 مغنية إسرائيلة تفوز بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية في لشبونة | أخبار | DW | 13.05.2018
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أخبار

مغنية إسرائيلة تفوز بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية في لشبونة

فازت الإسرائيلية ناتا بارزيلاي بمسابقة يوروفيجن الغنائية، ليصل بذلك عدد مرات فوز إسرائيل بالمسابقة إلى أربع مرات. وشاهد المسابقة أكثر من 200 مليون شخص في أنحاء العالم. وبهذا فازت إسرائيل بحق تنظيم المسابقة العام القادم.

Eurovision Song Contest 2018 - Finale Siegerin Netta Israel (Getty Images/AFP/F. Leong)

فازت إسرائيل بالنسخة الثالثة والستين لمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية، عن أغنية مستوحاة من التحرك النسائي ضد التحرش الجنسي #أنا-أيضا (Me-too)، وذلك في الحفل الختامي الذي استضافته لشبونة مساء السبت. وأدت أغنية "توي" المغنية الإسرائيلية نيتا بارزيلاي (25 عاما) والتي تعتبر نقيضا للصورة المعهودة للفنانات نظرا لوزنها الزائد.

مختارات

فاز المغني البرتغالي سلفادور سوبرال بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في العاصمة الأوكرانية كييف بعد حصوله على المركز الأول عن أغنيته "أمار بيلوس دوا" أو "حب الاثنين"، لتفوز البرتغال للمرة الأولى بلقب المسابقة. (14.05.2017)

وقالت بارزيلاي باكية بعد إعلان فوزها "أشكركم لأنكم تقبلتم الاختلاف واحتفيتم بالتنوع"، مضيفة "أعشق بلادي". وتفوقت بارزيلاي في النهائي على المغنية اليونانية من اصل ألباني والتي مثلت قبرص ايليني فوريرا.

وكانت إسرائيل فازت بمسابقة "يوروفيجن" ثلاث مرات في 1978 و1979 و1998.

وكان الفائز عن نسخة العام الماضي هو المغني البرتغالي سالفادور سوبرال في الحفل النهائي الذي استضافته حينذاك كييف.

 ي.ب/ ف.ي (ا ف ب، رويترز)

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    فوز حافية القدمين

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  • Eurovision Song Contest - Emmelie de Forest

    في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

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  • ESC Eurovision Song Contest in Malmö Deutschland Cascada

    في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

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    في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

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  • ESC Eurovision Song Contest in Malmö Ukraine

    في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

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    المشاركة الفلندية كريستا زيجفريدز التي غنت "ماري مي" ختمت ظهورها بقبلة أنثوية مثيرة على شفاه إحدى الراقصات. ومع ذلك حصلت أيرلندا على المركز الأخير.

  • ESC Eurovision Song Contest in Malmö Fans

    في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

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    حماس المشجعين البريطانيين في دعم مرشحتهم الستينية بوني تايلر(61 عاما)، نجمة أغاني البوب في فترة السبعينيات والثمانينيات، التي كانت أكبر مشاركة، وحصلت على المركز التاسع عشر.

  • ESC Eurovision Song Contest in Malmö Niederlande

    في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

    صوت هولندي رخيم

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  • ESC Eurovision Song Contest in Malmö Moldavien

    في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

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    أبهرت المشاركة ألونا مون (من مالديفيا) الجمهور ليس بغنئها ولكن بفستانها المندمج مع الأضواء والملتهب بما يسبه النيران المبعثة من بركان هائج.

  • ESC Eurovision Song Contest in Malmö Litauen

    في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

    حذاء الحب والآلم!

    المشارك الليتواني أنريوس بوجافيس لفت الأنظار بكلمات أغنيته االتي تقول "ألبس زوجا من الأحذية، أحدهما إسمه الحب والآخر الألم".

  • ESC Eurovision Song Contest in Malmö Rumänien

    في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

    مصاص الدماء من رومانيا

    سيزار، المشارك الروماني ظهر بثياب الدراكولا، مما جعله أحد المشاركين الذين لفتوا الأنظار إليهم

  • ESC Eurovision Song Contest in Malmö Norwegen

    في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

    حضور افقتد للقدرة على الحركة

    مارغريت بيرجر، كانت من الأصوات الجميلة في المسابقة، لكن يبدو أن فستانها الطويل المحزوق قيد حركتها على خشبة المسرح، ولكن بالتأكيد لم يكن السبب في عدم فوزها.

  • ESC Eurovision Song Contest in Malmö Griechenland

    في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

    اليونان ـ رجال بتنورات

    بحضور غلب عليه طابع الفلكلور الشعبي وحفلات مشاوي البيكنيك قدمت فرقة كوزا موسترا اليونانية أغنية بعنوان "الكحول مسموح".

    الكاتب: نادين زيان/ عبده جميل المخلافي/وكالات


مختارات

في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013

تابع مساء السبت/صباح الأحد (18/19 مايو/آيار) نحو 152 مليون مشاهد عبر العالم المرحلة النهائية من مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن". وقد وصلت 26 دولة إلى المرحلة النهائية من المسابقة التي تم بثها من مدينة مالمو السويدية. (19.05.2013)  

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