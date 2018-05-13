مغنية إسرائيلة تفوز بمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية في لشبونة

فازت إسرائيل بالنسخة الثالثة والستين لمسابقة يوروفيجن للأغنية الأوروبية، عن أغنية مستوحاة من التحرك النسائي ضد التحرش الجنسي #أنا-أيضا (Me-too)، وذلك في الحفل الختامي الذي استضافته لشبونة مساء السبت. وأدت أغنية "توي" المغنية الإسرائيلية نيتا بارزيلاي (25 عاما) والتي تعتبر نقيضا للصورة المعهودة للفنانات نظرا لوزنها الزائد.
وقالت بارزيلاي باكية بعد إعلان فوزها "أشكركم لأنكم تقبلتم الاختلاف واحتفيتم بالتنوع"، مضيفة "أعشق بلادي". وتفوقت بارزيلاي في النهائي على المغنية اليونانية من اصل ألباني والتي مثلت قبرص ايليني فوريرا.
وكانت إسرائيل فازت بمسابقة "يوروفيجن" ثلاث مرات في 1978 و1979 و1998.
وكان الفائز عن نسخة العام الماضي هو المغني البرتغالي سالفادور سوبرال في الحفل النهائي الذي استضافته حينذاك كييف.
ي.ب/ ف.ي (ا ف ب، رويترز)
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
فوز حافية القدمين
فازت المغنية الدنماركية ايميلي دي فوريست بالجائزة الكبرى لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" في نسختها 58 التي أقيمت مساء السبت في مدينة مالمو السويدية. ..
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
توقعات مسبقة
..من البداية كانت دي فوريست (20عاما) والتي عرفت بـ(حافية القدمين) الأوفر حظا للفوز بجائزة المسابقة بأغنيتها "اونلي تيردروبز" أو (دموع فقط).
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
خيبة أمل ألمانية
واكتفت فرقة كاسكادا الألمانية بالمرتبة 21، وكانت قد فازت في الأدوار التمهيدية لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن". وتقول كلمات أغنية Glorious "نحن شباب وأحرار"، و"كن ثائراً، إذ هناك حياة قبل الموت": هذه الكلمات تلخّص المشاركة الألمانية لمسابقة هذا العام من يوروفيجن.
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
عرض بهلواني من أذربيجان
وحصلت أذربيجان، التي مثلها في المسابقة فريد محمدوف بأغنية "هولد مي" أو (تمسك بي) ، على المركز الثاني بإجمالي 234 نقطة. وكانت أذربيجان قد فازت قبل عامين بالمسابقة الأوروبية الشهيرة. عرض محمدوف اتسم بالإستعراض البلهواني المسرحي المبهر.
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
الحسناء الأوكرانية والوحش
حصلت الحسناء الأوكرانية زلاتا اوجينفيتش على المركز الثالث بإجمالي 214 نقطة عن أغنيتها "جرافيتي" أو (جاذبية). زلاتا ظهرت على خشبة المسرح في مشهد بصحبة رجل يبلغ طوله مترين و35 سنتيمترا يحملها بين يديه.
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
قبلة أنثوية ساخنة
المشاركة الفلندية كريستا زيجفريدز التي غنت "ماري مي" ختمت ظهورها بقبلة أنثوية مثيرة على شفاه إحدى الراقصات. ومع ذلك حصلت أيرلندا على المركز الأخير.
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
مشاركة ستينية
حماس المشجعين البريطانيين في دعم مرشحتهم الستينية بوني تايلر(61 عاما)، نجمة أغاني البوب في فترة السبعينيات والثمانينيات، التي كانت أكبر مشاركة، وحصلت على المركز التاسع عشر.
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
صوت هولندي رخيم
بصوتها الرخيم ألهبت المشاركة الهولندية أنوك حماس الجمهور بأغنية "بيردز" وكانت تعد ضمن المرشحين للفوز بالمسابقة.
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
بركان الفستان المالديفي
أبهرت المشاركة ألونا مون (من مالديفيا) الجمهور ليس بغنئها ولكن بفستانها المندمج مع الأضواء والملتهب بما يسبه النيران المبعثة من بركان هائج.
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
حذاء الحب والآلم!
المشارك الليتواني أنريوس بوجافيس لفت الأنظار بكلمات أغنيته االتي تقول "ألبس زوجا من الأحذية، أحدهما إسمه الحب والآخر الألم".
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
مصاص الدماء من رومانيا
سيزار، المشارك الروماني ظهر بثياب الدراكولا، مما جعله أحد المشاركين الذين لفتوا الأنظار إليهم
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
حضور افقتد للقدرة على الحركة
مارغريت بيرجر، كانت من الأصوات الجميلة في المسابقة، لكن يبدو أن فستانها الطويل المحزوق قيد حركتها على خشبة المسرح، ولكن بالتأكيد لم يكن السبب في عدم فوزها.
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في صورـ مسابقة الأغنية الأوروبية 2013
اليونان ـ رجال بتنورات
بحضور غلب عليه طابع الفلكلور الشعبي وحفلات مشاوي البيكنيك قدمت فرقة كوزا موسترا اليونانية أغنية بعنوان "الكحول مسموح".
الكاتب: نادين زيان/ عبده جميل المخلافي/وكالات