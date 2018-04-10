مقتل شخصين في إطلاق نار في ألمانيا والقبض على مشتبه به

أعلن متحدث باسم الشرطة الألمانية اليوم السبت (19 أيار/مايو 2018) عن مقتل شخصين في فيشينغن قرب مدينة زاربروكن غربي البلاد جراء إطلاق نار. وذكر المتحدث أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

وكانت عدة وسائل إعلام قد ذكرت في وقت سابق أن الرجل المشتبه به أطلق النار حوله. ورفض المتحدث باسم الشرطة التعليق على هذه التقارير الإعلامية.

فيما نقل موقع "زاربروكن روندفونك" الإلكتروني عن متحدثة باسم الشرطة أن الجريمة حدثت بين أفراد عائلة واحدة. وأطلق الرجل النار في منزله وحول المنزل. وأكد الموقع مقتل شخصين وإصابة آخرين بإصابات خطيرة جراء الهجوم. وحضر مستشارون نفسيون المكان لتقديم المساعدة، فيما لم تعرف لغاية الآن دوافع المهاجم.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ)