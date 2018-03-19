 مقاتلون وأسرهم يغادرون الغوطة الشرقية في أول عملية إجلاء | أخبار | DW | 22.03.2018
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أخبار

مقاتلون وأسرهم يغادرون الغوطة الشرقية في أول عملية إجلاء

بموجب اتفاق بين روسيا وحركة "أحرار الشام"، غادرت حافلات تقل الدفعة الأولى من مقاتلين وأسرهم الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق باتجاه محافظة إدلب، التي شهدت الخميس قصفاً لسوق شعبية أسفر عن عشرات الضحايا.

Syrien Ost-Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

غادر مقاتلون ينتمون إلى حركة أحرار الشام ومدنيون مساء الخميس (22 مارس/آذار 2018) الغوطة الشرقية باتجاه شمال غرب البلاد بعد انتظار لساعات طويلة في أول عملية إجلاء من هذه المنطقة المحاصرة منذ التصعيد العسكري للجيش السوري الهادف لاستعادة السيطرة عليها. ويأتي إجلاء هذه الدفعة الأولى من المقاتلين والمدنيين بموجب اتفاق بين حركة أحرار الشام وروسيا يقضي بخروج الراغبين من مدينة حرستا المعزولة في غرب الغوطة الشرقية.

وبدأت عملية الإجلاء منذ الصباح الباكر بعد دخول الحافلات إلى المنطقة الواقعة تحت سيطرة حركة أحرار الشام في حرستا، قبل أن تتوجه تباعاً محملة بالمقاتلين والمدنيين إلى منطقة تماس قريبة. وبعد ساعات طويلة من الانتظار لاكتمال القافلة، خرجت 30 حافلة محملة بـ1580 شخصاً بينهم 413 مقاتلاً من الغوطة الشرقية باتجاه محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

مختارات

أبدت الأمم المتحدة قلقها البالغ من ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين في جبهات الحرب بسوريا. في الغوطة الشرقية آلاف يفرون من جحيم القصف المتواصل للقوات السورية والروسية، وفي عفرين أكبر نزوح للمدنيين منذ بدء الهجوم التركي. (16.03.2018)

أعلنت منظمتا مجتمع مدني ألمانيتان أنهما تدعمان مادياً ومنذ خمس سنوات المدرسة التي لقي حتفه فيها 15 طفلاً أمس، إثر قصف جوي، مشيرتان إلى أن نوع السلاح المستخدم ونوعية التدمير يعدان دلائل قوية على أن الهجوم تم من قبل روسيا. (20.03.2018)

وقبل تحرك الحافلات في نقطة التماس عند أطراف حرستا، شاهد مراسل "فرانس برس" مقاتلين يؤدون صلاة المغرب ونساء وأطفال يتجولون حول الحافلات أو يجلسون على جانب الطريق بانتظار البدء في رحلة تستغرق ساعات طويلة إلى إدلب. ومن المفترض أن تخرج دفعة ثانية من المقاتلين والمدنيين من حرستا الجمعة، وفق ما قال مصدر عسكري.

وأوضحت "سانا" أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين سيخرجون بموجب الاتفاق يصل إلى "1500 مسلح وستة آلاف من عائلاتهم". وخلال سنوات النزاع، شهدت مناطق سورية عدة بينها مدن وبلدات قرب دمشق عمليات إجلاء لآلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين بموجب اتفاقات مع القوات الحكومية إثر حصار وهجوم عنيف، أبرزها الأحياء الشرقية في مدينة حلب في نهاية العام 2016.

وتشن قوات النظام منذ 18 شباط/فبراير هجوماً عنيفاً على الغوطة الشرقية، بدأ بقصف عنيف ترافق لاحقاً مع هجوم بري تمكنت خلاله من السيطرة على أكثر من ثمانين في المئة من هذه المنطقة.

في سياق متصل، قُتل 22 مدنياً الخميس في غارات استهدفت سوقا في بلدة بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "سقط القتلى في غارات يرجح أن طائرات روسية نفذتها مستهدفة بلدة حارم في ريف إدلب الشمالي"، مشيرا إلى اصابة آخرين بجروح. وفي وقت لاحق نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن مصدر مصدر في الدفاع المدني في ادلب أن 30 شخصا على الاقل قتلوا وأصيب العشرات بجروح في قصف جوي استهدف سوقا شعبية في مدينة حارم في ريف ادلب الغربي.
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ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Syrien Brüchige Feuerpause in Ost-Ghuta (picture-alliance/dpa/XinHua/A. Safarjalani)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    بدأت العملية العسكرية، التي يشنها النظام السوري والقوات الروسية ومجموعة من الميلشيات "الرديفة"، على الغوطة الشرقية منذ 18 شباط/ فبراير 2018.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    خلَّفت هذه العملية حتى الآن حوالي 1000 قتيل وأكثر من 500 جريح. كما "نزح" وتم "تهجير" آلاف المدنيين.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد يوم الخميس 15 آذار/ مارس 2018 أكبر عملية "نزوح جماعي" منذ بدء التصعيد العسكري، من الغوطة الشرقية، حيث خرج في هذا اليوم 20 ألف مدني، وخاصةً من قرى حمورية وكفر بطنا، وذلك تزامناً مع تقدم ميداني لقوات النظام.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    أكد مصدر روسي أنه يوم الجمعة 16 آذا/ مارس 2018 فقط "غادر" ما يقارب من 500 مدني منطقة الغوطة المحيطة بالعاصمة السورية دمشق، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال وكبار السن.

  • Syrien Massenflucht aus Ghuta (Getty Images/AFP/L. Beshara)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    فشلت محاولات جمعيات ومنظمات الإنسانية إدخال المساعدات إلى الغوطة، التي تشهد حصاراً منذ عام 2013. تم ترحيل بعض العائلات الخارجة من الغوطة إلى الشمال السوري أو توزيعهم على مراكز إيواء داخل دمشق بحسب جهات رسمية سورية.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    يستمر "فرار" و"تهجير" المدنيين من منطقة عفرين شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات التركية مع مقاتين من "الجيش السوري الحر" حملة عسكرية منذ كانون الثاني/ يناير 2018 تحت اسم "غصن الزيتون" ضد مقاتلين أكراد.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    عبرت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات التي تتحدث عن مدنيين عالقين في عفرين، تمنعهم القوات الكردية من الفرار ويُستخدمون كـ"دروعٍ بشرية".

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    "نزح" الآلاف من منطقة عفرين منذ بدء الهجوم التركي، حيث باتت عفرين مطوقة بشكل شبه كامل باستثناء ممر وحيد يستخدمه المدنيون الذين يفرون بالآلاف إلى مناطق مجاورة.

  • Syrien Flucht aus Afrin (Reuters/K. Ashawi)

    الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

    شهد الأسبوع الثاني من شهر آذار/ مارس فرار أكثر من ثلاثين ألف مدني من عفرين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.


مختارات

الغوطة وعفرين.. لا صوت يعلو على آهات المدنيين سوى دوي القنابل

طغى الدم على الذكرى السنوية السابعة لانطلاق الاحتجاجات السلمية في سوريا، التي حوّلت إلى حرب أهلية أتت على الأخضر واليابس. الغوطة الشرقية ومنطقة عفرين شهدتا "نزوح" و"تهجير" الآلاف في النصف الأول من شهر آذار/مارس الجاري. (16.03.2018)  

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