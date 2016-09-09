مقتل جندي أمريكي في اليمن في هجوم على تنظيم القاعدة

أعلن الجيش الأمريكي الأحد (29 يناير كانون الثاني 2017) أن أحد عناصره قتل فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح في الهجوم على موقع لتنظيم القاعدة في اليمن ليل السبت الأحد، موضحا أن 14 مسلحا من التنظيم الجهادي قتلوا في الهجوم نفسه. وكان مسؤول يمني محلي أعلن مقتل 41 مسلحا من القاعدة على الأقل في الهجوم بينهم قادة، إضافة إلى ثماني نساء وثمانية أطفال.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية عن القيادة المركزية للجيش الأمريكي القول في بيان اليوم أن جنديا آخرا أصيب خلال "هبوط اضطراري" في موقع قريب. وكانت تقارير محلية يمنية ذكرت أن عشرات الجنود الأمريكيين شاركوا في عملية إنزال جوي بمحافظة البيضاء اليوم تبعتها اشتباكات أسفرت عن مقتل العشرات.

ومن جهة أخرى، أعلن أحد أفراد عائلة الأمريكي اليمني أنور العولقي الذي قتل في غارة أمريكية في العام 2011 ان ابنة هذا الإمام المتشدد قتلت ليل السبت الاحد في الهجوم الأمريكي الذي استهدف منازل وابنية لتنظيم القاعدة وسط اليمن. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن "نورة، ابنة أنور العولقي والبالغة من العمر ثمانية أعوام، قتلت في الهجوم في يكلا حيث كانت تعيش في منزل خالها" وهو أحد أفراد عائلة الذهب. وأنور العولقي، أحد أبرز قيادات تنظيم القاعدة، قتل في غارة أمريكية نهاية ايلول/سبتمبر 2011 بين منطقتي مأرب والجوف الواقعتين شرق وشمال العاصمة صنعاء.

م.س/ ط.أ ( د ب أ، أ ف ب)