 معاداة السامية ″المستوردة″ في ألمانيا.. جذورها وكيفية التصدي لها؟ | سياسة واقتصاد | DW | 23.04.2018
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سياسة واقتصاد

معاداة السامية "المستوردة" في ألمانيا.. جذورها وكيفية التصدي لها؟

يجري الحديث الآن بألمانيا عن نوع جديد "مستورد" من معاداة السامية مُتهم بارتكابه لاجئون ومهاجرون من أصول عربية. DW تحدثت مع شخصيات مسلمة في ألمانيا، تناولوا جذور المسألة وكيفية علاجها ويرى بعضهم أن "المسلمين ضحايا أيضاً".
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إحصاءات صادمة عن معاداة السامية في ألمانيا

 

الاعتداء الأخير، الذي تعرض له شابان في برلين يرتديان قلنسوة يهودية أعاد النقاش مجدداً في ألمانيا حول معاداة السامية. بيد أن النقاش هذه المرة اتخذ بعداً جديداً تمثل في الحديث عن شكل  جديد "مستورد" من معاداة السامية جلبه مهاجرون من أصول عربية مع موجة اللاجئين. فقد أشارت التحريات إلى أن منفذ الاعتداء على الشابين في برلين هو لاجئ سوري سبق له أن عاش في مركز للاجئين قرب برلين، ويوجد الآن في قبضة الشرطة.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل استخدمت عبارة "مستورد" في حوار لها أمس الأحد 23 أبريل/ نيسان مع قناة إسرائيلية خاصة وقالت "نحن أمام شكل آخر لمعاداة السامية"، موضحة "لدينا الكثير من اللاجئين بينهم مثلاً أناس من أصل عربي يجلبون شكلاً جديداً من معاداة السامية إلى البلاد". ووعدت ميركل يهود بلادها بموقف حازم في مواجهة ظاهرة معاداة السامية.

التحريض على كراهية اليهود خط أحمر

وتجرم القوانين الألمانية بشدة معاداة السامية وتعتبر التحريض على كراهية اليهود ونكران المحرقة النازية أو المناداة بزوال إسرائيل خطاً أحمر لا يُسمَح بتجاوزه، وذلك بسبب المسؤولية التاريخية لألمانيا إزاء اليهود بسبب تعرضهم للاضطهاد في العهد النازي.

وتشير الإحصائيات الرسمية في ألمانيا إلى أن أكثر من 90 بالمائة من جميع الجرائم المعادية للسامية ترتبط بشكل مباشر باليمين الألماني المتطرف كما أن معاداة السامية كظاهرة ليست مسألةً جديدةً ظهرت مع اللاجئين وإنما هي مشكلة تاريخية تسعى ألمانيا إلى مواجهتها منذ عقود.

Screenshot Youtube Antisemitischer Angriff in Berlin (Jüdisches Forum JFDA)

لاجئ سوري يعتدي على شابين كان يرتديان القلنسوة اليهودية "كيباه" في برلين. وسلم نفسه للشرطة بعدها

لكن حدة معاداة السامية ازدادت مع وصول عدد كبير من اللاجئين من بلدان مثل العراق وسوريا، كما يرصد مجموعة من الخبراء في قضايا الإسلام والاندماج ومنهم الباحثة لمياء قدور، التي ترى أن احد أسباب ذلك الخلفية، التي يحملها معه اللاجئ أوالمهاجر العربي عن إسرائيل. وتوضح قدور في حوار مع DW عربية "الصورة العدائية تجاه إسرائيل أمر طبيعي في المدارس السورية واعتبار إسرائيل دولة عدوة هو من ثوابت الدولة السورية". لذلك فالبنسبة للبعض فإن العلم الإسرائيلي مثلا يعني العلم اليهودي، واليهودي يعني الصهيوني".

وتشير قدور إلى أن "بعض العرب في ألمانيا يستخدمون عبارة يهودي كشتيمة، ويقولون إنهم ليسوا معادين للسامية، هذا يعني أن كثيراً من الشباب لا يعلم أنه يتصرف بشكل معادٍ للسامية، ويفعلون ذلك".

وكانت عملية إحراق العلم الإسرائيلي، خلال مظاهرة في وسط برلين عقب إعلان الرئيس الأمريكي ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، قد أثارت الكثير من الجدل، حيث اُعتبر ذلك نوعا من معاداة السامية بسبب التعدي على رمز من رموز اليهودية وهو نجمة داوود، وقد جرى التأكيد عقب هذا الحادث على ضرورة التفريق بين انتقاد حكومة إسرائيل وبين التشكيك في حق إسرائيل في الوجود، وهذا الأخير هو أمر مرفوض تماماً في ألمانيا.

