن في قائمة الأغنى في العالم حسب ارقام مجلة "فوربس". ويعمل بلومبيرغ في عدة مجالات، منها الإعلام ويمتلك عدة قنوات تلفزيونية، وكذلك في مجال الاستثمار وفي مجال البرمجيات.

  • Flash-Galerie Larry Ellison (AP)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    أما لاري إليسون المدير التنفيذي السابق لشركة أوراكل للبرمجيات فانخفضت ثروته من نحو 55 مليار دولار في عام 2015 إلى 43.6 مليار دولار في عام 2016، حسب مجلة فوربس. لكنه ما زال ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم وحل في المركز السابع.

  • Barcelona Mobile World Kongress Zuckerberg (Reuters/A. Gea)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    مؤسس فيسبوك مارك زوكربرغ كان في المركز السادس وبثروة وصلت إلى 44.6 مليار دولار في عام 2016. وكانت مجلة فوربس قد وضعته في المركز العاشر في العام الماضي ضمن قائمة الرجال الأقوى والأكثر تأثيرا في العالم.

  • Amazon-Gründer Jeff Bezos (picture-alliance/dpa)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    قُدرت ثروة جيف بيزوس المدير التنفيذي لموقع أمازون بـ 45.2 مليار دولار في عام 2016. بيزوس من مواليد 1964 وأسس موقع أمازون في سنة 1994.

  • Carlos Slim Helu (Getty Images)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    كان المكسيكي كارلوس سليم من أغنى أغنياء العالم، لكنه تراجع إلى المركز الرابع في عام 2016. ووصلت ثروته إلى 50 مليار دولار، ويملك سليم شركات عملاقة للاتصالات.

  • Warren Buffet (picture-alliance/dpa)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    المستثمر الأمريكي الشهير وارن بافت كان في المركز الثالث ووصلت ثروته إلى 60.8 مليار دولار.

  • Amancio Ortega (picture-alliance/abaca)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    أمانسيو أورتيغا قفز إلى المركز الثاني عالميا بعد أن كان في المركز الرابع في عام 2015. وأورتيغا هو مالك سلسلة محال "زارا" للملابس. وكانت ثروته قد وصلت إلى 67 مليار دولار في عام 2016.

  • Bildergalerie Linkshänder Bill Gates (Paul J. Richards/Getty Images)

    ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

    بيل غيتس هو أغنى شخص في العالم لعام 2016 حسب مجلة فوربس ووصلت ثروته إلى 75 مليار دولار. بينما كان في المركز السابع في قائمة الرجال الأكثر تأثيرا في العالم، حسب نفس المجلة.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

إطعام للأيتام وتعميق لروح التعارف بين المسلمين والألمان

في خطوة غير مسبوقة، دعت منظمة الإغاثة الإسلامية المواطنين في كل ألمانيا إلى المشاركة في حملتها الخيرية "طعام للأيتام" بهدف جمع تبرعات للأطفال الفقراء والمساهمة في الحوار بين الأديان والتعريف باستعداد المسلم لعمل الخير. (08.03.2013)  

الأطفال الفقراء في ألمانيا ـ وإمكانيات كسر دوامة الفقر

انتشار الفقر في صفوف الأطفال في ألمانيا وأوروبا مفزع للغاية. ويحصل توارثه. وكشف استطلاع للرأي شمل متقدمين في السن وأطفالا أن المعنيين يشعرون بخذلان الدولة لهم. (02.02.2018)  

منظمات: من المستحيل توزيع المساعدات بالغوطة في خمس ساعات

انتقدت منظمات إغاثية عالمية الهدنة التي أعلنت عنها روسيا في الغوطة الشرقية من طرف واحد وهي خمس ساعات يوميا. ورأت منظمة الصليب الأحمر أنه من المستحيل إدخال قافلة مساعدات إلى الغوطة خلال هذه المدة القصير. (27.02.2018)  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية

انتقدت مؤسسة الإغاثة العالمية (أوكسفام)، تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، مشيرة إلى أن ثروة أغنى 8 أشخاص، جميعهم من الرجال، تعادل ما يمتلكه نصف البشرية. أوكسفام أعتمدت على مصادر عدة منها مجلة فوربس وبنك كريدي سويس. (16.01.2017)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Deutschland Flüchtlinge werden in Friedland erwartet

برنامج ألماني لإعادة 10 آلاف لاجئ عراقي إلى بلادهم "ليس كخاسرين" 22.04.2018

أعلنت الحكومة العراقية قبل أربعة أشهر النصر على تنظيم "داعش". واليوم تسعى ألمانيا إلى إعادة العراقيين الذين يتعين ترحيلهم، إلى بلادهم. لكن الكثيرين يرفضون العودة، فما هي الحوافز لتشجيعهم على العودة الطوعية؟

Entwicklungsminister Gerd Müller im Irak

ألمانيا تحاول ترغيب آلاف اللاجئين العراقيين من أجل العودة لبلدهم 23.04.2018

يسعى وزير التنمية الألمانية الذي يزور العراق حاليا لإقناع آلاف العراقيين بالعودة طواعية من ألمانيا. وافتتح غيرد مولر خلال زيارته للعراق مركز استشارات للعائدين، وتعهدت بلاده بتقديم 350 مليون يورو لإعادة إعمار العراق.

Deutschland Irak Flüchtlinge Ankunft in Hannover

برنامج إعادة التوطين الأوروبي يبعث الأمل في قلوب لاجئين 22.04.2018

بعد أن أعلنت ألمانيا استعدادها لاستقبال عشرة آلاف لاجئ من مناطق الأزمات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار برنامج أوروبي خاص لإعادة التوطين، يأمل لاجئون أن يستطيع ذلك البرنامج إبعاد عائلاتهم عن أجواء القتل والحروب.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  