 مقتل تسعة أشخاص في حادث دهس بكندا والشرطة تعتقل مشتبها به | أخبار | DW | 23.04.2018
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أخبار

مقتل تسعة أشخاص في حادث دهس بكندا والشرطة تعتقل مشتبها به

أعلنت الشرطة الكندية أن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وجرح 16 آخرون بعد ظهر الإثنين عندما دهس سائق بسيارة فان مستأجرة حشداً من المارة في وسط تورنتو، بدون الكشف عن الدوافع المحتملة للسائق. وجرى احتجاز مشتبه به والتحقيق مستمر.

Kanada Wagen rast in Menschen auf einer Kreuzung in Toronto (picture-alliance/empics/THE CANADIAN PRESS/A. V. Elkaim)

أعلنت الشرطة الكندية، الإثنين (23 نيسان/ أبريل)، مقتل 9 أشخاص وجرح 16 آخرين، في حادث دهس شاحنة لمجموعة من المارة في تورنتو. وأعلن بيتر يون، نائب قائد شرطة تورونتو، في مؤتمر صحفي أن سائق سيارة "فان" بيضاء صعد بها فوق رصيف مزدحم بالمارة في مدينة تورونتو بعد ظهر  الإثنين، ما نتج عنه هذا العدد من القتلى والجرحى. وتابع "سيكون هناك تحقيق معقّد"، مضيفا "لدينا شخص واحد قيد الاحتجاز والتحقيق مستمر".

مختارات

تتكشف تباعا معلومات عن عملية الدهس بسيارة في مدينة مونستر الألمانية، لكن الغموض ما يزال يلف دوافع العملية التي أقدم منفذها على الانتحار. (08.04.2018)

ووقع الحادث قبيل الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت تورنتو، بينما كانت حشود كبيرة من الموظفين في استراحة الغداء. وذكر شاهد واحد على الأقل أن السائق كان يستهدف على ما يبدو الضحايا عن عمد لمسافة نحو 1.6 كيلومتر. 

ووقع الحادث عند تقاطع شارعي يونغ وفينش المزدحم في ضاحية نورث يورك الشمالية بالمدينة، وفقا لما ذكرته دائرة شرطة تورونتو. وقال أليكس شاكر، الذي شهد الحادث، لشبكة "سي بي سي نيوز" إن الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة على الرصيف، موضحا أنها كانت تتجه صوب الجنوب في شارع يونغ. وتابع "بدأ يسير على الرصيف ويصدم شخصا تلو الآخر". وقال شاكر إنه رأى الشاحنة تصدم شخصا ومعه عربة أطفال. وأضاف شاكر: "لقد دمر حياة الكثير من الناس، وكل ما كان في طريقه".

وأظهرت لقطات فيديو على تويتر المارة وهم يقدمون المساعدات الطبية للضحايا على الأرض. وقال رئيس الوزراء جاستين ترودو للصحفيين في أوتاوا "تعاطفنا مع كل من تضرر.. من الواضح أنه سيكون لدينا المزيد لنقوله في الساعات القادمة". وأغلقت الشرطة التقاطع وطالبت السائقين بتجنب تقاطع الطريق المزدحم عادة. كما تم تعليق خدمة مترو الانفاق في المنطقة.

ص.ش/ف.ي (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture-alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.


مختارات

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة. (07.04.2018)  

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