 مقتل فلسطيني واصابة المئات حصيلة ″الاعداد والنذير″ في غزة | أخبار | DW | 11.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مقتل فلسطيني واصابة المئات حصيلة "الاعداد والنذير" في غزة

لقي فلسطيني حتفه وأصيب المئات اليوم الجمعة، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في غزة. ومع اقتراب موعد ذكرى النكبة الفلسطينية ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس ما تزال المظاهرات مستمرة بين الفلسطينيين لا سيما في قطاع غزة.

Gaza-Streifen Proteste von Palästinensern (Getty Images/AFP/M. Abed)

أكد مصادر طبية فلسطينية  الجمعة (11 مايو/ أيار) أن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينياً وأصابت 170 آخرين على الأقل من المحتجين في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد من قتلوا خلال الاحتجاجات التي بدأت قبل ستة أسابيع على الحدود بين غزة وإسرائيل إلى 44.

وقالت المصادر إن القتيل كان يشارك في احتجاج شرقي خان يونس بجنوب غزة. وأضافوا أن سبعة من المصابين حالتهم خطيرة وبينهم شاب عمره 16 عاماً أُصيب برصاصة في الوجه. في حين أكد منظمو الاحتجاجات التي تحمل اسم "مسيرة العودة الكبرى" إنهم يتوقعون توافد عشرات الآلاف من سكان غزة إلى المخيمات المقامة على الحدود في الأيام المقبلة.

وتبلغ الاحتجاجات ذروتها في أيام الجمعة، ويتوقع أن تبلغ أوجها يوم 15 مايو/ أيار إحياء لذكرى النكبة التي شهدت تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين مع قيام دولة إسرائيل عام 1948.

مختارات

ارتفعت حصيلة القتلى المتظاهرين الفلسطينيين بـ"مسيرة العودة" إلى 12 شخصاً ومئات الجرحى خلال مواجهات مع قوات الأمن الإسرائيلية، فيما أكد المنظمون لهذه المسيرات أنها ستستمر لأسابيع. (30.03.2018)

شارك آلاف الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل في إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية، التي تحتفل بها إسرائيل كذكرى قيامها، في مسيرة بقرية سباله المهجر سكانها في النقب، ورفعوا الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بحق العودة. (12.05.2016)

وقال شهود إن جنودا إسرائيليين استخدموا طائرات بدون طيار لإسقاط طائرات ورقية مشتعلة أطلقها المحتجون فوق الحدود في محاولة لإشعال النار في الأحراش وتشتيت القناصة.

ويحضر الفلسطينيون لتصعيد احتجاجاتهم على أطراف قطاع غزة الأسبوع المقبل بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية 70 ليوم "النكبة" وللاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس.

وأعلنت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة في غزة إطلاق اسم جمعة "جمعة الإعداد والنذير" في تظاهرات اليوم على طريق الاستعداد والتأهب ليوم 14 من الشهر الجاري "يوم الحشد الكبير".

وتستهدف هيئة مسيرات العودة التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية، استمرار فعالياتها حتى تصل ذروتها في 15 من الشهر الجاري عند إحياء الذكرى السنوية رقم 70 ليوم النكبة الفلسطينية. وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن فعاليات المسيرات ستتواصل بعد منتصف هذا الشهر حتى تحقيق المطالب الفلسطينية.

وفي سياق متصل شارك آلاف الاردنيين الجمعة في مهرجان جماهيري بمنطقة السويمة القريبة من الحدود مع الأراضي الفلسطينية تحت عنوان "القدس عنوان العودة" في الذكرى السبعين للنكبة.

وشارك أكثر من 10 آلاف شخص في المهرجان الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين في الاردن بمنطقة السويمة (نحو 55 كلم غرب عمان)، على ما أفادت مراسلة فرانس برس.

ورفعت في المكان لافتات كتب على بعضها "القدس عنوان العودة" و"عائدون"، إلى جانب أعلام أردنية وفلسطينية ورايات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

ومن المقرر افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس الاثنين وسط احتجاجات في العالم العربي والإسلامي منذ إعلان ترامب في كانون الأول/ ديسمبر نقل سفارة واشنطن من تل أبيب.

ع.أ.ج / ع غ (د ب ا، أ ف ب)

  • Hundertausende feiern 50 Jahre Israel Rabin Platz Tel Aviv (picture-alliance / dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    إعلان التأسيس والاعتراف

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. وكانت أمريكا أول الداعمين لتلك الدولة والمعترفين بها ورُفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة في نيويورك. قيام إسرائيل فتح الباب على مصراعيه لـ"صراع الشرق الأوسط".

  • Schiff Exodus im Hafen von Haifa 22.03.1947 (AFP/Getty Images)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "أرض الميعاد"

    اليهود أكبر مكون في المجتمع الإسرائيلي. ويصل عدد سكان الدولة العبرية اليوم أكثر من 8٫5 مليون نسمة. وينعت اليهود موطنهم الحالي بـ"أرض الميعاد"، إذ يعتقدون أن الرب وعد إبراهيم وعاهده على أن تكون هذه الأرض لنسله، وبأنها الأرض التي سيعود إليها اليهـود.

