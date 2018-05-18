 مكان سامي خضيرة في المانشافت في خطر..لهذا السبب! | عالم الرياضة | DW | 18.05.2018
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عالم الرياضة

مكان سامي خضيرة في المانشافت في خطر..لهذا السبب!

سامي خضيرة من الأسماء الكبيرة التي يراهن عليها مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم في رحلة الدفاع عن اللقب العالمي. لكن نظرة سريعة على التشكلة الأولية تكشف أن خضيرة قد لا يلعب أساسيا. كيف ذلك؟

Fifa Fußball WM 2014 Deutschland Portugal (Reuters)

سامي خضيرة في عناق مع توماس مولر وماريو غوتسه.

في حوار نشرته صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية يوم الأحد الماضي، مع الدولي الألماني سامي خضيرة، كشف الأخير بكل ثقة عن قناعته بأنه سيلعب أساسيا في نهائيات كأس العالم المقامة في روسيا اعتبارا من منتصف حزيران/ يونيو القادم.

خضيرة أحد أعمدة المانشافت لا يساوره أدنى شك في أن المدرب يواخيم لوف ينوي إدخال لاعب آخر في مركز وسط الميدان الدفاعي عوضا عنه. فهل الأمر كذلك؟

في الحقيقة لعب خضيرة هذا الموسم مع فريق يوفينتوس الإيطالي الفائز مؤخرا بلقب الدوري الأول، واحدا من أفضل المواسم في مسيرته الاحترافية على الإطلاق، وذلك بشهادة الصحافة الإيطالية التي عادة ما توجه سهام نقذها إلى اللاعب الألماني من أصول تونسية.

ولأن خضيرة ابن الكرة الألمانية ويميل إلى طريقة اللعب المنضبط والمحكم عوض التحولات السريعة من الثبات إلى الحركة، كتبت عنه "توتوسبورت" الموسم الماضي إنه "العقل السريع داخل الفريق (اليوفي)، لكن،لا يمكن قول ذلك حول ساقيه". 

Fußball Champions League - Basel vs Manchester City Tor 0:4 (Reuters/Action Images/A. Boyers)

لاعب مان سيتي إلكاي غوندغان.

 

مختارات

عودة مانويل نوير لتدريبات بايرن ميونيخ، فتحت النقاش حول ما إذا كان سيسترجع مكانه كحارس أساسي للفريق البافاري، خاصة في ظل تألق بديله سفين أولرايش. في مقابلة صحفية، تحدث أولرايش عن عودة نوير ومشاركته المحتملة في المونديال. (25.04.2018)

مازال لقاء لاعبي المنتخب الألماني مسعود أوزيل وإلكاي غوندوغان بالرئيس التركي أردوغان في لندن ونشر صور معه يتفاعل. فقد كشف استطلاع حديث للرأي عن تأييد أكثر من ثلث الألماني استبعادهما من قائمة المنتخب الألماني. (17.05.2018)

أما في هذا الموسم، فإننا نشهد تطورا ملحوظا في مستوى خضيرة الهجومي. وما بين موسمي 2015 و2017 أحرز الدولي الألماني عشرة أهداف في الليغا. في حين أنه وفي هذا الموسم منذ انطلاقه وإلى غاية المباراة قبل الأخيرة، بلغ رصيده من الأهداف تسعة، ما دفع صحيفة "كوريرو ديل سبورت" إلى القول: "إذا  تعلّق الأمر بالأهداف وبالمباريات، فلا بد من وجود الدبابة الألمانية".

خضيرة بطبيعة الحال ضيف دائم على المونديال، وهكذا الأمر في المونديال. لكن إذا ما نظرنا إلى الأسماء الأخرى على القائمة، فلا بد لنا من التوقف عند إلكاي غوندوغان (27 عاما)، اللاعب الذي بدوره قضى موسما رائعا مع مانشستر سيتي تحت قيادة العبقري بيب غوارديولا.

