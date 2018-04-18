مفتاح الانتقال إلى ريال مدريد بيد محمد صلاح

لم يعد خافياً على أحد أن الهدف الأكبر لرئيس نادي ريال مدريد فلورينتينو بيريز في فترة الانتقالات القادمة هو الفوز بخدمات نجم نادي ليفربول محمد صلاح. ومن المعروف أيضاً أن نادي ليفربول سيستخدم جميع الأوراق التي توجد في يده لتعقيد مهمة إدارة نادي ريال مدريد.

لكن إدارة النادي، وحتى تحافظ على تركيز صلاح في المرحلة القادمة، أكدت أنها في حال ما قاد الدولي المصري فريقه ليفربول للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، فإنها ستكون مستعدة لمفاوضة كل من يرغب في الحصول على خدمات مهاجمه المصري الذي سجل هذا الموسم 31 هدفاً في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي ليفربول تسعى من خلال ذلك إلى تحفيز محمد صلاح، خاصة وأن الفريق على مرمى حجر من تحقيق إنجاز تاريخي في حال فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وتمكن صلاح من تسجيل ثمانية أهداف بدوري الأبطال هذا الموسم ليحتل المركز الثاني بعد كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد الذي أحرز 15 هدفا.

يشار إلى أن محمد صلاح كوفئ على ما قدمه حتى الآن في موسمه الأول مع ليفربول، بنيله جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين، متفوقا على نجم مانشستر سيتي البلجيكي كيفن دي بروينه. ويقدم صلاح أداء رائعا منذ انتقاله إلى ليفربول من روما الإيطالي إذ سجل حتى الآن 41 هدفا في جميع المسابقات.