مقتل فلسطيني وإصابة المئات حصيلة "الإعداد والنذير" في غزة

أكد مصادر طبية فلسطينية الجمعة (11 مايو/ أيار) أن قوات إسرائيلية قتلت فلسطينياً وأصابت 170 آخرين على الأقل من المحتجين في قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد من قتلوا خلال الاحتجاجات التي بدأت قبل ستة أسابيع على الحدود بين غزة وإسرائيل إلى 44.

وقالت المصادر إن القتيل كان يشارك في احتجاج شرقي خان يونس بجنوب غزة. وأضافوا أن سبعة من المصابين حالتهم خطيرة وبينهم شاب عمره 16 عاماً أُصيب برصاصة في الوجه. في حين أكد منظمو الاحتجاجات التي تحمل اسم "مسيرة العودة الكبرى" إنهم يتوقعون توافد عشرات الآلاف من سكان غزة إلى المخيمات المقامة على الحدود في الأيام المقبلة.

وتبلغ الاحتجاجات ذروتها في أيام الجمعة، ويتوقع أن تبلغ أوجها يوم 15 مايو/ أيار إحياء لذكرى النكبة التي شهدت تشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين مع قيام دولة إسرائيل عام 1948.

وقال شهود إن جنودا إسرائيليين استخدموا طائرات بدون طيار لإسقاط طائرات ورقية مشتعلة أطلقها المحتجون فوق الحدود في محاولة لإشعال النار في الأحراش وتشتيت القناصة.

ويحضر الفلسطينيون لتصعيد احتجاجاتهم على أطراف قطاع غزة الأسبوع المقبل بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية 70 ليوم "النكبة" وللاحتجاج على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إلى القدس.

وأعلنت اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة في غزة إطلاق اسم جمعة "جمعة الإعداد والنذير" في تظاهرات اليوم على طريق الاستعداد والتأهب ليوم 14 من الشهر الجاري "يوم الحشد الكبير".

وتستهدف هيئة مسيرات العودة التي تضم فصائل وجهات حقوقية وأهلية، استمرار فعالياتها حتى تصل ذروتها في 15 من الشهر الجاري عند إحياء الذكرى السنوية رقم 70 ليوم النكبة الفلسطينية. وأعلن مسؤولون فلسطينيون أن فعاليات المسيرات ستتواصل بعد منتصف هذا الشهر حتى تحقيق المطالب الفلسطينية.

وفي سياق متصل شارك آلاف الاردنيين الجمعة في مهرجان جماهيري بمنطقة السويمة القريبة من الحدود مع الأراضي الفلسطينية تحت عنوان "القدس عنوان العودة" في الذكرى السبعين للنكبة.

وشارك أكثر من 10 آلاف شخص في المهرجان الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين في الاردن بمنطقة السويمة (نحو 55 كلم غرب عمان)، على ما أفادت مراسلة فرانس برس.

ورفعت في المكان لافتات كتب على بعضها "القدس عنوان العودة" و"عائدون"، إلى جانب أعلام أردنية وفلسطينية ورايات جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.

ومن المقرر افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس الاثنين وسط احتجاجات في العالم العربي والإسلامي منذ إعلان ترامب في كانون الأول/ ديسمبر نقل سفارة واشنطن من تل أبيب.

ع.أ.ج / ع غ (د ب ا، أ ف ب)