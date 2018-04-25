مصادر إعلامية: مقتل عشرات الحوثيين من بينهم قياديان في غارة على صنعاء

قالت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة (27 نيسان/أبريل 2018) إن قوات التحالف الذي تقوده السعودية شنت غارة جوية على مدينة صنعاء اليمنية أدت إلى مقتل زعيمين بجماعة أنصار الله الحوثية.

ولم تذكر القناة تفاصيل أخرى ولكن قناة العربية المملوكة لسعوديين، قالت إن قيادات حوثية قُتلت خلال غارة جوية شنها التحالف على مبنى وزارة الداخلية التابعة للحوثيين في صنعاء. وأشارت قناة العربية إلى مقتل 38 شخصا في الغارة التي استهدفت مبنى لوزارة الداخلية يسيطر عليه الحوثيون.

في المقابل أكدت مصادر من الحوثيين حصول الغارة لكن دون إعطاء حصيلة.

ويأتي الإعلان عن الغارة في اليوم الذي من المقرر أن يتم فيه تشييع صالح علي الصماد رئيس "المجلس السياسي"، السلطة العليا للحوثيين في صنعاء، بعد مقتله في 19 نيسان/أبريل الحالي في غارة أعلن التحالف العربي مسؤوليته عنها في الحديدة (غرب). وأفادت قناة العربية أن التجمع الذي استهدف الجمعة بالغارة كان بهدف التحضير لمراسم التشييع.

وبدأت السعودية على رأس التحالف العسكري عملياتها في اليمن في آذار/مارس العام 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا في مواجهة حركة الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على العاصمة ومناطق أخرى بعد أن أجبرت الحركة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى اللجوء للمنفى.

وفي الأشهر الماضية كثف الحوثيون هجماتهم الصاروخية على السعودية، بينها هجوم أطلقوا خلاله سبعة صواريخ على المملكة في 26 آذار/مارس في الذكرى الثالثة لبدء حملة التحالف.

وتتهم السعودية إيران بدعم الحوثيين بالسلاح، الأمر الذي تنفيه طهران.

ز.أ.ب/هـ.د (أ ف ب، رويترز)