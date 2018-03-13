 مصر.. مغردون يطالبون بالإفراج عن شاعر ألف أغنية تسخر من السيسي | عالم المنوعات | DW | 19.04.2018
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منوعات

مصر.. مغردون يطالبون بالإفراج عن شاعر ألف أغنية تسخر من السيسي

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من الحملات للمطالبة بالإفراج عن الشاعر جلال البحيري مؤلف أغنية "بلحة" التي تسخر من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. فكيف عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع البحيري؟

Screenshot Facebook - Beshoy Wagih (Facebook)

دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من وسم تحت عنوان #الحرية_لجلال_البحيرى و #مؤلف_أغنية_بلحة وأغنية #أكسجين_مش_أرهابى،  لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن الشاعر المصري جلال البحيري مؤلف أغنية "بلحة"، إحدى الأغاني الساخرة من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان البحيري قد تعرض للاعتقال في مارس/آذار الماضي، ولم يتمكن أهله أو محاميه من التواصل معه أو التوصُّل إلى أي معلومات عن مكان احتجازه والاتهامات التي يواجهها إلى أن مثل أمام نيابة أمن الدولة التي قررت أول أمس الثلاثاء (17 أبريل/ نيسان) تجديد حبس البحيري 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه "بإهانة الجيش المصري وازدراء الدين الإسلامي".

ويتعرض البحيري إلى حملة من وسائل الإعلام المصرية، حيث طالب بعضها بإسقاط الجنسية عنه.

وكان المطرب الذي أدى الأغنية ويدعى رامي عصام، قد نشر فيديو أغنية "بلحة" في فبراير/ شباط الماضي، إذ جمعت أكثر من 3.5 مليون مشاهدة على يوتيوب.

وبمجرد نشر الأغنية تم إلقاء القبض على مؤلفها البحيري والتحقيق معه بسبب كلماتها، بالإضافة الى آخر ديوان شعري له نشر مطلع عام 2018. كما وجهت للبحيري اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وازدراء الدين وإهانة المؤسسة العسكرية.

س.م

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