 ″معجزة″ علاقة برلين - تل أبيب بعد 70 عاماً على تأسيس إسرائيل | سياسة واقتصاد | DW | 18.04.2018
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سياسة واقتصاد

"معجزة" علاقة برلين - تل أبيب بعد 70 عاماً على تأسيس إسرائيل

"معجزة"، هكذا يصف البعض العلاقات الألمانية - الإسرائيلية بعد مرور 70 عاما على تأسيس دولة إسرائيل. "معجزة" أن تكون أوثق علاقات إسرائيل خارجياً مع ألمانيا التي شهدت محارق نازية لليهود. غير أن العلاقة شهدت تفاهمات وخلافات.

Symbolbild deutsch-israelische Beziehungen (picture-alliance/dpa/R. Schlesinger)

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مسرورا بالزيارة التي قام بها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في نهاية أذار/ مارس إلى إسرائيل فور تسلمه منصب وزير الخارجية. وقال نتانياهو بعد محادثة مع ماس:" لقد وصلتم إلى قلوبنا بالأشياء التي قلتموها حول الهولوكوست والعنصرية". وكان ماس قد سافر إلى إسرائيل بهدف تحسين العلاقات التي طرأ عليها بعض الفتور. وقال ماس عند تسلمه منصب وزارة الخارجية إنه "لم يدخل مجال السياسة بسبب فيلي براندت وليس بسبب حركة السلام، بل بسبب أوسشفيتس". ويعني بذلك المعسكر النازي السيء الصيت في بولندا.

مختارات

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس يراهن على نزع التوتر

قال الناشر الألماني الإسرائيلي ميشاييل فولفزون في مقابلة مع DW ، إن وزير الخارجية يبني على أساس علاقات جيدة تقليديا، وأضاف: "Hنه وجد مجددا نبرة لطيفة تجاه إسرائيل". وقبلها، كما يقول فولفزون تم من جانب سلفه وزير الخارجية السابق زيغمار غابرييل "كسر الكثير من البورسلان". وكان غابرييل قد التقى السنة الماضية مع منظمة مدافعة عن حقوق الإنسان منتقدة لإسرائيل، وأثار غضب نتانياهو.

غير أن الخلاف السياسي بات منذ مدة أمرا عاديا بين برلين وتل أبيب. وبالنسبة إلى ليديا أفيربوخ من مؤسسة العلوم والسياسة في برلين فالأسباب واضحة. فهي ترى أن " العلاقات لم يطرأ عليها فتور، وإنما تعثرت". فهناك مواقف مختلفة بشأن سياسة الاستيطان وليس هناك للوهلة الأولى طريق لتجاوز هذه الفجوة. إلى ذلك تضاف التصورات المختلفة بشأن وضع القدس. وأضافت أفيربوخ أن العلاقات الألمانية - الإسرائيلية الوثيقة بعد أجيال قليلة فقط بعد الهولوكوست هي "معجزة" وتبدو وكأنها "أسطورة"، كما يعتقد بعض الساسة.

"أسطورة - إسرائيل لا توجد إلا بسبب الهولوكوست"

ميشاييل فولفزون لا ينظر إلى ذلك ببهجة كبيرة، ويريد إلغاء "أسطورة": " بدون هولوكوست لا وجود لإسرائيل أو بدون هتلر لا وجود لإسرائيل". فهذه تصورات منافية للتاريخ، بل إن تأسيس دولة إسرائيل كان مبرمجا قبلها بمدة طويلة: كجزء من القضاء على الاستعمار، حسب قوله.  وعندما تأسست دولة إسرائيل في الـ 14 من مايو/ أيار 1948، كان اهتمام الرأي العام الألماني ضعيفا. فالنسيان والبناء والحرب الباردة المتنامية شغلت على ما يبدو الناس أكثر من تأسيس إسرائيل.