إلكاي يحترق أكثر من غيره للعب في المونديال، بعد أن حرمته الإصابة من هذا الشرف قبل أربع سنوات، ومن بطولة كأس الأمم الأوروبية قبل عامين. غوندوغان "ماكنة لتمرير الكرة بدرجة عالية من الإتقان"، وهي مهارة خاصة زاد من صقلها تحت إشراف غوارديولا، كما أن قدراته الهجومية لا غبار عليها. ولأن توني كروس نجم الملكي صخرة ثابتة في وسط الميدان، فإنه من الوارد جدا أن يلجأ لوف إلى التدوير بين خضيرة وغوندوغان، ما سيشعل المنافسة بين اللاعبين. 

و.ب

  • Bildergalerie Fußball Europameisterschaft 2012 Kader DFB (picture-alliance/ZB)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    مانويل نوير

    هل يستعيد مانويل نوير مستواه المعهود مع انطلاق نهائيات كأس العالم 2018 منتصف يونيو/ تموز؟ سؤال يشغل بال الجميع. رغم غيابه الطويل عن الملاعب بسبب الإصابة، المدرب يواخيم لوف أدرجه ضمن القائمة الأولية للمانشافت، ليرافق المنتخب إلى معسكر التدريبات في تيرول بالنمسا.

  • Fußball Chile v Deutschland - FIFA Confederations Cup Russia 2017 - Finale (Reuters/G. Dukor)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    مارك أندريه تيرستيغن

    بعد غياب نوير، تحول حارس مرمى برشلونة الإسباني إلى الحارس رقم 1 في صفوف المنتخب الألماني. وشارك إلى غاية اللحظة في 19 مبارة دولية، لكنه لم يشارك في أي مونديال.

  • Fußball Länderspiel Deutschland - England (picture alliance/Pressefoto/R. Rudel)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    بيرند لينو

    الحارس رقم 3 بالنسبة للمانشافت. سبق للوف أن سمح لحارس مرمى فريق ليفركوزن اللعب في العديد من المباريات الدولية، لكنه وإلى غاية اللحظة لم يشكل منافسة حقيقية لتير ستيغن.

  • Testspiel - Deutschland - Brasilien - Kevin Trapp (picture-alliance/SvenSimon/J. Kuppert)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    كيفين تراب

    قرر لوف استدعاء حارس مرمى باريس سان جيرمان إلى معسكر تيرول التدريبي، مع العلم أنه ومع الفريق الفرنسي قضى معظم الوقت في دكة البدلاء وتنقصه الممارسة.

  • Fußball Länderspiel Deutschland Brasilien Jerome Boateng (picture alliance /Sven Simon)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    جيروم بواتينغ

    من بين أهم أعمدة المنتخب الألماني. بعد إصابته في مارس/ آذار الماضي، ساد الخوف من احتمالية تغيبه عن المونديال. لكنه ولحسن الحظ سيرافق المانشافت إلى روسيا. لعب 70 مبارة، وشارك مرتين في نهائيات كأس العالم.

  • Fussball Länderspiel Deutschland Spanien Mats Hummels (picture alliance/sampics/S. Matzke)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    ماتس هوملز

    الثنائي بواتينغ وهوملز يشكلان كما في بايرن ميونيخ صمام دفاع المنتخب الألماني. وبالنسبة للوف فإن هوملز من أهم اللاعبين في عملية فتح الطلعات الهجومية. شارك في 63 مباراة ومرة واحدة في نهائيات كأس العالم.

  • Antonio Rüdiger, deutscher Fußballspieler (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    أنطونيو روديغر

    يتم تشبيه كثيرا ببواتينغ. ولوف يثق في لاعب تشيلسي بشكل كبير. شارك في 23 مباراة ومرة واحدة في نهائيات كأس العالم.

  • Niklas Süle mit Arturo Vidal (picture-alliance/AA/A. Nasyrov)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    نيكلاس زوله

    من المنتظر أن يقضي زوله معظم الوقت على دكة البدلاء، رصيده من المباريات الدولية لا يتعدى تسع مباريات.

