مصير دي ماريا في مانشستر يونايتد يلاحق ألكسيس سانشيز | عالم الرياضة | DW | 23.03.2018

نجح المدرب البرتغالي جوزي مورينيو في خطف أليكسيس سانشيز من غريمه بيب غوارديولا، الذي كان قريباً من التعاقد مع النجم التشيلي في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. وقد أثلج قدوم سانشيز إلى قلعة "أولد ترافورد" صدور جماهير مانشستر يونايتد، التي كانت حينها تمني النفس بتقليص الفارق عن المتصدر، مانشستر سيتي، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك الذهاب بعيدا في منافسة دوري أبطال أوروبا.
عزلة وانتقادات
لكن سرعان ما تحول حماس التعاقد مع سانشيز إلى إحباط بعد خروج الشياطين الحمر من مسابقة دوري الأبطال، خاصة في ظل المستوى الباهت، الذي يقدمه المهاجم التشيلي منذ التحاقه بالفريق، على عكس تألقه عندما كان يحمل ألوان فريق أرسنال. ويتعرض سانشيز في الوقت الحالي لانتقادات لاذعة في وسائل الإعلام الإنجليزية، التي تستحضر قيمة صفقة انتقاله المكلفة، مشيرة إلى أجره، الذي يبلغ 600 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.
سانشيز كان يقدم أداء رائعا بقميص فريق أرسنال الإنجليزي
ولم يتمكن سانشيز، خلال 10 مباريات لعبها بقميص فريقه الجديد، سوى من تسجيل هدف وحيد. واعترف مورينيو أن مهاجمه "ليس في أفضل حال في الوقت الحالي"، لكنه توقع أن يستعيد سانشيز بريقه في الموسم القادم عندما ينسجم مع محيطه الجديد. وبخصوص وضع المهاجم التشيلي الجديد، ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه "معزول في الفريق وغالباً ما يتناول الوجبات الغذائية وحيداً في مطعم النادي".
توقعات بعودة قوية
وصرح مصدر من داخل النادي الإنجليزي لم تكشف "ديلي ميل" عن هويته "أن سانشيز يبدو مثل ولد تائه لا يرغب بالضرورة في البقاء هناك"، مشبها وضعه بوضع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا عندما كان لاعباً في صفوف نادي مانشستر يونايتد، قبل الانتقال إلى الدوري الفرنسي.
ويشار إلى أن دي ماريا فشل في التأقلم مع أجواء مانشستر يونايتد بعد الانتقال إليه قادما من ريال مدريد في صيف عام 2014 في صفقة بلغت قيمتها 74 مليون يورو، لينتقل عاما بعد ذلك للدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان.
ورغم الصعوبات التي يواجهها سانشيز، إلا أن قلب هجوم فريق مانشستر السابق أندي كول يتوقع أن يفرض المهاجم التشيلي نفسه مع فريقه الجديد، ولو بعد حين. وقال كول "ألكسيس لاعب رائع. وأعتقد أنه يضع نفسه تحت الضغط لأن انتظاراته من نفسه كبيرة، وهذا قد يأتي أحيانا بنتائج عكسية". وتابع كول "أنا متأكد من عودته إلى سابق مستواه".
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى أنكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري