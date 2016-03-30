 مع هذه الحمية ستخسر الوزن دون أن تحرم نفسك مما تشتهيه | عالم المنوعات | DW | 22.03.2018
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منوعات

مع هذه الحمية ستخسر الوزن دون أن تحرم نفسك مما تشتهيه

الحلم الجميل بفقدان الوزن الزائد دون المعاناة من الشعور بالجوع الشديد أو احتساب السعرات الحرارية، قد يكون ممكناً الآن. إذ توصلت طبيبة أميركية إلى اكتشاف "الحمية الحجمية"، مع المحافظة على التنوع الغذائي. فكيف ذلك؟

Eisfans in Deutschland (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTOs)

المحافظة على الوزن المثالي قد يكون من المهمات الصعبة لدى بعض الأشخاص، الذين لا يمكنهم التحكم بشهيتهم تجاه الأطعمة المتنوعة أو الدسمة المليئة بالحريرات، التي من شأنها أن تضيف بعض الكيلوغرامات غير المرغوب بها. واتباع حمية قد يكون قاسياً إذا ما تطلب الأمر الامتناع عن الطعام أو الالتزام بعدد حريرات محدد، أو تجنب بعض الأطعمة. غير أن حل هذه المشكلة قد يكون ممكناً، حيث أن الحمية الحجمية تعدك بإنقاص الوزن دون عناء احتساب الحريرات أو الحرمان.

وبالرغم من أن معظم الأنظمة الغذائية تعتمد على التقليل من الطعام للوصول إلى النتيجة المرجوة. إلا أن باربرا رولز، الطبيبة الأميركية والأستاذة في علوم التغذية، اكتشفت طريقة أخرى لإنقاص الوزن عبر ما أطلقت عليه اسم الحمية الحجمية، دون أوجاع انكسار القلب أمام الوجبات المتنوعة.

مختارات

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يعتمد هذا النظام على فكرة بسيطة ومقنعة وهي من خلال ملء المعدة، ولكن بالأغذية الصحية، التي تحتوي على سعرات حرارية قليلة، ومن ناحية أخرى ذات كثافة عالية وغنية بالألياف الغذائية والمياه. ويؤدي تناول وجبة كهذه إلى الشعور بالشبع، وعدم وجود رغبة ملحة بتناول الطعام، أو الجوع الشديد لتناول الدهون أو السكريات كما يحدث في غيرها من الحميات. بحسب ما نشره موقع (بونكته .دي).

تقسيم الأغذية إلى مجموعات:

أما بالنسبة لقائمة الأطعمة المسموح بها في هذه الحمية، التي تعد بعدم اللجوء إلى احتساب الحريرات، فتنقسم إلى 4 مجموعات كالتالي:

المجموعة 1: الفواكه والخضروات قليلة النشا (مثل التوت، والتفاح، والطماطم والخس وغيرها). إضافة إلى منتجات الألبان قليلة الدسم (مثل اللبن الرائب أو الجبن) والحساء.

المجموعة 2: الفواكه، والخضروات، مع محتوى مرتفع من النشا (كالبطاطا أو الجزر)، واللحوم قليلة الدهون، والبقوليات، ومنتجات الحبوب الكاملة.

المجموعة 3: اللحوم، والأجبان، والبيتزا، والآيس كريم، والبطاطس، والخبز الأبيض، وصوص السلطة.

المجموعة 4 : رقائق البطاطا (الشيبس)، شوكولا، زبدة، زيت، مكسرات.

تقوم الحمية على الاعتماد على المجموعة الأولى، والثانية كوجبات أساسية يومياً، في حين يفضل تناول الأطعمة من المجموعة الثالثة بكميات قليلة، أما المجموعة الرابعة فمن الممكن تناولها بين حين وآخر ولكن بكميات قليلة جداً.