  • Symbolbild Palästina Israel Flaggen Konflikt (picture-alliance/dpa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "النكبة"

    "عيد الاستقلال" بالنسبة للإسرائيليين هو ذكرى "النكبة" بالنسبة للفلسطينيين. فبسبب حرب 1948 فقد فلسطينيون كثر بيوتهم ومورد رزقهم. وقدر عدد الذين خرجوا من بلدهم حينذاك بـ 700.000 فلسطيني، يُنعتون اليوم باللاجئين الفلسطينيين.

  • Nakba - Die Katastrophe

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لاجئون في دول الجوار وفي الضفة والقطاع

    يُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين اليوم بحوالي 5 مليون لاجئ فلسطيني. وحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، فإن اللاجئين الفلسطينيين يوجدون بـ 58 مخيم في الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وتُطلق كلمة "لاجئ" على الخارجين من فلسطين بعد نكبة 1948، في حين يقال "نازحون" لمن غادروا فلسطين بعد نكسة 1967.

  • Palästinenser im Libanon (Mona Naggar)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    ظروف مزرية

    يعيش اللاجئون الفلسطينيون أوضاعاً اجتماعية واقتصادية قاسية في المخيمات. فقد كشفت أونروا في تقاريرها عن الأوضاع المزرية لهؤلاء، والتي تمتاز عموماً بالفقر وبالكثافة السكانية وبظروف الحياة المكبلة. علاوة عن بنية تحتية غير ملائمة كالشوارع والصرف الصحي. ويشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين في هذه المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، في حين يمكنهم "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

  • Israel - Palästina | Symbolbild UNWRA (Getty Images/AFP/)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    لماذا أنوروا؟

    الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى. وتعمل على المساعدة والحماية وكسب التأييد لهم، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم. وتخصص الوكالة مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع داخل المخيمات وخارجها. تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 (رابعا) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

  • Palästina Vor dem Marsch der Rückkehr in Rafah (picture-alliance/dpa/ZUMA Wire/APA Images/A. Amra)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة

    حق العودة حلم يراود معظم اللاجئين الفلسطينيين. ولجأ الفلسطينيون وخصوصاً بعد اتفاق أوسلو إلى تشكيل لجان ومؤسسات بهدف الحفاظ على قضية اللاجئين والدفاع عن حق العودة.

  • Israel PK Netanjahu (REUTERS)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    حق العودة "إدامة للصراع"

    وقفت إسرائيل، منذ وقت قريب، إلى جانب أمريكا فيما يخص إغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة، وتمثل ذلك في تصريحات نتانياهو، الذي قال: "أتفق تماماً مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوية للأونروا". كما اعتبر أونروا "منظمة تديم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وتديم أيضاً رواية ما يسمى بحق العودة الذي يهدف إلى تدمير دولة إسرائيل".

  • Proteste im Gazastreifen (Reuters/I. A. Mustafa)

    الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

    "مسيرة العودة" أم "مسيرة الفوضى"؟

    الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يعرف نهاية. "مسيرة العودة"، كانت آخر التحركات التي قام بها الفلسطينيون، إذ احتشد الآلاف منهم قرب الحدود مع إسرائيل استعداداً لإحياء "يوم الأرض"، ما أسفر على مقتل وجرح العشرات. هذه المسيرة نعتتها إسرائيل بـ"مسيرة الفوضى"، واتهمت حماس بتنظيمها. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة

في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بمرور 70 عاماً على تأسيس دولتها، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى "النكبة". سنوات طوال من الشد والجذب بين الطرفين دون الوصول إلى حل للصراع الذي خلف ضحايا كثر وخسائر جسيمة. (18.04.2018)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Israel Palästina Flagge und Karte

الإسرائيليون والفلسطينيون.. عقود من الصراع على الأرض والذاكرة 18.04.2018

في الوقت الذي تحتفل فيه إسرائيل بمرور 70 عاماً على تأسيس دولتها، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى "النكبة". سنوات طوال من الشد والجذب بين الطرفين دون الوصول إلى حل للصراع الذي خلف ضحايا كثر وخسائر جسيمة.

USA UN-Sicherheitsrat - Syrienkonflikt

واشنطن تطالب مجلس الأمن برفض تصريحات عباس 04.05.2018

طلبت واشنطن من مجلس الأمن الدولي رفض الملاحظات التي أدلى بها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن اليهود واعتبارها "غير مقبولة" و"افتراءات وضيعة معادية للسامية". ومسعفون يحصون أكثر من ألف جريح على تخوم غزة.

Avigdor Lieberman

ليبرمان: أية احتجاجات قادمة قرب الحدود مع غزة ستقابل بقوة 03.04.2018

حذر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان فلسطينيي قطاع غزة مجدداً مؤكداً أن اقترابهم من الحدود مع إسرائيل "سيعرض حياتهم للخطر". وحذر ليبرمان من استمرار ما وصفه بـ "الاستفزازات" بالقرب من الشريط الحدودي.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  