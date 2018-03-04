 مفوضة العدل الأوروبية تطلب توضيحا من فيسبوك بسبب تسريب البيانات | أخبار | DW | 25.03.2018
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أخبار

مفوضة العدل الأوروبية تطلب توضيحا من فيسبوك بسبب تسريب البيانات

بعد فضيحة استغلال بيانات حوالي 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك دون موافقتهم، مفوضة العدل الأوروبية تطالب فيسبوك بتوضيح ما إذا كان قد تأثر أوروبيون بالتسريب المزعوم للبيانات.

Facebook Event (picture-alliance/AP Photo/N. Berger)

طالبت مفوضة العدل الأوروبية فيرا يوروفا، فيسبوك بتوضيح ما إذا كان قد تأثر أوروبيون بالتسريب المزعوم للبيانات على نطاق واسع من قبل منصة التواصل الاجتماعي، حسبما ذكرت صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية اليوم الأحد (25 آذار/مارس 2018). ووفقًا للصحيفة، فمن المقرر أن ترسل يوروفا رساله خطية إلى شيريل ساندبرغ، رئيسة العمليات في "فيسبوك" غدا الاثنين.

مختارات

يبقى السؤال المطروح دائما في العلن: ما مدى الأمان الذي تنعم به البيانات الخاصة على فيسبوك؟ أحد الكاشفين عن الفساد تسبب بمحنة لموقع التواصل الاجتماعي، وهنا لا يتعلق الأمر بسوء استخدام البيانات فقط ، بل بالرئيس ترامب كذلك. (21.03.2018)

لا يستغني أغلب الصغار والمراهقين عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح "السباق" عند بعضهم للحصول على "إعجاب" أو "ابتسامة" كالإدمان. الضغوط النفسية كبيرة والفتيات هن الأكثر تضررا. (23.03.2018)

وخضعت شركة "كمبردج أناليتيكا"، لتحليل البيانات، للتحقيق بعد أن قال شخص لصحيفة "ذا غارديان" إن المعلومات الواردة من حوالي 50 مليون مستخدم لموقع فيسبوك قد تم استغلالها دون موافقتهم واستخدامها في العمل الذي قامت به الشركة لصالح حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016.

ووجهت للشركة اتهامات بالحصول بشكل غير قانوني على معلومات من مستخدمي فيسبوك بعد الوصول إليها عن طريق مضلل تحت ستار تطبيق. وفي تصريحاتها إلى صحيفة "بيلد أم زونتاغ"، وصفت يوروفا "إساءة استخدام" بيانات مستخدمي فيسبوك بأنها "غير مقبولة على الإطلاق". ووصفت "الفضيحة" بأنها جرس إنذار للمستخدمين للنظر في ما يحدث لبياناتهم.

ز.أ.ب/ه.د (د ب أ)
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فضيحة فيسبوك تتفاقم.. وحملة عالمية لمقاطعته!

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