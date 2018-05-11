معاملة نيمار الخاصة توتر الأجواء في البيت الباريسي

ذكر موقع جريدة "سبورت" أن نجم وسط فريق باريس سان جيرمان أدريان رابيو، لا يُحبذ طريقة تعامل الفريق الفرنسي العملاق من نيمار دا سيلفا، وأضاف الموقع الفرنسي أن رابيو يشعر بالغضب بسبب المعاملة الخاصة، التي يتلقها النجم البرازيلي.

ويُناقش أدريان رابيو (23 عاما) حاليا مع مسؤولي سان جيرمان تجديد تعاقده مع الفريق، إذ ينتهي عقده سنة 2019، فيما يُحاول الفريق الفرنسي الحفاظ على لاعبه المتميز، خاصة بعدما أبدت العديد من الأندية الأوروبية رغبتها في ضم الدولي الفرنسي، الذي خطف الأضواء بشكل كبير في هذا الموسم.

وأشار موقع "سبورت" بناء على معلومات استقاها من جريدة "ليبراسيون" الفرنسية، أن رابيو استشاط غضبا على إدارة الفريق الفرنسي، عقب معرفته أن نيمار يضغط من أجل رفع راتبه، وأضاف أن رابيو أخبر مسؤولي باريس سان جيرمان أنه لا يُوجد فقط نيمار في الفريق.

وتابع نفس المصدر أن باريس سان جيرمان، يعمل الآن على تخفيف حدة التوتر داخل أروقة النادي، والحفاظ على لاعبيه من أجل الصعود إلى منصة التتويج الأوروبية في الموسم المقبل، خاصة مع قرب توقيع النادي مع مدرب جديد خلفا للإسباني أوناي إيمري، وسط انتشار أخبار غير مؤكدة رسميا بأن الوافد الجديد هو توماس توخل المدرب السابق لنادي ماينز ودورتموند.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من التقارير الصحفية، تؤكد قرب مغادرة نجم الفريق الأول نيمار دا سيلفا صوب العاصمة الإسبانية، من أجل حمل قميص ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، في صفقة من المتوقع تجاوزها كل الأرقام القياسية الممكنة.