  • Deutschland Fußball Nationalmannschaft Jonathan Tah (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    يونتان تاه

    مدافع باير ليفركوزن البالغ من العمر 22 عاما، ينظر إليه كموهبة كبيرة ينتظرها مستقبل واعد. لعب في ثلاث مباريات دولية وهذه هي المرة الأولى التي سيشارك فيها في نهائيات كأس العالم.

  • Joshua Kimmich (picture-alliance/GES/T. Eisenhuth)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    يوشوا كيميش

    من المنتظر أن يلعب كيميش في مركز الظهير الأيمن، رغم أنه يلعب أيضا في وسط الميدان الدفاعي. لكن لوف يفضل إدخاله في هذا المركز، لأنه يمنحه حسب رأيه مساحة أكبر للهجوم.

  • Deutschland Gelsenkirchen Jonas Hector Nationalspieler (picture-alliance/Gladys Chai von der Laage)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    يوناس هيكتور

    موسم سيء قضاه هيكتور مع فريقه كولن: أولا تعرض لإصابة بليغة، ثم مني مع فريقه بنكسة الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية. ومن المنتظرأن يلعب أساسيا في مركز الظهير الأيسر. شارك في 36 مباراة وفي ثلاث مرات في نهائيات كأس العالم.

  • Fussball Deutschland WM -Kader - Marvin Plattenhardt (picture-alliance/sampics/S. Matzke)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    مارفين بلاتينهارت

    يعول عليه لوف كبديل عن يوناس هيكتور. رصيده من المباريات الدولية ست مباريات، ولم يشارك في أي نهائيات في السابق.

  • Freunschaftsspiel: England - Deutschland (picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto/F. Simons)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    ماتياس جينتر

    سبق له أن رافق منتخب بلاده إلى مونديال البرازيل، لكنه لم يشارك في أي مباراة. ولهذا اعتبر المراقبون اختياره ضمن التشكيلة الأولية أمرا مفاجئا.

  • Deutschland Länderspiel Deutschland vs. Ungarn in Gelsenkirchen (picture alliance/dpa/M. Becker)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    سامي خضيرة

    هي المشاركة الثالثة لنجم اليوفي الإيطالي. مركزه في وسط الملعب قار ولا أحد ينافسه فيه. شارك في 73 مباراة، أحرز فيها سبعة أهداف.

  • Freundschaftsspiel Deutschland Brasilien Toni Kroos (picture-alliance/GES/T. Eisenhuth)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    توني كروز

    يلعب إلى جانب خضيرة في خط الوسط. نجم ريال مدريد يعد من بين أفضل لاعبي وسط الميدان في العالم. شارك في 82 مباراة، ومرتين في نهائيات كأس العالم.

  • Fußball WM 2018 Qualifikation Deutschland vs Nordirland (picture alliance/dpa/GES/M. I. Güngör)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    سباستيان روده

    سيقوم بدور "جوكر" خط الوسط في روسيا. يمكنه اللعب كظهير أيمن أو في خط الوسط الدفاعي. شارك في 24 مباراة دولية، وروسيا ستكون أول مشاركة له في المونديال.

  • Deutschland Nationalspieler Ilkay Gündogan 2015 (picture-alliance/GES-Sportfoto)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    إلكاي غوندوغان

    لسوء حظه أنه وفي اللحظات الأخيرة تخلف نجم مانشستر يونايتد عن المشاركة في مونديال البرازيل بسبب الإصابة، والشيء ذاته تكرر بعد سنتين في نهائيات كأس أمم أوروبا. وهذه المرة يبدو أن الحظ ابتسم له أخيرا. رصيده من المباريات الدولية 24 مباراة.

  • Fußball WM Qualifikation Deutschland - Norwegen (picture-alliance/dpa/D. Maurer)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    مسعود أوزيل

    يعاني لاعب أرسنال من تراجع في مستواه، رغم ذلك استدعاه لوف إلى روسيا. لعب 89 مبارة دولية، ومرتين في نهائيات كأس العالم.

