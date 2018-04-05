معاقبة فتى ألماني لرميه "علبة البيتزا" في سلة المهملات!

قصة غريبة تماما وقعت في مدينة آتيندورن الألمانية، في هذه المدينة الهادئة وجب على الفتى ليفين البالغ من العمر 12 عاما دفع غرامة مالية قدرها 10 يورو لأنه قام برمي "علبة البيتزا" في سلة للمهملات. إذ كان ليفين برفقة جدته في السيارة، وعندما انتهى من أكل البيتزا رمى "علبة البيتزا" في سلة عامة للنفايات قرب موقف للحافلات. لكن لحظه التعيس رآه أحد موظفي بلدية المدينة الذي سارع إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 يورو، حسب ما جاء في موقع "فوكوس" الألماني.
هذه الغرامة المالية أثارت استغراب الجدة وحفيدها، أما موظف البلدية فبررها بأن "علبة البيتزا المصنوعة من الكرتون" بهذا الحجم لا يسمح برميها في السلات العامة المهملات، ويجب أن تأخذ إلى المنزل وترمى مع النفايات المنزلية الأخرى وفي الحاوية المخصصة للورق.
وجاء في موقع "دير فيستن" الألماني أن كريستوف هيسه، أحد مسؤولي بلدية آتيندورن، أكد أن الموظف تصرف بشكل صحيح وأن القانون المحلي ينص على ألا تُرمى النفايات المنزلية في سلات القمامة العامة.
وأثار هذا الحدث ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قامت قناة "زات آينس" بتناوله، واستنكر كثيرون الغرامة المالية التي اعتبروها صارمة في حق هذا الفتى. أما عمدة المدينة، كريستيان بوسبيشيل، فقدم اعتذاره للفتى وجدته وسحب الغرامة المالية، حسب بيان نُشر على الموقع الخاص للمدينة.
ع.اع. / ع.ج
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أطرف قوانين المرور في العالم
في استراليا لا يسمح بنقل الأعشاب إلا بسيارة أجرة. ومن يمتطي حصانا في استراليا للتنقل بدلا من السيارة يحق له التوقف في أي بار هناك ويترتب على عمال البار العناية بالحصان عندما يستريح صاحبه في البار.
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أطرف قوانين المرور في العالم
يعاقب قانون المرور الألماني سائق السيارة إذا حمل الموبايل أثناء القيادة وتفرض عليه غرامة مالية ونقطة في سجل المرور. أما قيادة السيارة دون ملابس فيجوز ذلك في ألمانيا بشرط عدم الإساءة أو التحرش بالناس في الشارع، لأن داخل السيارة يعد مكانا خاصا لصاحب السيارة ويمكنه عمل أو لبس ما يشاء ما دام لا يخالف قوانين المرور.
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أطرف قوانين المرور في العالم
في بريطانيا يمكن قيادة السيارة والدراجة دون ملابس ويمكن للسائق "المضطر" أن يتبول على سيارته بشرط أن يتبول على العجلة الخلفية للسيارة وأن تمس يده اليمنى السيارة. بالإضافة إلى ذلك لا يحق لمراقب السير أن يفرض غرامة على شخص ما لم يرتد المراقب القبعة الرسمية.
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أطرف قوانين المرور في العالم
في بعض الولايات الأمريكية هناك أيضا قوانين غريبة، فمثلا في ولاية تينيسي لا يسمح للسائق بالتصويب بالسلاح على الحيوانات أثناء القيادة، بينما يسمح له بقتل الحوت أثناء ذلك، والغريب في الأمر أن ولاية تينيسي لا تقع على البحر. أما ولاية كنتاكي فتسمح للنساء بقيادة السيارة بملابس السباحة "البكيني" إذا كن برفقة شرطي أو كن يحملن عصا ضرب غليظة لحمياتهن من المتطفلين.
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أطرف قوانين المرور في العالم
قوانين السير في الدنمارك تفرض على السائق فحص السيارة جيدا وتفقد جميع مستلزمات الأمان والماء والوقود في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من أنه ليس هناك شخص ما ينام تحت السيارة.
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أطرف قوانين المرور في العالم
فرنسا تفرض قوانين صارمة على السائقين المبتدئين، إذ لا يسمح لهم بتجاوز سرعة 110 كلم/ساعة على الطرق السريعة و80 كلم /ساعة على الطرق الخارجية لمدة عامين بعد استلامهم إجازة السياقة.
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أطرف قوانين المرور في العالم
في البوسنة لا يحق للسائقين المبتدئين تحت سن 23 عاما بقيادة السيارة ليلا، ولمدة عام كامل من تاريخ استلامهم إجازة السياقة.
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أطرف قوانين المرور في العالم
في النمسا يحق للشرطة تقدير سرعة السيارة حسب نظرهم وحتى 30 كلم/ساعة فوق السرعة المحددة، ويمكنهم أن يفرضوا بذلك غرامات مالية على سائقي السيارات دون طلب فحوصات تقنية ودون طعن أمام المحاكم.
الكاتب: زمن البدري