نظرة ألمانية مقسمة إلى تأسيس الدولة

نظرة في الصحف الصادرة عام 1948 تكشف تباينات واضحة بين التغطية الإعلامية في شرق ألمانيا وغربها. فالكثير من الصحف في الغرب أصدرت تقارير حول تأسيس الدولة على الصفحات الأولى. وكتبت صحيفة "WAZ" "اليهود يعلنون دولة إسرائيل" وصحيفة "دي فيلت" كتبت:" "إعلان دولة يهودية". وكان تأسيس إسرائيل في مقدمة التغطية الإعلامية، وظل إعلان الحرب الموازي للجامعة العربية خبرا ثانويا.

إلا أن الصورة كانت مختلفة في الصحافة شرق ألمانيا. فصحيفة الليبراليين الشرقيين "Der Morgen" كتبت على الصفحة الأولى:" الجامعة العربية تعلن الحرب ضد إسرائيل". وفي خبر وكالة الأنباء الشرقية كانت الحرب ضد إسرائيل واضحة في المركز وليس تأسيس الدولة.

بن غوريون وكونراد أديناور والدبلوماسية

وكان المستشار الألماني الأسبق كونراد أديناور هو الذي قدم بداية 1950 على خلفية قضية تقديم تعويضات الحوافز الأولى. ففي سبتمبر 1951 اعترف أمام البرلمان الألماني بذنب ومسؤولية الشعب الألماني تجاه جرائم النازية. والمحاكمة ضد أدولف أيشمان في إسرائيل بداية 1960 كانت فصلا إضافيا هاما. فلأول مرة تم مناقشة ذنب الألمان أمام رأي عالمي واسع ـ وفي كلا البلدين. وبعدها جاء في 1965 الإعلان الرسمي للعلاقات الدبلوماسية. وفي يونيو 1973 زار المستشار فيلي براندت كأول رئيس حكومة ألمانية إسرائيل. وإلى يومنا هذا يتمتع براندت بتقدير كبير كممثل لسياسة السلم العملية وممهد الطريق للعلاقات الوثيقة. وبعدها بسنتين جاء رد الزيارة من رئيس الوزراء اسحاق رابين.

محطة فاصلة إضافية شكلها خطاب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أمام البرلمان الإسرائيلي - الكنيست - قبل عشرة أعوام بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الدولة. وجسدت حينها توجه السياسة الخارجية حين قالت:" هذه المسؤولية التاريخية لألمانيا هي جزء من سياسة الدولة لبلادي. وهذا يعني أن أمن إسرائيل بالنسبة لي كمستشارة ألمانية غير قابل للتفاوض".

محاربة معاداة السامية

لكن فتوراً واضحاً طرأ على العلاقات. ويبدو أن العلاقة بين المستشارة ميركل ونتانياهو ليست جيدة. لكن، كما تقول الباحثة ليديا أفيربوخ الارتباط بإسرائيل يبقى مكونا أساسيا: "ففي الاتفاقية الجديدة للتحالف الحكومي الألماني يتم التأكيد عدة مرات على حق وجود إسرائيل ويتم وصفه "كأساس للسياسة الألمانية".

وحتى محاربة معاداة السامية باتت هي الأخرى جزءا من مصالح الدولة الألمانية. فالسياسة الألمانية لا تريد قبول أن يتم إحراق العلم الإسرائيلي أمام العلن أو مضايقة أطفال يهود في المدارس. وحتى الناشر فولفزون يعرف الأرقام، ويفيد بأن 1453 جنحة ارتُكبت ضد يهود أو منشآت يهودية في السنة الماضية. لكن "هذه الظاهرة لا يمكن مكافحتها من خلال الضغط على زر من قبل الحكومة".

ويقيم فولفزون واقع العلاقات الألمانية الإسرائيلية بالقول:" كلا الطرفين لهما اهتمام بعلاقات جيدة"، لاسيما ألمانيا يمكن لها هنا الاستفادة بصفة عملية: في تقنية الأمن مثلا أو محاربة الإرهاب. ورغم بعض "التجاذبات الصغيرة"، كما تقول الباحثة ليديا أفيربوخ، فإن العلاقات الألمانية الإسرائيلية هي ببساطة "أعجوبة".

