 مصادر أمنية في ألمانيا: جاري ترحيل التونسي هيكل المشتبه في صلته بالإرهاب | أخبار | DW | 09.05.2018
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أخبار

مصادر أمنية في ألمانيا: جاري ترحيل التونسي هيكل المشتبه في صلته بالإرهاب

ذكرت مصادر أمنية ألمانية أنه تم ترحيل التونسي المشتبه في صلته بالإرهاب هيكل س. المتهم بالإعداد لهجوم في ألمانيا لصالح تنظيم "الدولة الإسلامية" كما تتهمه السلطات التونسية بالمشاركة في الهجوم الإرهابي على متحف باردو.

Deutschland Terrorverdächtiger Haikel S. vor Gericht | ARCHIV (picture alliance/dpa/B. Roessler)

قررت السلطات الأمنية الألمانية ترحيل التونسي هيكل س. المصنف على أنه خطير أمنيا صباح اليوم (الأربعاء التاسع من مايو / أيار 2018) من فرانكفورت إلى موطنه تونس. وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن التونسي سيجرى ترحيله جوا في حوالي الساعة الثامنة صباحا إلى تونس، مضيفة أنه من المنتظر أن يصل إلى موطنه قبيل ظهر اليوم. وبحسب معلومات الصحيفة، فإن عددا من أفراد الشرطة الاتحادية متواجدون على متن الطائرة لحراسة التونسي.

وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا رفضت أول أمس الاثنين دعوى ضد ترحيل التونسي إلى موطنه. وذكرت المحكمة في مسوغات الحكم أن التونسي هيكل س. ليس مهددا بعقوبة الإعدام في بلاده. كما أخفق التونسي في طلبه العاجل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على قرار بوقف الترحيل. وقالت محامية هيكل عن حكم الدستورية العليا في ألمانيا "إنها قرارات سياسية وليست دستورية... حتى إذا تعهد الجانب التونسي بعدم إصدار عقوبة الإعدام، فإن هذا لا يعد ضمانا. الأمر قد يتغير سريعا إذا تغير الوضع السياسي في البلاد".
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ولم يعد لمحامية هيكل أي اتصال بموكلها منذ صباح اليوم، حيث قالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ليس مسموحا له الاتصال بي. لقد مُنع من الاتصال بي أيضا خلال محاولات الترحيل التي تمت في المرات الأخيرة". يشار إلى أن ولاية هيسن تحاول منذ مدة طويلة ترحيل هيكل س.، الذي تم القبض عليه في شباط/ فبراير عام 2017 خلال حملة مداهمات لمكافحة الإرهاب.

وتتهم سلطات التحقيق الألمانية التونسي بالإعداد لهجوم في ألمانيا لصالح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ويقع هيكل س. تحت طائلة الاشتباه في بلاده أيضا، حيث إنه متهم بالمشاركة في الهجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس الذي أسفر عن عديد من القتلى في آذار/ مارس عام 2015.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)

  • Deutschland GSG 9 (picture alliance/dpa/Hannibal)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مستعدون للتعامل مع الحالات الصعبة

    فرقة الـ GSG9، وهو مختصر لعبارة (مجموعة حماية الحدود 9)، أنشئت في سنة 1972 بعد أن فشلت الشرطة الألمانية النظامية في إنقاذ رهائن إسرائيليين اختطفهم ارهابيون فلسطينيون في أولمبياد ميونيخ. وكان تشكيلها مثيرا للجدل، حسب بعض السياسيين في ألمانيا الذين وجدوا فيها بقية من قوات أس أس النازية سيئة الصيت.

  • Lufthansa Landshut 1977 - 2017Rückkehr der Landshut-Geiseln nach Frankfurt (picture-alliance/dpa/dpaweb)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    بناء سمعة طيبة

    أول مهمة تولتها الـGSG9، نعتت بـ"عملية النار السحرية". وقد أكسبتها سمعة طيبة. فبعد أن اختطف إرهابيون فلسطينيون طائرة "لوفتهانزا" سنة 1977، تمكن فريق الأمن العام9، من إنقاذ الركاب في عملية مدتها سبع دقائق، بمقديشو. وأصيب، حينها، عضو من المجموعة، بالإضافة إلى مضيفات بجراح، بينما قتل ثلاثة من أصل أربعة خاطفين. وللأسف، قتل الطيار قبل الشروع بالعملية.

  • Deutschland Ulrich Wegener gestorben | Verleihung des Bundesverdienstkreuzes 1977 (imago/Sven Simon)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    مكافأة على مهمة منجزة

    "أولريش فيغنر"، واحد من الأعضاء المؤسسين لـ GSG9، حصل على شهادة استحقاق من الحكومة الألمانية بعد تلك العملية الناجحة.وصار يلقب بـ"بطل مقديشو". توفي في 28 ديسمبر/ كانون الأول2017، عن عمر ناهز الـ88 عاما. ولم يكن أبدا معجبا بلقبه؛ بل كان يردد دائما: "قمنا بالمهمة معا."

  • G8-Gipfel in Heiligendamm 2007 | GSG9 Patrouille (Getty Images/A. Hassenstein)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    حاضرون في البحر...

    ينشط فريق GSG9 لأداء عمله في حالات احتجاز الرهائن، وحالات الإرهاب والقيام بتفجير القنابل. ولكنه يعمل أيضا لتأمين المواقع، كما ظاهر في الصورة الملتقطة عشية قمة G9 (مجموعة الدول الصناعية الثمانية) عام 2007 في مدينة هايليغندام الشمالية.

  • Deutschland GSG 9 (picture-alliance/U. Baumgarten)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    ...كما هم جاهزون على الأرض

    معظم عمليات الـ GSG9 سرية، ويقال إنها شاركت في أكثر من 1900 عملية منذ تأسيسها. ويقع مقرها حاليا في مكانٍ ما بمدينة زانكت أوغستين الغربية، بالقرب من العاصمة الألمانية السابقة، بون.

  • Deutschland Übung der Bundespolizei für Terroranschlag (picture alliance/dpa/J. Carstensen)

    GSG9: فرقة النخبة الألمانية لمكافحة الإرهاب

    تدريب دائم

    يخضع أعضاء فريق الـ GSG9، لتدريب صارم تؤخذ فيه كل الاحتمالات بعين الاعتبار. وهنا يتعاملون مع هجمات إرهابيين مسلحين في محطة للسكك الحديدية. ويتم حاليا وضع خطط لتوسيع الوحدة بمقدار الثلث ومنحها مقرا آخرا في العاصمة برلين. وعلى الرغم من أن عدد أفرادها يبقى سريا، إلا أن وسائل الإعلام تقدره في حدود 400 عنصراً. تيموثي جونز/ مريم مرغيش


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