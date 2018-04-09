مصير محمد صلاح بيد ليونيل ميسي!

يعيش محمد صلاح موسما رائعا برفقة فريق ليفربول، إذ ساهمت مهارات وأهداف الفرعون المصري في مساعدة فريقه الإنجليزي على احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فضلا عن تأهله إلى دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.
وخطف محمد صلاح (25 عاما) الأضواء بشكل كبير في هذا الموسم، وهو ما جعله محط أنظار العديد من الفرق الأوروبية الكبيرة، التي تطمح إلى الاستفادة من خدمات النجم المصري في الموسم المقبل، الذي يبدو أنه لن يطيل المقام برفقة "الريدز"، حسب ما تُشير إليه العديد من التقارير الصحفية.
وفي هذا الصدد، أكد موقع "ديلي ستار" نقلا عن لاعب برشلونة الإسباني فيليبي كوتينيو قوله، إن نجم ليفربول محمد صلاح يريد اللعب مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، وأضاف الموقع البريطاني أن صلاح يُفضل الانتقال إلى العملاق الكتالوني.
وأشار موقع "ديلي ستار" بناء على معلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن فريق برشلونة يضع النجم الفرنسي أنطوان غريزمان كأولوية، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية، بيد أن النادي الكتالوني سيوجه أنظاره بقوة من أجل التعاقد مع محمد صلاح في حال فشل صفقة غريزمان.
من جهة أخرى، قال الدولي المصري السابق أحمد حسام "ميدو" إن مواطنه صلاح يُناسب فريق ريال مدريد بشكل أكبر، وأضاف:"ريال مدريد يريد محمد صلاح وكلنا يرى أداء كريم بنزيما وغاريث بيل الضعيف هذا الموسم.. ريال مدريد سيكون قادرا على الاستفادة من قوة صلاح".
وتابع نجم المنتخب المصري السابق "أعلم أن الكثير من الناس لن تتفق معي، لكني أعتقد أن محمد صلاح هو أحسن لاعب في تاريخ الكرة المصرية".
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
من لا يحب صلاح؟
تعشقه الجماهير في ملعب آنفيلد، ويسمونه "مو صالا" وألفوا له أناشيد يتغنون فيها بسرعته ومهارته وحتى الأطفال في ليفربول يرسمونه في كراساتهم. وهناك من يرسم لحية على وجهه ويرتدي باروكة تشبه شعر صلاح. ويقول عنه الألماني ماركوس شتاينهوفر، زميله السابق في بازل السويسري: "لا يملك المرء إلا أن يحب صلاح". ويضيف حسبما نقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية" "مو بشوش بطبعه وراسخ ومتواضع".
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
سويسرا جعلت الحلم ممكنا
لو ظل صلاح في مصر لبقي كعشرات المواهب المصرية الأخرى التي لم تتخط شهرتها إفريقيا والعالم العربي. لكن القدر كتب له طريقا آخر. فبعد تألقه مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد لندن تعاقد معه بازل في موسم 2013/2012، ففاز معه بالدوري وبلقب أفضل لاعب في سويسرا، ليرحل إلى تشيلسي الإنجليزي في شتاء 2014. لكنه لم يجد الفرصة لدى مورينيو فذهب في شتاء 2015 على سبيل الإعارة لفيورنتينا الإيطالي.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
إيطاليا طريق العودة لإنجلترا
حلم البرمييرليغ بقي مع صلاح، الذي تألق في فيورنتينا، ليصبح معشوق الجماهير، غير أنه فضل بعدها التعاقد مع روما في صيف 2015. وبقى به موسمين وظهر بقوة كهداف وصانع أهداف. حيث سجل في الدوري 29 هدفا خلال 65 مباراة خاضها بقميص ذئاب العاصمة الإيطالية. ثم تعاقد معه ليفربول في يونيو/ حزيران 2017 مقابل 42 مليون يورو، بناء على رغبة المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي كان يريد إعطاء خط هجومه المزيد من السرعة.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
لا يحتاجه ليفربول؟
كانت صفقة صلاح حينها ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليفربول وبسببها لام البعض على كلوب، مثلما فعل الناقد الرياضي ماكسيمليان شميكل، الذي كتب بموقع "غول" بالألمانية إن صلاح لاعب رائع غير أن التعاقد معه "لا فائدة منه نظرا لوجود كوتينيو ومانيه وفيرمينو، ثم إن مشكلة ليفربول في الدفاع وليس الهجوم". ولا نعلم إن كان صلاح قد قرأ كلام شميكل أو غيره من منتقدي الصفقة إلا أن رده على المشككين جاء سريعا وبقوة.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
البداية من ميونيخ
كانت بطولة "كأس أودي" الودية في ميونيخ الظهور الرسمي الأول لصلاح بقميص ليفربول، لكن باللون الأبيض. حيث نجح الوافد الجديد في تشكيل خطورة على مرمى بايرن ميونيخ في عقر داره وسجل الهدف الثاني في اللقاء، الذي انتهى بفوز ليفربول على الفريق البافاري 3- صفر في أول أغسطس/ آب 2017. ولتشهد عاصمة بافاريا ميلاد النجم المصري مع ليفربول.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
يورغن كلوب يمنحه الحرية
في روما كان المدرب سباليتي يمدح صلاح يوما وينتقده يوماً آخر، لكن يورغن كلوب، وهو من أقرب المدربين لقلوب اللاعبين في الأندية التي دربها، فَهم صلاح جيدا ومنحه الحرية في التحرك في الجناح الأيمن، ليظهر النجم الشاب وكأنه تخلص من قيود كانت تكبل ساقيه وتمنعه من إظهار مهاراته الفطرية في الجري والمراوغة. لقد فك كلوب أغلاله. ويقول المدرب الألماني: "صلاح مهم لنا حتى لو لم يسجل لأننا نبني خططنا عليه".