Deutschland Demonstranten verbrennen Fahne mit Davidstern in Berlin (picture alliance/dpa/Jüdisches Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus e.V.)

شجب السياسيون والمفكرون الألمان بشدة قيام أشخاص في برلين بحرق علم عليه "نجمة داوود" احتجاجا على إعلان ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.

إصلاح التعليم ضرورة حتمية

مختارات

عبرت المستشارة أنغيلا ميركل عن استيائها من عدم تمكن بلادها من وضع حد نهائي لمعاداة السامية، منددة بما وصفته بـ"شكل آخر لمعاداة السامية" بين اللاجئين من أصول عربية في ألمانيا، واعدة يهود بلادها بموقف حازم تجاهها. (22.04.2018)

علقت كثير من الصحف الألمانية على الاعتداء الأخير الذي تعرض له شاب إسرائيلي في برلين على يد شاب من أصل عربي. أما الموضوع الآخر الذي شغل الصحف الألمانية هو موافقة ألمانيا على استقبال عشرة آلاف لاجئ. (20.04.2018)

يعيب أحمد منصور، الخبير النفسي والناشط في محاربة التطرف على الحكومة الألمانية "افتقادها لرؤية واضحة" بخصوص التعامل مع مشكلة معاداة السامية في أوساط المهاجرين واللاجئين ويقول بهذا الخصوص "نحتاج إلى إعادة التفكير، فبرامج الاندماج التي تنهجها ألمانيا لا توضح للاجئين أن معاداة السامية أمرٌ لا يمكن التسامح فيه". ويضيف منصور في حلقة بالبرنامج الحواري "آنا فيل"، بثتها القناة الألمانية الأولى (ARD) أمس الأحد: "يتم الحديث في ورشات الاندماج عن كيفية فرز النفايات في ألمانيا عوض التركيز على قضايا أساسية مثل معاداة السامية".

الوضع في الشرق الأوسط والصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلق لدى الكثيرين من أبناء المنطقة نظرة سلبية عن إسرائيل ورسخ في أذهان البعض نظرية المؤامرة، وهو ما جعلهم يخلطون في الكثير من الأحيان بين سياسة إسرائيل وبين اليهود بشكل عام بل تعدى الأمر لدى الكثيرين إلى اعتبار أن كل يهودي هو صهيوني ومستوطن ينبغي عداؤه. وقد تعرضت طفلة يهودية للتهديد بالقتل من زملاء مسلمين لها في إحدى مدارس برلين، بعد أن أفصحت عن ديانتها.

لذلك يعتبر أحمد منصور إصلاح التعليم في ألمانيا من أهم الإجراءات، التي يمكن أيضا اللجوء إليها لمواجهة مثل هذه الحوادث. ويأتي على رأس هذه الإصلاحات تقديم دروس في التاريخ الألماني بطريقة تراعي الخلفية المهاجرة للتلاميذ. ويشدد الخبير في الاندماج ومكافحة التطرف أيضا على ضرورة ضمان إعداد وتكوين أفضل للمعلمين والمعلمات لمواجهة تحدي التعامل مع مظاهر معاداة السامية المتزايدة بالمدارس.

مفوض معاداة السامية لدى الحكومة الألمانية، فيليكس كلاين، أكد بدوره على ضرورة ابتكار أفكار جديدة لمخاطبة أبناء اللاجئين والمهاجرين وتوعيتهم بمعادة السامية. وقدم كلاين مثالاً على ذلك بطبيب مصري اسمه محمد حلمي، تم تكريمه مؤخراً في وزارة الخارجية الألمانية، لأنه قام في العصر النازي في برلين بإخفاء فتاة يهودية في عريش بحديقته، وبالتالي أنقذ حياتها من الموت. ويشدد كلاين في حوار مع موقع "شبيغل" على أن مثل هذه القصص يمكن اللجوء إليها في الحصص الدراسية.

 

"المسلمون هم أيضاً ضحايا"

من جهته يرى الأمين العام للمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا عبد الصمد اليزيدي، أن الحديث عن نوع جديد "مستورد" من معاداة السامية هو محاولة غير مباشرة للتغطية عن واقع هذه الظاهرة المتجذرة في المجتمع الألماني، والتي يتحمل الجميع المسؤولية في مواجهتها والتصدي إليها. ويوضح اليزيدي في حوار مع DW عربية  "هناك حالات فردية أو معزولة يقوم بها بعض المنتسبين للإسلام وهي خارجة عن إطار الدين وإطار الإنسانية. ولا ينبغي أخذ هذه الحالات المعزولة واتهام أتباع الدين الإسلامي، الذين يتجاوز عددهم في ألمانيا 5 ملايين نسمة أنهم يعادون الآخر".

