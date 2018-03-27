"منحة العودة" لم تنجح في تحفيز الكثير من اللاجئين على مغادرة ألمانيا

بمنحة تصل إلى 3 آلاف يورو للفرد حاولت وزارة الداخلية الألمانية تشجيع المزيد من طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم على مغادرة ألمانيا طواعية عبر برنامج دام ثلاثة أشهر، من ديسمبر/ كانون الأول 2017 حتى نهاية فبراير/ شباط 2018. لكن لم يتقدم للحصول على هذه المنحة سوى 1565 شخصًا، من بينهم 761 شخصًا بمفرده و235 عائلة ، حسب ما نقلته صحيفة "نيوه أوزنابروكر تسايتونغ" في عدها اليوم الثلاثاء (27 مارس/ آذار 2018)، عن تقارير وزارة الداخلية الألمانية.

وبالنظر لأرقام الذين غادروا ألمانيا طواعية فقد بلغ 4552 لاجئا، بينما كان عدد المغادرين طواعية في نفس الفترة قبل عام قد بلغ 8185 شخصاً، حسب الصحيفة.

ورغم ذلك تأمل وزرارة الداخلية الألمانية في زيادة عدد اللاجئين، المغادرين للبلاد طواعية. ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الوزارة قولها: "من حيث المبدأ نعتبر برنامج المنح الإضافية... أداة جيدة من أجل تقديم حافز مؤثر ومرن من أجل المغادرة طواعية، كما أننا نريد توسيع مجال الاستشارة لمن يريد العودة".

ص.ش/ع.ج.م (ك ن ا، د ب أ)