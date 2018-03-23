 مقتل شرطي في انفجار استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية | أخبار | DW | 24.03.2018
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أخبار

مقتل شرطي في انفجار استهدف مدير أمن محافظة الإسكندرية

قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إن انفجارا وقع في مدينة الإسكندرية الساحلية استهدف موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية وأوقع قتيلا وأربعة مصابين من رجال الشرطة.

Ägypten Autobombe Anschlag in Alexandria (picture-alliance/Anadolu Agency/I. Ramadan)

أعلنت الداخلية المصرية اليوم السبت (24 آذار/مارس 2018) مقتل أحد أفرادها وإصابة 4 أخرين جراء انفجار بدائرة قسم شرطة سيدى جابر في مدينة الإسكندرية. وقال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في بيان صحفي، إنه "صباح اليوم السبت، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلًا سيارته". وحسب المسؤول :"أسفر ذلك عن استشهاد أحد أفراد الشرطة وإصابة أربعة آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق، على الفور انتقلت الأجهزة لفحص الواقعة".

مختارات

انطلقت في مصر رسميا التحضيرات للانتخابات الرئاسية المتوقع عقدها في أذار/مارس وسط غياب منافسين جديين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي. ويبدو الامتناع عن المشاركة في ظل الوضع الحالي الخصم الحقيقي الوحيد للرئيس للسيسي. (24.02.2018)

قامت السلطات الألمانية بترحيل عدد من المواطنين المصريين بينهم عدد من طالبي اللجوء السياسي، قالت إنهم انتهكوا قواعد الإقامة. لكن هناك تضارب كبير في الأرقام بين الجانبين المصري والألماني حول عدد المرحلين. (09.03.2018)

وكان مصدر أمني مصري قد أفاد في وقت سابق اليوم بسقوط قتيلين وعدد من الجرحى جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من فندق بمحافظة الإسكندرية. وأشار إلى أن السيارة المفخخة كانت تستهدف موكب مدير أمن الإسكندرية ولكنه فشل في تحقيق هدفه، وانتقل خبراء المفرقعات وتم إبلاغ المعمل الجنائي لبيان مكونات العبوة الناسفة في السيارة. وذكر متحدث باسم الأجهزة الأمنية لوكالة (فرانس برس) إن "عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور موكب مدير أمن المحافظة".

فيما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مدير الأمن اللواء مصطفي النمر قوله إن رجلي شرطة قتلا في الانفجار أحدهما سائق سيارة شرطة كانت تسير خلف سيارته والآخر مجند. وقال شهود عيان إن الانفجار هز منطقة رشدي بشرق الإسكندرية وإن قوات من الجيش والشرطة ضربت طوقا أمنيا حول مكان الانفجار.

ويمثل إسلاميون متشددون، يتركز نشاطهم في محافظة شمال سيناء لكن شنوا هجمات في القاهرة ومدن أخرى، تحديا أمنيا للحكومة. وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة قبل أيام من بدء التصويت في انتخابات رئاسية قاعدة جوية في سيناء حيث ينفذ الجيش والشرطة حملة واسعة ضد المتشددين الموالين لتنظيم "داعش" منذ التاسع من شباط/ فبراير. ويقول الجيش إنه قتل مئات المتشددين في الحملة الحالية وحملات سابقة بشمال سيناء تشارك فيها الشرطة.

ويوم الاثنين يبدأ المصريون في الداخل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي يسعي السيسي للفوز فيها بفترة رئاسة ثانية وأخيرة طبقا للدستور ويستمر التصويت يومين آخرين. وكان المصريون في الخارج قد أدلوا بأصواتهم أيام 16 و17 و18 آذار/مارس.

ز.أ.ب/ه.د (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Ägypten al-Arish, Sinai Bombenanschlag (picture-alliance/epa/STR)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    هجمات في سيناء تستهدف الجيش والشرطة

    عانت القوات المصرية من هجمات إرهابية متعددة في شمال سيناء منذ فبراير/شباط 2011، منها ما جرى في عهد الرئيس السابق محمد مرسي ما أسفر عن مقتل 16 جندياً مصرياً في أغسطس/آب 2012. لكن وتيرة الهجمات ازدادت في عهد السيسي، من أبرزها هجوم اسفر عن مقتل 31 جندياً وشرطياً في أكتوبر/تشرين الأول 2014. آخر الهجمات كانت هذا الأسبوع عندما قُتل جنديان وأصيب خمسة إثر انفجار عبرة ناسفة جنوب العريش.

  • Flugzeugabsturz über Ägypten Metrojet (picture-alliance/AP Photo/T. Belyakova)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    تفجير طائرة روسية بقنبلة يدوية الصنع!

    سقطت طائرة الركاب الروسية A321 في أكتوبر/تشرين الأول 2015 بسبب انفجار قنبلة يدوية الصنع حسب ما أعلنته موسكو، مخلّفة 224 قتيلاً. قال الرئيس الروسي بوتين إن تفجير الطائرة من الأعمال الإرهابية الأكثر دموية في تاريخ روسيا، فيما أعلن تنظيم مرتبط بـ"داعش" مسؤوليته عن الهجوم، بينما قالت مصر إنها لم تجد ما يثبت فرضية انفجار قنبلة داخل الطائرة، لكن خارجيتها عادت لاحقاً لتصف إسقاط الطائرة بالعمل الإرهابي.