فولكر فيتينغ/ م.أ.م

 

  • Gründung des Staates Israel 1948 Premierminister Ben-Gurion (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "انتصار الأمل"

    في الـ 14 من أيار/مايو 1948 أعلن رئيس الوزراء ديفيد بن غوريون قيام دولة إسرائيل. ومما قاله بن غوريون آنذاك: "لم يفقد الشعب اليهودي الأمل مطلقاً. ولم تنقطع صلواته للحرية وللعودة إلى وطنه. واليوم عاد اليهود إلى وطنهم الأصلي. وصار لهم دولة خاصة بهم".

  • Archivbild vom israelischen Flagge vor den Vereinigten Nationen 1948 (Getty Images/AFP)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار دبلوماسي

    بعد ذلك مباشرة تم في نيويورك رفع علم الدولة الجديدة أمام مبنى الأمم المتحدة. وبالنسبة للإسرائيليين شكل ذلك خطوة إضافية نحو الأمن والحرية. وأخيراً أصبح لهم دولة معترف بها دولياً.

  • Timeline 2er Weltkrieg Auschwitz wird befreit (picture-alliance/dpa/akg-images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الساعة المظلمة

    يمكن قراءة أهمية تأسيس دولة إسرائيل على خلفية الهولوكوست. فالنازيون قتلوا خلال الحرب العالمية الثانية ستة ملايين يهودي. الصورة لمعتقلين في معسكر أوسشفيتس.

  • Israel Unabhängigkeitskrieg1948 flüchtende Palästinenser (picture-alliance/CPA Media)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    "النكبة" ـ الكارثة

    يحيي الفلسطينيون يوم تأسيس دولة إسرائيل كيوم "نكبة" بالنسبة لهم؛ إذ توجب على نحو 700.000 فلسطيني مغادرة أراضيهم. وعليه فإن تأسيس دولة إسرائيل هو بداية ما يسمى "صراع الشرق الأوسط" الذي لم يتم حله حتى بعد مرور 70 عاماً عليه.

  • Bildergalerie Ausstellung Ihr glücklichen Augen (Photo House Pri-Or, Tel Aviv)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    العمل من أجل المستقبل

    الطريق السريع رقم 2 تربط بين مدينتي تل أبيب ونتانيا وتوثق كذلك لإرادة انبعاث الدولة الفتية. وتم تدشين الطريق في 1950 من قبل رئيسة الوزراء الإسرائيلية غولدا مايير التي فرضت على البلاد نهج تحديث اقتصادي واجتماعي صارم.

  • Kinder im Kibbuz ca. 1950 (G. Pickow/Three Lions/Hulton Archive/Getty Images)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كيبوتس

    الكيبوتسات هي تجمعات سكنية تعاونية تم إشادتها في كل أنحاء إسرائيل، ولاسيما في السنوات الأولى بعد تأسيس الدولة. وفيها طبق اليهود العلمانيون وأيضاً من ذوي التوجهات الاشتراكية تصوراتهم حول المجتمع.

  • Sechstagekrieg - israelische Panzer in den Golanhöhen - Syrien (Imago/Keystone)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الدولة الحصينة

    استمرت التوترات مع الجيران العرب. وفي 1967 أدت تلك التوترات إلى "حرب الأيام الستة" التي انتصرت فيها إسرائيل على مصر والأردن وسوريا. وفي الوقت نفسه بسطت إسرائيل سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية ـ وكان ذلك بداية توترات وحروباً إضافية في المنطقة.

  • Olympia Attentat von München 1972 (dapd)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انتصار وموت

    في الألعاب الأولمبية في 1972 بميونيخ أحرز السباح الإسرائيلي مارك شبيتس سبعة أرقام قياسية عالمية. وفي منتصف الدورة الأولمبية اقتحم إرهابيون فلسطينيون القرية الأولمبية واحتجزوا الرياضيين الإسرائيليين كرهائن. وانتهت محاولة تحريرهم من قبل الشرطة الألمانية بكارثة: الرياضيون تم قتلهم ـ حتى مارك شبيتس.

