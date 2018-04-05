معاقبة فتى ألماني لرميه "علبة البيتزا" في سلة المهملات!

قصة غريبة تماما وقعت في مدينة آتيندورن الألمانية، في هذه المدينة الهادئة وجب على الفتى ليفين البالغ من العمر 12 عاما دفع غرامة مالية قدرها 10 يورو لأنه قام برمي "علبة البيتزا" في سلة للمهملات. إذ كان ليفين برفقة جدته في السيارة، وعندما انتهى من أكل البيتزا رمى "علبة البيتزا" في سلة عامة للنفايات قرب موقف للحافلات. لكن لحظه التعيس رآه أحد موظفي بلدية المدينة الذي سارع إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 يورو، حسب ما جاء في موقع "فوكوس" الألماني.

هذه الغرامة المالية أثارت استغراب الجدة وحفيدها، أما موظف البلدية فبررها بأن "علبة البيتزا المصنوعة من الكرتون" بهذا الحجم لا يسمح برميها في السلات العامة المهملات، ويجب أن تأخذ إلى المنزل وترمى مع النفايات المنزلية الأخرى وفي الحاوية المخصصة للورق.

وجاء في موقع "دير فيستن" الألماني أن كريستوف هيسه، أحد مسؤولي بلدية آتيندورن، أكد أن الموظف تصرف بشكل صحيح وأن القانون المحلي ينص على ألا تُرمى النفايات المنزلية في سلات القمامة العامة.

وأثار هذا الحدث ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قامت قناة "زات آينس" بتناوله، واستنكر كثيرون الغرامة المالية التي اعتبروها صارمة في حق هذا الفتى. أما عمدة المدينة، كريستيان بوسبيشيل، فقدم اعتذاره للفتى وجدته وسحب الغرامة المالية، حسب بيان نُشر على الموقع الخاص للمدينة.

ع.اع. / ع.ج