  • Ägypten nach Mursi-Sturz (Reuters)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    المعركة ضد الإخوان بنكهة الحرب على الإرهاب

    ضمن قوائم الجماعات المسلحة، هناك حركتا "حسم" و"لواء الثورة" اللتان صنفتها الولايات المتحدة وبريطانيا في قائمة الإرهاب. تربط عدة تقارير إعلامية الحركتين بجماعة الإخوان المسلمين، غير أن هذه الأخيرة تنفي وتؤكد أنها ضد العنف في البلد، كما لم تعلن الحركتان تبعيتهما للجماعة. تصف السلطات المصرية الإخوان بالإرهابيين، غير أن هناك اتهامات للدولة المصرية بتصفية حساباتها مع الإخوان عبر بوابة الإرهاب.

  • Ägypten - Ägyptische Soldaten (Getty Images/AFP/K. Desouki)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    استراتيجية جديدة في فبراير 2018

    بدأ الجيش المصري (الجمعة التاسع من شباط/ فبراير 2018) عملية "شاملة" للقضاء على الإرهاب في سيناء و الدلتا والظهير الصحراوي مع الحدود الليبية، معتمدا بشكل كبير على الطائرات المقاتلة. الجيش تحدث عن قيام قواته الجوية بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري لتقطع خطوط الإمداد عن الإرهابيين، زيادة على وضع قوات مشتركة من الجيش والشرطة على المنافذ الحدودية وعلى كافة المناطق الحيوية بالبلد.

  • Ägypten weiterer Anschlag auf Kopten in Alexandria (Reuters/Str)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    المدنيون ضحايا الإرهاب

    شهد نوفمبر/تشرين الثاني 2017 مجزرة في قرية الروضة بسيناء عندما قُتل حوالي 305 شخصا ًفضلاً عن عشرات الجرحى. الهجوم نفذه إرهابيون بعبوة ناسفة فضلاً عن إطلاق الرصاص داخل فناء مسجد مرتبط بإحدى الطرق الصوفية. ليست هذه المجزرة الوحيدة، فقد وقعت أحداث مشابهة، منها مقتل 29 قبطياً وإصابة 24 في هجوم بالرصاص على حافلة كانت تقلهم صوب دير في المنيا جنوب القاهرة.

  • Bildergalerie ISIS (picture-alliance/abaca)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    جماعات مسلّحة متعددة

    تنشط في مصر عدة جماعات مسلحة، بينها من يدعي رفضه استهداف المدنيين. أشهر هذه الجماعات تنظيم "ولاية سيناء" المرتبط بـ"داعش"، والذي كان يعرف بأنصار بيت المقدس. ظهر إلى الوجود عام 2011 لغرض مهاجمة إسرائيل لكنه بدأ مع سقوط الرئيس مرسي بمهاجمة المدنيين والقوات المصرية. هناك جماعات أخرى أقل نفوذا كـ"جند الإسلام" التي أعلنت الحرب على تنظيم "ولاية سيناء"، وكذا "أنصار الإسلام"، و"أجناد مصر" و"المرابطون".

  • Ägypten Präsident Abdel Fattah Al-Sisi (picture-alliance/dpa/K. Elfiqi)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    تفاقم النشاط الإرهابي رغم خطوات السيسي

    رغم أن القوات المصرية استطاعت القضاء على الكثير من العناصر المتشددة، إلّا أن مصر لم تعانِ من الإرهاب بوتيرة أشدّ ممّا عليه الحال في عهد السيسي، الأمر الذي أثر كثيرا على حركة السياحة . كما تأتي هذه الهجمات في سياق اقتصادي مترّدٍ تعيشه مصر، وفي سياق تراجعٍ للحريات العامة وانتقاداتٍ متعددة تُوجه للقضاء المصري، لكن السيسي لا يكترث كثيرا لهذه الأمور ويمضي نحو ولاية ثانية.

  • USA Netanjahu mit Al-Sisi (picture-alliance/ZUMAPRESS.com)

    مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

    التعاون مع إسرائيل في الحرب على الإرهاب

    يعدّ السيسي من أكثر الرؤساء العرب حماساً للسلام مع إسرائيل، لكن إدارته لم تفصح عن وجود تعاون أمني مع تل أبيب في مجال محاربة الإرهاب، لأن التعاون –إن صح- سيكون مكلّفا لشعبية السيسي في بلده. غير أن تقارير إعلامية إسرائيلية نقلت أن التعاون قائم منذ مدة، كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز الى أن التعاون العسكري بين الطرفين تعزز منذ قدوم السيسي، وأن إسرائيل قامت بضربات جوية في سيناء ضد جماعات ارهابية.

    الكاتب: إسماعيل عزام


مختارات

مصر تواجه الإرهاب.. فُصول معركة تتضمن أهدافاً سياسية

عانت مصر طوال تاريخها الحديث من هجمات جماعات مسلحة. لكن الحدة ارتفعت منذ 2011، قبل أن تشهد تصعيدا غير مسبوق في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فُصول معركة مصر ضد الإرهاب متعددة، تستعرض DW بعضاً منها. (09.02.2018)  

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