 معاقبة فتى ألماني لرميه ″علبة البيتزا″ في سلة المهملات! | عالم المنوعات | DW | 05.04.2018
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منوعات

معاقبة فتى ألماني لرميه "علبة البيتزا" في سلة المهملات!

من بين الأشياء المعروفة عن ألمانيا صرامة القوانين مثل تلك المتعلقة بالبيئة والنظافة. فتى في الثانية عشرة من عمره أجبر على دفع غرامة مالية لرميه علبة البيتزا الكرتونية في سلة المهملات، والسبب؟

Übervoller Mülleimer in Fußgängerzone (picture-alliance/dpa/K. Hildenbrand)

قصة غريبة تماما وقعت في مدينة آتيندورن الألمانية، في هذه المدينة الهادئة وجب على الفتى ليفين البالغ من العمر 12 عاما دفع غرامة مالية قدرها 10 يورو لأنه قام برمي "علبة البيتزا" في سلة للمهملات. إذ كان ليفين برفقة جدته في السيارة، وعندما انتهى من أكل البيتزا رمى "علبة البيتزا" في سلة عامة للنفايات قرب موقف للحافلات. لكن لحظه التعيس رآه أحد موظفي بلدية المدينة الذي سارع إلى فرض غرامة مالية عليه قدرها 10 يورو، حسب ما جاء في موقع "فوكوس" الألماني.

مختارات

​​​​​​​رفضت المحكمة الدستورية العليا الألمانية دعوى تقدم بها رجل مسلم ضد محكمة أدنى كانت قد فرضت عليه غرامة مالية بعد رفضه الوقوف أمام القاضي بالمحكمة بحجة أن دينه لا يسمح له سوى بـ"الوقوف أمام الله". (24.11.2017)

هذه الغرامة المالية أثارت استغراب الجدة وحفيدها، أما موظف البلدية فبررها بأن "علبة البيتزا المصنوعة من الكرتون" بهذا الحجم لا يسمح برميها في السلات العامة المهملات، ويجب أن تأخذ إلى المنزل وترمى مع النفايات المنزلية الأخرى وفي الحاوية المخصصة للورق.

وجاء في موقع "دير فيستن" الألماني أن كريستوف هيسه، أحد مسؤولي بلدية آتيندورن، أكد أن الموظف تصرف بشكل صحيح وأن القانون المحلي ينص على ألا تُرمى النفايات المنزلية في سلات القمامة العامة.   

وأثار هذا الحدث ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن قامت قناة "زات آينس" بتناوله، واستنكر كثيرون الغرامة المالية التي اعتبروها صارمة في حق هذا الفتى. أما عمدة المدينة، كريستيان بوسبيشيل، فقدم اعتذاره للفتى وجدته وسحب الغرامة المالية، حسب بيان نُشر على الموقع الخاص للمدينة.

ع.اع. / ع.ج

  • Deutschland, Pferde-Fuhrwerk mit Heu

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في استراليا لا يسمح بنقل الأعشاب إلا بسيارة أجرة. ومن يمتطي حصانا في استراليا للتنقل بدلا من السيارة يحق له التوقف في أي بار هناك ويترتب على عمال البار العناية بالحصان عندما يستريح صاحبه في البار.

  • Ein Autofahrer während der Fahrt mit einem Mobiltelefon

    أطرف قوانين المرور في العالم

    يعاقب قانون المرور الألماني سائق السيارة إذا حمل الموبايل أثناء القيادة وتفرض عليه غرامة مالية ونقطة في سجل المرور. أما قيادة السيارة دون ملابس فيجوز ذلك في ألمانيا بشرط عدم الإساءة أو التحرش بالناس في الشارع، لأن داخل السيارة يعد مكانا خاصا لصاحب السيارة ويمكنه عمل أو لبس ما يشاء ما دام لا يخالف قوانين المرور.

  • Bildergalerie Taxis Weltweit

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في بريطانيا يمكن قيادة السيارة والدراجة دون ملابس ويمكن للسائق "المضطر" أن يتبول على سيارته بشرط أن يتبول على العجلة الخلفية للسيارة وأن تمس يده اليمنى السيارة. بالإضافة إلى ذلك لا يحق لمراقب السير أن يفرض غرامة على شخص ما لم يرتد المراقب القبعة الرسمية.

  • New York Verkehr Manhattan

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في بعض الولايات الأمريكية هناك أيضا قوانين غريبة، فمثلا في ولاية تينيسي لا يسمح للسائق بالتصويب بالسلاح على الحيوانات أثناء القيادة، بينما يسمح له بقتل الحوت أثناء ذلك، والغريب في الأمر أن ولاية تينيسي لا تقع على البحر. أما ولاية كنتاكي فتسمح للنساء بقيادة السيارة بملابس السباحة "البكيني" إذا كن برفقة شرطي أو كن يحملن عصا ضرب غليظة لحمياتهن من المتطفلين.

  • Deutschland, Grenze zu Dänemark

    أطرف قوانين المرور في العالم

    قوانين السير في الدنمارك تفرض على السائق فحص السيارة جيدا وتفقد جميع مستلزمات الأمان والماء والوقود في السيارة، بالإضافة إلى التأكد من أنه ليس هناك شخص ما ينام تحت السيارة.

  • Frankreich Autoverkehr in Paris drastisch eingeschränkt

    أطرف قوانين المرور في العالم

    فرنسا تفرض قوانين صارمة على السائقين المبتدئين، إذ لا يسمح لهم بتجاوز سرعة 110 كلم/ساعة على الطرق السريعة و80 كلم /ساعة على الطرق الخارجية لمدة عامين بعد استلامهم إجازة السياقة.

  • Parkplatz in Sarajevo Bosnien und Herzegowina

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في البوسنة لا يحق للسائقين المبتدئين تحت سن 23 عاما بقيادة السيارة ليلا، ولمدة عام كامل من تاريخ استلامهم إجازة السياقة.

  • Section Control Verkehrskontrolle Wien Österreich ARCHIV 2007

    أطرف قوانين المرور في العالم

    في النمسا يحق للشرطة تقدير سرعة السيارة حسب نظرهم وحتى 30 كلم/ساعة فوق السرعة المحددة، ويمكنهم أن يفرضوا بذلك غرامات مالية على سائقي السيارات دون طلب فحوصات تقنية ودون طعن أمام المحاكم.

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

أطرف قوانين المرور في العالم

هل تعرف أن السائقين في بريطانيا يسمح لهم التبول على عجلات سيارتهم الخلفية؟ وفي استراليا لا يمكن نقل الأعشاب إلا بعربة أجرة؟ وفي ألمانيا يمكن قيادة السيارة دون ملابس؟ تعرف على بعض أطرف قوانين المرور في العالم. (21.07.2015)  

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