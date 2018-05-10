مقتل إمام في هجوم غامض على مسجد بجنوب أفريقيا

وبحسب أجهزة الطوارئ، فإن ثلاثة أشخاص قالت وسائل إعلام محلية إنهم مصريون، دخلوا بعد صلاة الظهر مسجد مدينة فيرولام وهجموا على الإمام واحد المصلين والحارس. وأوضح بول هربست المتحدث باسم هذه الأجهزة أن المهاجمين "شدوا وثاق الإمام وطرحوه أرضا وشجوا رقبته" وسريعا ما توفي متأثرا بجروحه. كما تعرض الآخران للطعن وهما بحالة حرجة، بحسب المصدر ذاته.

وقبل أن يفروا في سيارة رمى المهاجمون زجاجات حارقة في المسجد الذي تعرض للحرق جزئيا. ووصل رجال الإطفاء إلى المكان سريعا و أخمدوا الحريق.

وقال فيصل سليمان رئيس شبكة مسلمي جنوب أفريقيا "لا نعرف إن كان الدافع إجراميا، وما إذا كان الأمر يتعلق بقصة حب فشلت أو لسبب ديني" مضيفا "أنها المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الأمر في جنوب أفريقيا".

يذكر أن نسبة المسلمين تبلغ 1,5 بالمئة في جنوب أفريقيا التي تعد 53 مليون نسمة.