مصادر أمنية في ألمانيا: جاري ترحيل التونسي هيكل المشتبه في صلته بالإرهاب

قررت السلطات الأمنية الألمانية ترحيل التونسي هيكل س. المصنف على أنه خطير أمنيا صباح اليوم (الأربعاء التاسع من مايو / أيار 2018) من فرانكفورت إلى موطنه تونس. وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية ذكرت أن التونسي سيجرى ترحيله جوا في حوالي الساعة الثامنة صباحا إلى تونس، مضيفة أنه من المنتظر أن يصل إلى موطنه قبيل ظهر اليوم. وبحسب معلومات الصحيفة، فإن عددا من أفراد الشرطة الاتحادية متواجدون على متن الطائرة لحراسة التونسي.

وكانت المحكمة الدستورية الاتحادية بألمانيا رفضت أول أمس الاثنين دعوى ضد ترحيل التونسي إلى موطنه. وذكرت المحكمة في مسوغات الحكم أن التونسي هيكل س. ليس مهددا بعقوبة الإعدام في بلاده. كما أخفق التونسي في طلبه العاجل أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للحصول على قرار بوقف الترحيل. وقالت محامية هيكل عن حكم الدستورية العليا في ألمانيا "إنها قرارات سياسية وليست دستورية... حتى إذا تعهد الجانب التونسي بعدم إصدار عقوبة الإعدام، فإن هذا لا يعد ضمانا. الأمر قد يتغير سريعا إذا تغير الوضع السياسي في البلاد".

مشاهدة الفيديو 01:10 شارك خبير ألماني في شؤون الأمن والإرهاب: من هم"جهاديي صنع في ألمانيا"؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط http://p.dw.com/p/2tBFQ خبير ألماني في شؤون الأمن والإرهاب: من هم"جهاديي صنع في ألمانيا"؟

ولم يعد لمحامية هيكل أي اتصال بموكلها منذ صباح اليوم، حيث قالت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "ليس مسموحا له الاتصال بي. لقد مُنع من الاتصال بي أيضا خلال محاولات الترحيل التي تمت في المرات الأخيرة". يشار إلى أن ولاية هيسن تحاول منذ مدة طويلة ترحيل هيكل س.، الذي تم القبض عليه في شباط/ فبراير عام 2017 خلال حملة مداهمات لمكافحة الإرهاب.

وتتهم سلطات التحقيق الألمانية التونسي بالإعداد لهجوم في ألمانيا لصالح تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ويقع هيكل س. تحت طائلة الاشتباه في بلاده أيضا، حيث إنه متهم بالمشاركة في الهجوم على متحف باردو بالعاصمة تونس الذي أسفر عن عديد من القتلى في آذار/ مارس عام 2015.

ح.ز/ و.ب (أ.ف.ب / رويترز)