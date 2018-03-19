ملايير بن سلمان مجرد ″فتات″ بالنسبة لترامب ـ المواقع الاجتماعية تتفاعل | عالم المنوعات | DW | 21.03.2018

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء (20 آذار/مارس 2018) بمبيعات السلاح الأمريكية للسعودية ووصفها بأنها تدعم الوظائف الأمريكية. وناقش ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في محادثات بالبيت الأبيض اتفاقا جرى التوصل إليه العام الماضي بشأن استثمارات سعودية مع الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار، بما يشمل مشتريات عتاد عسكري ضخم من الولايات المتحدة. وقال ترامب إن المبيعات العسكرية أسهمت في توفير 40 ألف وظيفة للأمريكيين.

وفي هذا السياق عرض ترامب رسما توضيحيا يظهرعمليات الشراء السعودية لمعدات عسكرية أمريكية تتراوح بين السفن وأنظمة الدفاع الصاروخي والطائرات والعربات القتالية.

وذكر ترامب أثناء تعليقه على قيمة صفقات السلاح، مخاطبا الأمير محمد بن سلمان، بأن هذه المبالغ هي مجرد "فتات بالنسبة لكم". وقد لاقت هذه العبارة ردود أفعال متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي:

فقد كتب د. عبد الله العمادي تغريدة على توتير وصف تعامل ترامب مع ضيفه كتاجر يبيع بضاعة:



فيما اتهم حمد لحدان المهندي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أراد تأكيد وترسيخ صورة العربي الذي صورته الأفلام الأمريكية، وأنه أساء للسعودية. وكتب في تغريدته:



من جهته أشار م. القاسم خرمي إلى أن ولي العهد السعودي استطاع تفادي الحركة غير اللائقة من الرئيس ترامب:



في حين غرد مستخدم آخر يحمل اسم بن عويد، قائلا بأن ما دار بين ترامب والأمير بن سلمان هو رد على كل من شككوا من قبل في صفقة التسليح واعتبروها وهمية:

وذكر الرئيس ترامب خلال اجتماعه بالوفد السعودي أن "السعودية دولة قوية و ثرية وستعطينا بعضا من هذا الثراء في صورة وظائف وفي صورة شراء معدات عسكرية".

وفي حديث نادر بالإنجليزية قال الأمير بن سلمان إن تعهد المملكة باستثمار 200 مليار دولار سيصل في نهاية الأمر إلى 400 مليار دولار، مؤكدا أن المدة الزمنية لتنفيذ الاتفاق والبالغة عشر سنوات جارية بالفعل.