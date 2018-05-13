مغنية إسرائيلة تفوز بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية في لشبونة

فازت إسرائيل بالنسخة الثالثة والستين لمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية، عن أغنية مستوحاة من التحرك النسائي ضد التحرش الجنسي #أنا-أيضا (Me-too)، وذلك في الحفل الختامي الذي استضافته لشبونة مساء السبت. وأدت أغنية "توي" المغنية الإسرائيلية نيتا بارزيلاي (25 عاما) والتي تعتبر نقيضا للصورة المعهودة للفنانات نظرا لوزنها الزائد.

وقالت بارزيلاي باكية بعد إعلان فوزها "أشكركم لأنكم تقبلتم الاختلاف واحتفيتم بالتنوع"، مضيفة "أعشق بلادي". وتفوقت بارزيلاي في النهائي على المغنية اليونانية من اصل ألباني والتي مثلت قبرص ايليني فوريرا.

وكانت إسرائيل فازت بمسابقة "يوروفيجن" ثلاث مرات في 1978 و1979 و1998.

وكان الفائز عن نسخة العام الماضي هو المغني البرتغالي سالفادور سوبرال في الحفل النهائي الذي استضافته حينذاك كييف.

ي.ب/ ف.ي (ا ف ب، رويترز)