  • Thomas Müller mit Kapitänsbinde (picture-alliance/S. Simon)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    توماس مولر

    مرة قال مدرب بايرن ميونيخ السابق الهولندي لويس فان خال، إنه لا يكمن اللعب بدون مولر. وهذا ينطبق أيضا على لوف. في جنوب إفريقيا 2010 فاز بلقب هدافي المونديال.

  • Marco Reus (picture-alliance/Rauchensteiner)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    ماركو رويس

    أخيرا سيشارك مهاجم بروسيا دورتموند في المونديال. رويس لم يسلم منذ انطلاق مسيرته الاحترافية من نحس الإصابة، ومن تمّ كان أداءه بين النازل والطالع. شارك في 29 مباراة دولية.

  • ulian Draxler (picture-alliance/GES/M. I. Güngör)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    يوليان دراكسلر

    مهمة لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ممارسة مزيد من الضغط والرفع من إيقاع الهجوم على الجانب الأيسر. 42 مباراة دولية، وهي المرة الثانية التي يشارك فيها في نهائيات كأس العالم.

  • WM 2018 Qualifikation Deutschland gegen Aserbaidschan (picture-alliance/AP Photo/M. Probst)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    ليون غوريتسكا

    تألق مع شالكه، وعلى مشارف الرحيل إلى باير ليفكوزن. من المتوقع أن يقضي المهاجم، في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم، معظم الفترات على دكة البدلاء. شارك إلى غاية اللحظة في 14 مباراة دولية.

  • Timo Werner mit goldenem Schuh (picture-alliance/GES/M. Ibo )

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    تيمو فيرنر

    متوهج وسريع مع الدقة في التسديد. بعد أن توج هكداف لبطولة كأس القارات تسلق مهاجم لايبزيغ صدارة قائمة لوف للهدافين. شارك في 12 مباراة دولية وروسيا أول مونديال للاعب الشاب (22 عاما).

  • Fußball WM Qualifikation Deutschland - Norwegen (Reuters/M. Rehle)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    ماريو غوميس

    في كأس أمم أوروبا في فرنسا قبل عامين، لعب مهاجم شتوتغارت دورا بارزا في تأهل منتخب بلاده إلى المربع الذهبي. لكن مباراة نصف النهائي كانت محطة غوميس الأخيرة بعد تعرضه للإصابة. لعب في 73 مباراة دولية، وهذه هي المرة الثانية التي يرافق فيها المانشافت إلى النهائيات.

  • Fußball Länderspiel England - Deutschland (Reuters/T. Melville)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    لوراي ساني

    من بين المواهب الكبيرة التي يتوفر عليها منتخب ألمانيا. يتميز لاعب مانشستر سيتي بسرعة فائقة، لكن تنقصه الدقة أمام مرمى الخصم. شارك في 11 مباراة دولية، وهذا هو أول مونديال له.

  • Fussball Freundschaftsspiel - England - Deutschland 0:0 | Julian Brandt (picture-alliance/SvenSimon/A. Waelischmiller)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    يوليان براند

    قضى في صفوف فريق باير ليفركوزن، موسما مهما استطاع فيه تحمل مسؤوليات أكبر، ما ساعده على بلوغ مستوى من النضج وتطوير أداءه بشكل ملفت، وهو ما عجل بمكافئة لوف له. شارك في 14 مباراة دولية.

  • Rio 2016 - Deutschland - Fidschi: Nils Petersen (picture-alliance/AP Photo/E. Savio)

    مونديال روسيا 2018 - التشكيلة الأولية للمنتخب الألماني

    نيل بيترسن

    لاعب فرايبورغ سيقوم بمهمة "جوكر" في خط الهجوم. برصيد 15 هدف، توجبيترسن كهداف للدوري الألماني خلال الموسم المنتهي، كما أنه كان من أبطال أولمبياد ريو 2016 الفائزين بالميدالية الفضية. وهي المرة الأولى التي استدعى فيها لوف هذا اللاعب.


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