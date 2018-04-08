 معطيات جديدة بشأن عملية الدهس بمونستر وغموض حول الدوافع | أخبار | DW | 08.04.2018
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أخبار

معطيات جديدة بشأن عملية الدهس بمونستر وغموض حول الدوافع

تتكشف تباعا معلومات عن عملية الدهس بسيارة في مدينة مونستر الألمانية، لكن الغموض ما يزال يلف دوافع العملية التي أقدم منفذها على الانتحار.

Deutschland Münster Attacke mit Campingbus | Polizei vor Wohnung des Täters (Getty Images/AFP/M. Gottschalk)

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الأحد (8 أبريل/ نيسان 2018) أنها تستبعد وجود دوافع "سياسية" لدى سائق الشاحنة الصغيرة، الذي دهس أمس السبت حشدا في مقهى فقتل اثنين وجرح 20 آخرين، قبل أن ينتحر. في حين ذكرت وسائل إعلام أنه يعاني من اضطرابات نفسية. وقال هايو كوليش قائد الشرطة في مدينة مونستر حيث وقع الحادث "لا توجد أي مؤشرات على دوافع سياسية" مضيفاً أن "الدوافع وأسباب (الجريمة) لا تزال مع مرتكبها نفسه".

"لا دوافع إسلامية وليس لاجئاً"

ومن جانبه قال هربرت رويل وزير الداخلية في ولاية شمال الراين ويستفاليا، حيث تقع مدينة مونستر، إن المهاجم تصرف بمفرده ويبدو أنه يعاني من مشاكل نفسية. وأضاف بعد تقديم التعازي مع وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر ورئيس وزراء الولاية أرمين لاشيت، "هناك الكثير من المؤشرات على أن الشخص المعني كان يعاني من مشاكل (نفسية). يجب التحقيق في هذا الأمر بدقة". وأكد هربرت رويل "لا شيء يدل حاليا على أن للقضية دوافع اسلامية"، متابعاً أن سائق الشاحنة الصغيرة "ألماني وليس لاجئاً كما يتردد في كل مكان".

Deutschland Münster Attacke mit Campingbus | Gedenken Horst Seehofer & Armin Laschet (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

رئيس وزراء شمال الراين ووزير داخلية ألمانيا يضعان الزهور في مكان وقع الحادث في مونستر

وأوضحت القناة الثانية الألمانية (زد.دي.إف) أن الشرطة تفتش منزل مرتكب الحادث وتجري تحريات عن اتصاله بمتطرفين يمينيين لكن لا دليل بعد على أنه هو نفسه يميني متطرف. وذكرت الشرطة اليوم  أنها تبحث عن الدافع المحتمل لمنفذ الهجوم وأن خبراء الطب الشرعي يمشطون مكان الهجوم بحثا عن أدلة.

كان معروفا للشرطة 

مختارات

عاش سكان مونستر ساعات عصيبة بعد وقوع عملية دهس في قلب المدينة. كان الحديث في وسائل التواصل الاجتماعي يتجه نحو "إسلاميين" أو لاجئين وراءه، غير أن الشرطة حذرت من التكهنات لتعلن من بعد أن مرتكبه ألماني غريب الأطوار. (08.04.2018)

حددت الشرطة الألمانية هوية شخصين قتلا في حادث دهس شاحنة صغيرة لحشد في مدينة مونستر غرب ألمانيا يوم السبت. والتحقيقات لا تؤشر إلى"خلفية إسلامية لمنفذ الهجوم" الذي يعاني إضطرابات نفسية. (08.04.2018)

ولم يعرف بعد على وجه الدقة دوافع منفذ الهجوم البالغ من العمر 48 عاماً،  لكن الأمر المؤكد هو أن العملية التي وقعت في قلب مدينة مونستر بشمال غرب ألمانيا وأودت بحياة امرأة في الحادية والخمسين ورجل في الخامسة والستين، ليست اعتداء جهاديا.

وقالت إيلكه ادومايت، كبيرة ممثلي الادعاء العام في مدينة مونستر، إن منفذ جريمة الدهس في المدينة كان معروفا لدى الشرطة بسبب مخالفات صغيرة. وأوضحت ادومايت، أنه كان قد جرى اتخاذ ثلاثة إجراءات ضده في مدينة مونستر وإجراء آخر في مدينة ارنسبرغ، وتعود هذه الأحداث إلى عامي 2015 و2016، وأضافت أن هذه الإجراءات تم وقفها جميعا.

وتعلقت الإجراءات بتهديد الجاني بإحداث أضرار مادية وهروبه من مكان حادث سير والاحتيال. وأضافت ادومايت أنه لا يزال يتعين توضيح ملابسات هذه الإجراءات "لكن من الوهلة الأولى ليس هناك أدلة كان يمكن لنا من خلالها أن نتبين تزايدا في الحدة الإجرامية لدى الجاني".

ص.ش/ع.ج.م (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    قالت شرطة مدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت يوم السبت في المدينة أدى إلى جرح ثلاثين شخصا ومقتل الكثيرين.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    العملية وقعت عندما دهست عربة "فان" صغيرة حشداً من الناس وسط المدينة.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    الشرطة الألمانية قالت إن سائق العربة انتحر بإطلاق الرصاص على نفسه.

  • Deutschland Polizei: Täter von Münster ist tot (picture-alliance/dpa)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    مصادر رسمية أكدت سقوط 4 قتلى على الأقل.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    صحيفة زود دويتشه تسايتونغ تقول إن ليس هناك أي إشارات على أن هجوم مونستر يحمل دوافع إرهابية. وتضيف إن سائق السيارة ألماني وتبدو عليه علامات إضطرابات عقلية. ويتم حاليا تفتيش شقة المهاجم.

  • Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (picture alliance/dpa/B. Thissen)

    في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

    هناك شائعات ترددت عن وجود شخصين آخرين إلى جانب السائق الذي قاد العربة، والشرطة تدرس ما إذا كان هناك شركاء آخرون للمنفذ.


مختارات

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة. (07.04.2018)  

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Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte (Reuters/NonstopNews)

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى 07.04.2018

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة.

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