ويضيف اليزيدي "المسلمون هم ضحايا بالدرجة الأولى ونحن نرى أن المساجد تحرق في ألمانيا ولا أحد يرفع صوته". ويستدرك اليزيدي "لكن هذا لا ينفي أن هناك حالات يكون فيها المسلم هو المتورط وهو الجاني وعلينا أن نستنكر هذا الأمر ونقف ضده".

Berlin Brandanschlag auf türkische Moschee (Getty Images/A. Gerry)

آثار اعتداء تعرض له أحد المساجد التركية في العاصمة الألمانية برلين

وكان المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا قد أعلن الشهر الماضي عن إغلاق مكتبه بسبب رسائل تهديد طالت أعضاءه واشتكى رئيس المجلس أيمن مزيك غياب الحماية اللازمة للمركز ولموظفيه. وسجلت ألمانيا أيضا اعتداءات طالت بعض المساجد. لذلك يعتبر اليزيدي أن هناك ازدواجية من بعض وسائل الإعلام في التعامل مع هذا الأمر. وأوضح ذلك بالقول "خرجنا للإعلام وطالبنا بحماية مؤسساتنا ودور عبادتنا فبدل أن يقف وزير الداخلية إلى جانبنا ويقوم بدوره في حماية مؤسساتنا قال للأسف إن الإسلام لا ينتمي لألمانيا".

وشدد الأمين العام للمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا على أن "معاداة السامية ومعاداة الإسلام ليستا فقط وجهين لعملة واحدة  وإنما وجه واحد لنفس العملة "، مؤكدا على أن "من يفرق بين معاداة السامية ومعادة الإسلام لا يريد خلق جو التضامن في المجتمع وإنما يريد تعكير الأجواء وخلق توترات بين أتباع الديانات المختلفة".

يُذكر أن مركز البحوث والإعلام حول معاداة السامية في برلين سجل 947 حالة تندرج في إطار معاداة السامية في العام الماضي. وقد لجأت الحكومة الألمانية إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمواجهة ذلك مثل تعيين مفوض لقضايا معاداة السامية لأول مرة في ألمانيا، بالإضافة إلى إمكانية ترحيل من تورط من اللاجئين في التحريض على كراهية اليهود بناء على المادة 54 من قانون الإقامة. كما اقترح التحالف المسيحي، الذي تقوده المستشارة ميركل التبليغ الإجباري عن الاعتداءات التي قد يتعرض لها تلاميذ يهود في المدارس.

هشام الدريوش

  • „Eine Straße im Ghetto von Lodz“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    هل ممكن أن يصنع الرعب والإرهاب فنا جميلا؟ يحاول المعرض الفني الذي يقام في برلين تحت شعار "فن من الهولوكوست" الإجابة عن هذا السؤال اكبر جريمة في التاريخ الإنساني خلال الحكم النازي مورست بحق اليهود، ورغم ذلك استطاع بعض الفنانين خلال وجودهم في المعسكرات النازية رسم وتخليد لحظات حياتهم في مادة فنية ، كما في لوحة "شارع في غيتو في مدينة وودج" لجوزيف كونر الذي نجا من المحارق.

  • Der Flüchtling

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استعار المعرض في برلين 100 لوحة فنية من متحف ياد فاشيم من إسرائيل. وعرضت اللوحات أعمال 50 فنانا يهوديا نجا 26 منهم من المحارق، فيما لقي الفنانون الآخرون المعروضة أعمالهم حتفهم على يد النازية، ومنهم فيلكس نوسباوم الذي يعد من أشهرهم، والذي توفي في سنة 1944 في معسكر أوشفيتز. الصورة هي لوحته الشهيرة "اللاجئ" التي رسمها في سنة 1939 في بروكسل التي عرضت في برلين.

  • „Selbstporträt“ der Charlotte Salomon

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    عرضت أعمال فنية للرسامة شارلوته سالومون التي رسمت لوحات ومخطوطات تجاوزت الـ 700 عمل وثقت فيها حياتها في مجموعة فنية تحت عنوان "حياة أم مسرح؟". نُقلت شارلوته وكانت حاملا من معسكرات الاعتقال النازية في جنوب فرنسا إلى معسكر أوشفيتز في سنة 1943 وقتلت هناك فور وصولها.

