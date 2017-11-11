مقتل تسعة أشخاص في حادث دهس بكندا والشرطة تعتقل مشتبها به

أعلنت الشرطة الكندية، الإثنين (23 نيسان/ أبريل)، مقتل 9 أشخاص وجرح 16 آخرين، في حادث دهس شاحنة لمجموعة من المارة في تورنتو. وأعلن بيتر يون، نائب قائد شرطة تورونتو، في مؤتمر صحفي أن سائق سيارة "فان" بيضاء صعد بها فوق رصيف مزدحم بالمارة في مدينة تورونتو بعد ظهر الإثنين، ما نتج عنه هذا العدد من القتلى والجرحى. وتابع "سيكون هناك تحقيق معقّد"، مضيفا "لدينا شخص واحد قيد الاحتجاز والتحقيق مستمر".

ووقع الحادث قبيل الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت تورنتو، بينما كانت حشود كبيرة من الموظفين في استراحة الغداء. وذكر شاهد واحد على الأقل أن السائق كان يستهدف على ما يبدو الضحايا عن عمد لمسافة نحو 1.6 كيلومتر.

ووقع الحادث عند تقاطع شارعي يونغ وفينش المزدحم في ضاحية نورث يورك الشمالية بالمدينة، وفقا لما ذكرته دائرة شرطة تورونتو. وقال أليكس شاكر، الذي شهد الحادث، لشبكة "سي بي سي نيوز" إن الشاحنة كانت تسير بسرعة كبيرة على الرصيف، موضحا أنها كانت تتجه صوب الجنوب في شارع يونغ. وتابع "بدأ يسير على الرصيف ويصدم شخصا تلو الآخر". وقال شاكر إنه رأى الشاحنة تصدم شخصا ومعه عربة أطفال. وأضاف شاكر: "لقد دمر حياة الكثير من الناس، وكل ما كان في طريقه".

وأظهرت لقطات فيديو على تويتر المارة وهم يقدمون المساعدات الطبية للضحايا على الأرض. وقال رئيس الوزراء جاستين ترودو للصحفيين في أوتاوا "تعاطفنا مع كل من تضرر.. من الواضح أنه سيكون لدينا المزيد لنقوله في الساعات القادمة". وأغلقت الشرطة التقاطع وطالبت السائقين بتجنب تقاطع الطريق المزدحم عادة. كما تم تعليق خدمة مترو الانفاق في المنطقة.

ص.ش/ف.ي (رويترز، أ ف ب، د ب أ)