  • Symbolbild Israel Siedlungen im Westjordanland (picture-alliance/newscom/D. Hill)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    مستوطنات في أرض العدو

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية عامل تسخين دائم للنزاع مع الفلسطينيين. وتتهم سلطة الحكم الذاتي الفلسطينية إسرائيل بمنع قيام دولة فلسطينية مستقبلية من خلال بناء مزيد من المستوطنات. وحتى الأمم المتحدة تشجب بناء المستوطنات، إلا أن إسرائيل إلى يومنا هذا لا تعبأ بذلك.

  • Gazastreifen Erste Intifada 1987 (picture-alliance/AFP/E. Baitel)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    غضب وكراهية وحجارة

    في شتاء 1987 احتج الفلسطينيون ضد الحكم الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. وتفجرت الاحتجاجات في مدينة غزة وانتقلت بسرعة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية. واستمرت تلك الانتفاضة على مدار سنوات وانتهت بتوقيع اتفاقيات أوسلو في 1993.

  • USA Weißes Haus Unterzeichnung von Oslo 1 Präsident Bill Clinton (M) Israels Premierminister Yitzhak Rabin und PLO Vorsitzender Jassir Arafat (picture-alliance/CPA Media )

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    وأخيراً السلام؟

    بوساطة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون باشر رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في 1993 محادثات سلام. وانتهت هذه المفاوضات بتوقيع "اتفاقية أوسلو" وبالاعتراف المتبادل.

  • Israel 1995 - Premierminister Peres (Getty Images/AFP/J. Delay)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    كرسي فارغ

    اغتال طالب حقوق متطرف إسحاق رابين في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 1995. نسف الاغتيال عملية السلام وكشف الانقسام السياسي داخل المجتمع الإسرائيلي؛ فقد زادت الفجوة بين اليهود المعتدلين والمتطرفين، وكذلك بين العلمانيين والأصوليين. الصورة تظهر رئيس الوزراء السابق شيمون بيريس بجانب الكرسي الفارغ لسلفه.

  • Altbundespräsident Johannes Rau gestorben Johannes Rau (picture-alliance/dpa)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    محاولة قول ما لا يمكن قوله

    الإبادة الجماعية بحق اليهود تؤثر إلى يومنا هذا على العلاقات الألمانية الإسرائيلية. وفي شباط/فبراير 2000 كان الرئيس الألماني الأسبق يوهانس راو أول رئيس ألماني يلقي كلمة باللغة الألمانية أمام الكنسيت. طلب راو العفو من أجل صالح الأبناء والأحفاد.

  • Israel Mauerbau 2002 (picture-alliance/dpa/dpaweb/S. Nackstrand)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    الجدار الإسرائيلي

    سياسة الاستيطان الإسرائيلية وراء تسخين المواجهة مع الفلسطينيين. وفي عام 2002 شيدت إسرائيل جداراً يبلغ طوله 107 كيلومتراً في الضفة الغربية. ورغم أن الجدار قلل من أعمال العنف، إلا أنه لم يحل المشاكل السياسية للنزاع المستمر منذ 70 عاماً بين الشعبين.

  • Israel Besuch Außenminister Maas in Yad Vashem (picture-alliance/dpa/I. Yefimovich)

    في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

    انحناء أمام الموتى

    وزير الخارجية الألماني الجديد هايكو ماس يسير بخطى ثابتة على تقليد التقارب الألماني الإسرائيلي. وقادته رحلته الخارجية الأولى كوزير للخارجية إلى إسرائيل. وفي آذار/مارس 2018 وضع ماس إكليلاً من الورود على النصب التذكاري ياد فاشيم إجلالاً لضحايا الهولوكوست.


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في صور.. سبعون عاماً على قيام إسرائيل

قبل 70 عاماً تأسست دولة إسرائيل. بعد الهولوكوست بات الـ 14 من أيار/مايو 1948 نقطة تحول في تاريخ اليهود ينظرون منها إلى مستقبل واعد. وحسب التقويم العبري يصادف بعد غد الخميس ذكرى التأسيس. أهم المحطات التاريخية في صور! (17.04.2018)  

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