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
ملك مصري يركض عبر الجناح
يقول الألماني ماركوس شتاينهوفر زميله السابق في بازل "في موقف رجل لرجل يكون صلاح سريعا بشكل لا يصدق.. وارتكاب أخطاء ضده هو غالبا الإمكانية الوحيدة (لإيقافه) لكن لا يمكن أن يفعل معه لاعب ذلك الأمر 100 مرة في مباراة واحدة". ويغني له جماهير ليفربول "مو صلاح .. ملك مصري.. يركض عبر الجناح.." وقال عنه محمد أبوتريكه إن صلاح حرم مصر من ميدالية أوليمبية في سباقات الجري، بسبب اختياره أن يصبح لاعب كرة قدم.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
التعاون بدلا من التنافس
في أول مباراة له مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، في 12 أغسطس/ آب 2017، نجح صلاح في تسجيل هدف وصناعة آخر في مباراة انتهت بالتعادل مع واتفورد 3-3. وبقي على هذا الأمر يسجل ويصنع في كل مباراة تقريبا بالتعاون مع تشمبرلين وفيرمينو ومانيه وكوتينيو، قبل أن يرحل الأخير إلى برشلونة. ووصلت أهدافه حتى الجولة 32 من البرميير ليغ 29 هدفاً، كما صنع 10 أهداف لزملائه، الذين يشكل معهم ثنائيات رائعة.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
الصراع مع هاري كين
ظل صلاح حتى بداية مارس/ آذار 2018 يتبادل مع هاري كين، نجم توتنهام ومنتخب إنجلترا، اعتلاء صدارة هدافي البرمييرليغ قبل أن يحسم صلاح المسألة في الجولات التالية ويصل لـ29 هدفا، متفوقا على كين بخمسة أهداف، وهو فارق ليس قليلا، بالنظر إلى المنافسة بينهما طوال الموسم. ولو نجح صلاح في مواصلة التهديف في الجولات الست المتبقية فسيحقق أرقاما قياسية خالدة غير تلك التي حطمها بالفعل.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
بأقدام صلاح تتحطم الأرقام
أمام صلاح فرصة ليكسر حاجز 34 هدفا في الموسم الصامد منذ التسعينات باسمي آلان شيرر وأندريو كول. وتساوى صلاح مع رقم دروغبا كأفضل هداف إفريقي في موسم واحد بالبرمييرليغ (29 هدفاً). لكنه حطم أرقاما أخرى فقد تخطى فيرناندو توريس، كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف في أول موسم مع ليفربول (33 هدفا في موسم 2007/2008). وقبلها حطم رقم لويس سواريز، الذي سجل مع ليفربول 31 هدفاً في موسم 2013/2014 قبل انتقاله لبرشلونة.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
صراع ذهبي مع ميسي ورونالدو
بأهدافه في الدوري الإنجليزي (29 هدفا) وكأس الرابطة الإنجليزية (هدف) ودوري أبطال أوروبا (7 أهداف + هدف في التصفيات) يكون لدى صلاح 38 هدفا وبذلك يدخل في منافسة على الحذاء الذهبي لهداف أوروبا هذا الموسم، مع رونالدو صاحب الـ39 هدفا (دوري إسباني وأبطال أوروبا وسوبر أوروبي) وميسي الذي سجل 36 هدفا في دوري إسبانيا وكأس الملك وأبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وفق احصائيات موقع ترانسفير ماركت.
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بالصور: محمد صلاح .. موسم الصعود لقمة الكرة العالمية
ملك إفريقيا ورئيساً لمصر!
كان موسم 2017/ 2018 عام السعد على صلاح ومنتخب مصر. فقد قاده صلاح في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، للصعود لكأس العالم لأول مرة منذ 1990. كما توج بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2017، متفوقا على مانيه وأوباميانغ. وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إنه عند فرز بطاقات الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية في مارس/ آذار 2018، تم العثور على أكثر من مليون بطاقة كتب الناخبون عليها اسم محمد صلاح كخيار لهم. صلاح شرارة.
الكاتب: صلاح شرارة