  • Mädchen im Feld“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنانة نيللي تول فنجت من الموت من المحارق والمعسكرات النازية بعد أن اختبأت مع أمها عند عائلة مسيحية آوتهما في مدينة لفيف الأوكرانية. ورسمت نيللي في غرفتها المقفلة لوحات باستعمال ألوان جواش (وهي من الألوان المائية المعتمة). وجاءت نيللي التي تبلغ من العمر اليوم 81 عاما خصيصا من محل إقامتها في الولايات المتحدة إلى برلين لحضور المعرض الفني.

  • „Pfad zwischen den Baracken“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    وُلد الفنان ليو بروير في مدينة بون وشارك في الحرب العالمية الأولى مع الجيش الألماني. وفي سنة 1934 وبعد عام على وصول هتلر إلى الحكم هرب إلى مدينة لاهاي الهولندية ومن ثم إلى بروكسل وعمل هناك رساما لغاية سنة 1940 حيث اودع في معسكر الاعتقال بسانت سيبرين جنوب فرنسا. استطاع بروير الاحتفاظ بمخطوطاته وأعماله المائية، وبعد خروجه من الاعتقال عاد إلى مدينته بون ليعيش فيها حتى وفاته في سنة 1975.

  • Hintereingang“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كانت بيدريش فريتا تدير مرسما في معسكر الاعتقال تيريزين، وكانت مهمتهم الرسمية تنفيذأعمال دعائية للنازية، لكن فريتا ورفاقها استطاعوا رسم بعض اللوحات بصورة سرية عن رعب الحياة في المعسكر. وفي سنة 1944 قبض عليها متلبسة وأرسلت إلى معسكر أوشفيتز لتموت هناك. وبعد التحرير من النازية كشف عن 200 عمل فني لها كانت قد خبأتها في الجدران أو تحت الأرض.

  • „Ankunft eines Transports in Theresienstadt“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    ليو هاس لم يكن معروفا لكونه شارك بيدريش فريتا في رسم الكثير من الأعمال الفنية التي وثقت جرائم النازية فحسب، بل لكونه شارك أيضا وبطلب من النازية في تزوير أوراق نقدية تابعة لقوات الحلفاء في عملية أطلق عليها تسمية "عملية بيرنهارد". ليو هاس نجا من الموت وتبنى بعد تحريره الطفل توماس ابن بيدريش فريتا واستطاع العثور على 400 عملا فنيا كان قد خبائها أثناء الاعتقال في تيريزين.

  • Das Lied ist aus

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    كان بافيل فانتل ضمن قائمة الفنانين في معسكر الاعتقال في تيريزين، على الرغم من أنه كان مدير المستوصف الخاص لمرضى التيفوئيد في المعسكر كونه قد درس الطب. وقبض عليه أيضا في المعسكر متلبسا برسم لوحات عن الجرائم النازية وأرسل إلى معسكر أوشفيتز ليعدم هناك في سنة 1945. بعد التحرير عُثر على نحو 80 عملا لفانتل في معسكر تيريزين.

  • „Der Geschlagene“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    أما الفنان ياكوب ليبشيتس فكان يدرس في معهد الفنون في فيلنيوس قبل الحرب العالمية الثانية. وفي سنة 1941 أجبر على العيش في غيتو كاوناس وهناك انضم إلى مجموعة من الفنانين التي رسمت أعمال فنية عن الحياة في غيتو كاوناس وبصورة سرية. توفي ليبشيتس في سنة 1945 وبعد التحرير عادت زوجته وابنته إلى غيتو كاوناس لإنقاذ أعماله الفنية التي خبأها في مقبرة الغيتو.

  • „Dächer im Winter“

    لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

    استطاع الفنانون توثيق الخراب والعنف في المعسكرات النازية، وتمكنوا أيضا من رسم عالم آخر في لوحاتهم الفنية مغاير لما يعيشونه في الواقع، كما في لوحة "سقوف المباني في الشتاء" لموريتس مولر. ينعقد معرض "فن من الهولوكوست" على قاعات المتحف التاريخي في برلين ويستمر لغاية الثالث من نيسان/ أبريل 2016.

    الكاتب: سارة يوديث هوفمان/ زمن البدري


مختارات

لوحات من الهولوكوست - لوحات توثِّق الإبادة النازية لليهود

عاشوا الرعب والتعذيب في معسكرات الاعتقال النازية او هاربين من حملات الابادة ورسموا معاناتهم باللون والخطوط . بقي بعضهم على قيد الحياة ونقل لوحاته وذكرياته الأليمة معه، فيما غادر بعضهم الحياة ولم تبق سوى لوحاته الفنية. (26.01.2016)  

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