والفكرة الرئيسية من ذلك أن غراما واحدا من البروتين يحتوي على سعرات حرارية أقل من غرام واحد من الدهون، لذا من الأفضل الإكثار من الأطعمة ذات السعرات الحرارية القليلة مما ينتج الشعور بالشبع والامتلاء، وتناول كميات قليلة من الدهون. والجدير بالذكر أن الاتباع الحقيقي لهذا النظام يؤدي إلى فقدان كيلوغرام واحد أسبوعياً دون الشعور بالجوع أو التعرض لسوء التغذية بفضل تنوعه بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم. بحسب ما نشره موقع (بيلد دير فراو).

ر.ض/ف.ي

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    المكسرات

    على الرغم من أن المكسرات مثل الفستق والكاجو واللوز تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها لا تؤثر على نظام الحمية الغذائية، فتناولها بعد وجبة خفيفة يعادل تناولك لوجبة دسمة، فالمكسرات غنية بالبروتينات والدهون التي تجعل الجسم يشعر بالشبع، فضلا عن أن المكسرات تحتوي على مجموعة متنوعة من الألياف والمواد المضادة للأكسدة.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    البيض

    يعد البيض غذاء جيدا لمن يرغب بإنقاص وزنه، إذ أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الفطور لا يميلون إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية أثناء النهار، و المهم هو طريقة التحضير إذ يستحسن تناول البيض مسلوقا بدلا من قليه.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الفاصوليا

    يحتوي هذا النوع من البقوليات على نوعين من الألياف، بعضها قابل للذوبان وآخر غير قابلة للذوبان إضافة إلى البروتين. هذا المزيج يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة فضلا عن أن الفاصوليا تخفض من الكولسترول في الدم.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    أوراق السلطة الخضراء

    أثبتت الدراسات أن أوراق السلطة الخضراء من المواد الغذائية التي تشعرك بالشبع، والبدء بتناول السلطة يجعلك تتناول سعرات حرارية أقل بنسبة 12 بالمائة، والسبب هو أن الماء والألياف الموجودة في الخضروات تملئ المعدة وتعزز الشعور بالشبع.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الشوربة

    للشوربة أيضا تأثير مشابه للسلطة وخاصة حساء الخضروات، فالبدء بتناول الشوربة يساعد على تقليل السعرات الحرارية ، فالشوربة تجعلك تشعر بالشبع سريعا.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الأسماك

    أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك في وجبة الغذاء لا يشعرون بالجوع مساءً مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون لحوما أخرى مثل لحم البقر أو الغنم مثلا.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    البطاطس:

    للوهلة الأولى يبدو الأمر متناقضا، فالبطاطس غنية بالكربوهيدرات. ولكن دراسة واسعة النطاق حول الشعور بالشبع أثبتت أن البطاطا الحلوة المسلوقة هي أكثر مادة غذائية مشبعة من بين 38 مادة أخرى تم تجربتها.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    التفاح والبرتقال

    ووفقا للدراسة ذاتها التي أجريت حول الشبع، تبين أن التفاح والبرتقال هم من أكثر الفواكه التي تعزز الشعور بالشبع لأوقات طويلة، فمن يرغب بتناول أطعمة خفيفة ومشبعة بين الوجبات، ينصحه خبراء التغذية بتناول تفاحة أو برتقالة

  • Haferflocken

    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    المنتجات المصنوعة من الحبوب

    تناول حبوب الشوفان أثناء الفطور مثلا يعزز الشعور بالشبع أكثر من تناول أغذية تحتوي على كربوهيدرات بسيطة، والسبب هو أن الجسم يحتاج إلى وقت أطول لهضم الألياف، ما يعني أنها تبقى في المعدة لعدة ساعات بعد تناولها.

    الكاتب: دالين صلاحية


مختارات

أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

الشعور الدائم بالجوع هو أصعب ما يواجه الراغبين في تخفيف وزنهم، بيد أن هناك أطعمة مغذية ينصح بتناولها دوما أثناء الحمية الغذائية فهي تقضي على الشعور بالجوع دون أن يكون لها تأثير سلبي على نظام الحمية الغذائية. (26.06.2015)  

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